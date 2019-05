Hodgson: "So rocke ich Wien"

„Das sind einfach großartige Songs und viele sind ja heute, in Zeiten der weltweite Unruhe, aktueller denn je!“ Im OE24.TV Interview gibt Roger Hodgson (69) die Direktiven zur großen Supertramp-Show. Zum 40. Geburtstag des Kultalbums Breakfast in America (über 20 Millionen verkaufte CDs) holt ÖSTERREICH die Stimme und das Mastermind der 70er Jahre Hitband am 5. November in die Wiener Stadthalle. Die Karten gibt’s bei ticket24.at

Es wird, wie wir uns beim Lokalaugenschein in Antwerpen, überzeugen konnte, das größte Hit-Feuerwerk des Jahres: Vom Opener Take The Long Way Home bis zum Finale It’s Raining Again zelebriert Hodgson die Supertramp-Historie als zweistündige Zeitreise in 18 Welthits.

Bei gediegener Light-Show und vielen Ankedoten mischt der Lieblings-Sänger von Lady Diana („Dreamer war ihr absoluter Favorit. Sie tanzte dazu immer mit den Prinzen William und Harry durch die Küche.“) den Mitsing-Hymnen wie The Logical Song oder Give A Little Bit auch die Opernhafte Fools Overture und Solo-Hits wie Had A Dream bei.

Während das Gros seiner Musik-Altersklasse längst mit Stimmproblemen kämpft, sitzt bei ihm jeder auch noch so hohe Ton in Perfektion. 2.000 Fans (Seit Monaten ausverkauft) quittierten das in Belgien mit Standing Ovations und Tränen in den Augen. „Ich will die Menschen für zwei Stunden aus ihrem Alltag entfliehen lassen,“ sagt Hodgson. „Mir geht geht nur um Herz und Gefühle.“ Am 5. November auch in Wien.

Das ist die geplante Setlist:

Take the Long Way Home

School

Breakfast in America

Easy Does It

Sister Moonshine

Hide in Your Shell

Along Came Mary

The Logical Song

Lord Is It Mine

Death and a Zoo

Even in the Quietest Moments

Had a Dream (Sleeping With the Enemy)

Child of Vision

Don't Leave Me Now

Dreamer

Fool's Overture

Zugaben:

Give a Little Bit

It's Raining Again