Mr. Greens Sports App

Wenn Sie besondere Freude daran haben, auf Ihrem Smartphone zu spielen, können Sie alternativ die Mr. Green App verwenden, die sowohl für Android, als auch für iOS erhältlich ist. Die App verfügt über eine verständliche und intuitive Navigation mit zahlreichen praktischen Funktionen, was für ein ungetrübtes Spielerlebnis sorgt. Wenn Sie die App nützen, können Sie an verschiedensten Sportwetten teilnehmen. Das Einzahlen Ihres Startguthabens und das Auszahlen Ihrer Gewinne ist natürlich auch in der App kinderleicht und völlig sicher, außerdem steht Ihnen der Kundenservice rund um die Uhr zur Verfügung, um etwaige Fragen zu beantworten. Weiters verfügt die App über ein eingebautes Green Gaming Prognose Tool, mit dem Sie schnell und einfach individuelle Limits für Ihre Einzahlungen, Verluste und Einsätze festlegen können.

Der Kundendienst von Mr. Green Österreich ist Ihnen gerne jederzeit behilflich. Senden Sie Ihre Anfrage per E-Mail an kundendienst@mrgreen.com. Telefonisch können Sie Ihr Anliegen unter der Nummer +43 7208 83447, von Montag bis Sonntag, in der Zeit von 11.00 – 20.00 Uhr unterbreiten oder Sie nutzen den Live-Chat, welchen Sie auf Wetten-bei-MrGreen.at finden. Dort bekommen Sie auch alle Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen.