Mariah Carey bricht Mega-Rekord

Mit ihrem Weihnachtshit "All I Want For Christmas Is You" ist es der Pop-Diva Mariah Carey gelungen, als erste Künstlerin in vier verschiedenen Jahrzehnten einen Nummer-eins-Hit zu landen. Der erstmals 1994 veröffentlichte Song schaffte es an die Spitze der US-Charts Billboard Hot 100 für die Woche ab dem 4. Jänner, wie am Mittwoch bekannt gegeben wurde.

Damit schaffte es Carey in den 90er Jahren, den 2000ern, den 2010ern und im gerade angefangenen Jahrzehnt mit einer Single an die Spitze. "Ja!!!! Wir. Haben. Es. Geschafft", jubelte Carey im Kurzbotschaftendienst Twitter. Ihr bereits in den 90er und 2000er Jahren beliebtes Lied bekam neuen Schub, als es in den Soundtrack für den 2003 veröffentlichten Film "Love, Actually" (Tatsächlich ... Liebe) aufgenommen wurde.

Werbekampagne

Auch der Siegeszug der Streaming-Dienste verhalf zu weiterem Erfolg. 2019 profitierte "All I Want For Christmas Is You" von einer neuen Werbekampagne, einer Neuauflage des Albums "Christmas", einem neuen Video und geänderten Regelungen für die Aufnahme in die US-Charts.

Das Weihnachtsfest, eine USA-Tournee und der geschickte Einsatz der Online-Netzwerke trugen ebenfalls dazu bei, den Hit zu Beginn des neuen Jahrzehnts in den Vereinigten Staaten auf Platz eins der Charts zu katapultieren.