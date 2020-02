ÖSTERREICH holt OneRepublic am 5. 11. nach Wien

Über 43 Millionen verkaufte CDs, 20 Chart-Hits und die Mitsing-Hymne Apologize, mit der man bei uns sieben Wochen lang Platz eins behauptete. OneRepublic zählen seit 2007 zu den Überfliegern des Pop. Jetzt holt ÖSTERREICH die Hit-Band nach Wien! Am 5. November rocken die Chart-Kaiser in der Stadthalle. Die Karten gibt’s am Donnerstag (5. 3.) ab 10 Uhr bei oeticket und ticket24.at.

Am Programm stehen alle Top-Hits von Stop And Stare über Counting Stars bis zum aktuellen Radio-Kracher Wanted. Dazu die neue CD Human, mit der Ryan Tedder und Co. ab Mai nach vier Jahren Pause wieder die Charts stürmen werden.