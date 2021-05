Die vier ABBA-Mitglieder sind wieder zusammen im Studio. Bald gibt es neue Songs der Legenden.

Unglaublich! Nach 40 Jahren Pause wird es nun wieder neue Musik der schwedischen Kultband ABBA geben! Wie Mitglied Björn Ulvaeus nun gegenüber "The Herald Sun" mitgeteilt hat, stehen alle Mitglieder von ABBA nun wieder gemeinsam im Studio: "Dieses Jahr wird es neue Musik geben. Das ist entschieden, es ist keine Frage mehr, OB es passieren könnte, es WIRD passieren."

ABBA-Sensation! Sie nehmen wieder Lieder auf

Fans der Band sind im Freudenrausch! Und, wie läuft dieses Mega-Comeback ab? Derzeit sind alle Mitglieder von ABBA, Björn Ulvaeus (76), Agnetha Fältskog (71), Benny ANderson (74) und Anni-Frid Lyngstad (75) zusammen in einem Stockholmer Studio. Es soll harmonisch ablaufen, so Ulvaeus: "Es ist schwer zu beschreiben, aber zwischen uns besteht eine starke, starke Bindung. Wir sind gute Freunde." Das war nicht immer so - die einstigen Pärchen ließen sich n den 80er Jahren scheiden und die Band trennte sich 1982, obwohl sie nur eine Pause einlegen wollte.

Auch Tour geplant

Die neue Musik ist allerdings nicht das einzige, was die Band vorhat. Eine große Hologramm-Tour ist für 2022 angedacht. Damit wird dann gleich 50 Jahre ABBA gefeiert!