Sportwetten mit Mr Green – Tipps und Hinweise

Sportwetten sind zweifellos eine lohnenswerte und profitable Unternehmung. Über welche Qualitäten und Strategien Sie unbedingt Bescheid wissen sollten um erfolgreich zu wetten, stellen wir Ihnen in einer Anleitung kurz vor:

1. Disziplin ist essentiell wichtig



Der wichtigste Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg ist die Selbstdisziplin. Der Grund dafür ist selbsterklärend. Selbstdisziplin erlaubt Ihnen Zeit und Einsatzgröße systematisch festzulegen und nur Wetten mit gutem Erwartungswert abzuschließen.



Mit einem einfachen Test können Sie Ihre Selbstdisziplin in regelmäßigen Abständen auf die Probe stellen, selbst wenn Sie bereits ein erfolgreicher Spieler sind.

Platzieren Sie zwei Wochen lang keine Sportwetten, machen Sie sich weiterhin schlau, informieren Sie sich, aber setzen Sie kein Geld. Wenn das klappt, haben Sie nicht nur Selbstdisziplin bewiesen, sondern auch Ihre Wetttechniken verbessert.

2. Wagen Sie keine Experimente



Wetten Sie nur auf Sportarten, mit denen Sie sich gut auskennen, also nicht nur alles über die teilnehmenden Spieler wissen, sondern auch die verschiedenen Wettoptionen kennen und Wahrscheinlichkeiten errechnen können. Auf diese Weise können Sie Ihre Wettstrategien weiter verfeinern und Ihre Ergebnisse stetig steigern.

3. Notieren Sie sich alle Wetten



Alle ernstzunehmenden Spieler führen Buch über ihre Wetten. Die Notizen mögen sich in Ihrer Detailtiefe voneinander unterscheiden, aber über seine Gewinne und Verluste Bescheid zu wissen ist essentiell wichtig.

4. Bankroll-Management



Bankroll-Management verhindert Verlusten hinterherzujagen, vermeidet einen emotionalen Höhenflug bei dem Sie eventuell zu viel Risiko nehmen und hilft längere Durststrecken wegzustecken. Der erste Schritt für eine erfolgsversprechende Bankroll-Strategie ist, sich ein Budget für Sportwetten zurechtzulegen. Die goldene Regel für Sportwetten lautet: setze niemals mehr Geld als du bereit bist zu verlieren.

Im zweiten Schritt muss ein Einsatzplan festgelegt werden, der ermittelt wie viel Geld Sie bei einzelnen Wetten einsetzen und hilft, sich durch kurzfristige Erfolge und Misserfolge nicht aus dem Konzept bringen zu lassen. Sie unterscheiden hierbei zwischen festen und variablen Strategien, je nachdem wie erfahren Sie als Spieler sind.

5. Das Wichtigste ist „Value“



Value, am besten übersetzt mit „Erwartungswert“ ist ein weiterer Eckpfeiler für erfolgreiche Sportwetten. Eine Wette mit gutem Value ist eine Wette bei der die angegebene Quote des Buchmachers höher ist, als die tatsächliche Wahrscheinlichkeit dafür. Legen Sie zunächst eigene Wahrscheinlichkeiten und Quoten für Spiele und Events fest. Online finden Sie viele Rechner, die Ihnen dabei helfen Wahrscheinlichkeiten in Quoten umzuwandeln. Sie werden anfangs oft daneben liegen, mit einiger Routine allerdings wird es Ihnen gelingen, Wetten mit gutem Value auszumachen.

Fazit:



Auf Sport zu wetten unterscheidet sich nicht sonderlich davon Sport zu betreiben. Je mehr Übung Sie darin haben und Ihre Techniken verbessern, desto erfolgreicher werden Sie sein.