Aus für Kultband "Alkbottle"

Alkbottle-Aus zum 50er von Frontman Gregory

Heute feiert Kult-Star Roman Gregory seinen 50. Geburtstag und verkündet dabei für Alkbottle-Fans traurige News. Nach 30 gemeinsamen Jahren "in der Blunznfettn hauen die Buam den Hut drauf".

Soll heißen, Alkbottle sind ab sofort Geschichte. "Es ist alles erzählt, alles erlebt, alles austherapiert und drüberverf liest", so Gregory, der aber weiterhin Musik machen will. Schon heute bringt er seine Single A leiwande Zeit mit den letzten Erinnerungen an Alkbottle im Video.

Im Oktober folgt das Album Wödscheibm, für das ab jetzt das Crowdfunding läuft.