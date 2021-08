Solo für zwei: Nach Christopher Seiler liefert nun auch Bernhard Speer einen Solo-Hit. Die ersten Details.

„Wir mussten jetzt ja alle viel daheim blieben und da entstanden viele Lieder, und eines davon möchte ich jetzt auch der Öffentlichkeit präsentieren.“ Nach Christopher Seiler (Lights Down) startet nun auch Bandkollege Bernhard Speer solo durch. Am 3. September kommt das Solo-Debut Weg vo do. „Damit verabschiede ich mich von einem Menschen, der mir sehr wichtig war. Und eine der Schmerzbewältigung ist ja das davonlaufen: also Weg vo do,“ erklärt er den neuen Austropop-Hit im ÖSTERREICH-Talk .



Gestärkt. Trotz Solo-Ambitionen („Wenn alles gut geht lasse ich vielleicht auch ein Album und Konzerte folgen.“) macht das Hit-Duo natürlich gemeinsam weiter. „Seiler &Speer ist nur eine unsere Säulen, die durch die Solo-Songs nun sogar noch gestärkt wird: Wir machen immer gerne mehr als man von uns erwartet!“

Live. Den Beweis tritt man schon am 11. September an. Da rocken Seiler & Speer neben den ESC-Siegern Måneskin, („Da werde ich wie ein Fanboy für Selfie Alarm sorgen.“) oder Parov Stelar als Headliner bei Nova Rock Encore in Wr. Neustadt. „Das wird ein ziemlicher Ausbruch an Emotionen, weil wir nach der langen Pause wieder so wirklich hungrig auf die Bühne sind.“ Dass dort die 2G-Regel (geimpft, getestet) gilt findet Speer „mehr als ok“: „Gerade bei solchen Groß-Veranstaltungen ist das unausweichlich.“