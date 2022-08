Stifte, Malutensilien, Hefte, Turnbeutel & Co. – wer schon einen Blick in die diesjährige Schulliste geworfen hat, weiß, zum Schulstart 2022 gibt es wieder jede Menge zu besorgen und vorzubereiten.

INTERSPAR bietet daher schon jetzt eine große Auswahl an Schulartikeln zu Aktionspreisen an. Das Angebot gilt in den Schreibwarenabteilungen der INTERSPAR-Hypermärkte sowie im INTERSPAR-Onlineshop, der ab sofort mehr als 700 Schul- und Bürobedarfsprodukte für Eltern sowie Schülerinnen und Schüler bereithält.

© Spar

Sommer, Sonne, Freizeitspaß

Die Sommerferien sind in vollem Gange und der Schulstart liegt für Schülerinnen und Schüler noch in weiter Ferne. Viele Eltern denken hingegen jetzt schon an den Schulbeginn im Herbst. Für sie und ihre Lieblinge bietet INTERSPAR neben der großen Auswahl an Schul- und Bürobedarf wöchentlich attraktive und das Familienbudget entlastende Aktionen für einen rundum gelungenen Schulstart. Darüber hinaus bietet der INTERSPAR-Onlineshop unter interspar.at/schule eine Checkliste zum Abhaken für den perfekten Schuleinkauf. Mit mehr als 700 online verfügbaren Produkten ist für jedes Fach, jede Schulaufgabe und jeden Geschmack etwas dabei! Nützliche Tipps und Informationen zur Grundausstattung, zur passenden Schultasche oder zur originell befüllten Schultüte runden den Online-Service ab.

SPAR-Marken bei INTERSPAR: Top-Qualität zu top-Preisen

Das vielfältige SPAR office- und SPAR office nature-Sortiment bietet günstiges, aber hochwertiges Schul-, Office- und Bastelzubehör für jeden Tag. Diverse Schreibgeräte, Papier und praktische Büroartikel, intelligente Lösungen vom Tintenroller bis zum Druckbleistift, vom Ordner bis zur Zettelbox, vom Klebeband bis zur Schere und vom Premium Block bis zum Multifunktionspapier – SPAR office steht für Vielfalt und Qualität zu erstaunlich günstigen Preisen¬. Viele der Schul- und Büroartikel werden in Österreich hergestellt und in einer umweltfreundlichen Kartonverpackung angeboten.

In den INTERSPAR-Hypermärkten können Kundinnen und Kunden das ganze Schul- und Bürobedarfssortiment mit rund 1500 Produkte entdecken. Zudem hat INTERSPAR jetzt mehr als 700 Produkte zum Ablegen, Ordnen, Malen, Zeichnen, Basteln und Arbeiten in die Online-Welt gebracht. Unter interspar.at/schule stehen zudem viele Tipps rund um den Schuleinkauf bereit. So können Eltern dem Schulstart 2022 ganz entspannt entgegenblicken.

4/4 © INTERSPAR Schulsortiment © INTERSPAR © INTERSPAR Schulsortiment © INTERSPAR © INTERSPAR Schulsortiment © INTERSPAR © INTERSPAR Schulsortiment © INTERSPAR

Die Marke SPAR creative überzeugt ebenfalls mit hervorragender Qualität und einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Zeichenblöcke, Pinselsets, Deckfarben & Co. sind auf die Bedürfnisse von kleinen und großen Künstlerinnen und Künstlern abgestimmt. Mit der gesamten Produkt-Bandbreite rund ums Malen und Zeichnen können sich die Schülerinnen und Schüler auch zu Hause kreativ entwickeln und mit den verschiedenen Utensilien bunte Kunstwerke erschaffen.

Vom 04.08. bis 10.08. gibt es auf alle SPAR office, SPAR office nature und SPAR creative Produkte zusätzlich 25% auf alle Aktionspreise.