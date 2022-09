× Betten Reiter hat Modernisierung & Nachhaltigkeit im Fokus

Betten Reiter übersiedelt von der Mariazeller Straße in das pulsierende Traisencenter in St. Pölten

Betten Reiter ist in St. Pölten seit 1995 ein verlässlicher Qualitäts-Partner, wenn es um die perfekte Matratze, die hochwertigste Bettwäsche sowie trendige Wohnaccessoires geht. Mit dem neuen Standort im Traisencenter wird dieser Trend weiter fortgesetzt.

Es wird noch mehr Wert auf modernste Einrichtung, Vermeidung von Plastik und nachhaltige Produkte gelegt. Das unschlagbare Preis-Leistungs-Verhältnis sowie die kompetente persönliche Beratung des Betten Reiter-Teams vor Ort sind zudem weitere gute Gründe für einen Besuch des neuen Stores in St. Pölten.

„Bei der professionellen Umsetzung des neuen Geschäftes sowie der perfekten Inszenierung unserer Produkte haben wir erneut auf das renommierte Unternehmen umdasch Store Makers, sowie starke regionale Partner, vertraut. Herausgekommen ist ein einladender Mix von Showflächen: von einer topmodernen Matratzen-Abteilung, sowie durchdachtem Einsatz von akustischen und Lichtelementen über die neuesten Trends hinsichtlich digitaler Kundeninformation, bis hin zu ansprechenden inspirierenden Verkaufsflächen für unser nachhaltiges Heimtextil-Sortiment“, schwärmt Betten Reiter Geschäftsführer DI Peter Hildebrand.

Nachhaltigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette

Die Produktion von Bettdecken und Pölstern ist Betten Reiter eine Herzensangelegenheit. Seit Jahrzehnten produziert der Heimtextil-Spezialist in der hauseigenen Manufaktur in Leonding/OÖ jährlich über 130.000 Steppwaren.

Als erstes österreichisches Unternehmen ist Betten Reiter zudem seit 2007 Partner von Fairtrade. Damit ist Betten Reiter der einzige Filialist in Europa, der Decken und Pölster aus 100 Prozent fair gehandelter Baumwolle exklusiv für die eigenen Geschäfte selbst herstellt.

Um die Rückverfolgung der Produkte noch besser nachzuvollziehen, wurde 2009 die Fairtrade-Codierung für Baumwollprodukte eingeführt. Auch damit setzte Betten Reiter einen Trend in Österreich. 2018 wurden die Pölster und Decken aus Fairtrade-Baumwolle mit dem Fairtrade-Award ausgezeichnet.

Ebenfalls im Jahr 2018 konnte Betten Reiter eine weitere Jury von seinen Produkten überzeugen und einmal mehr als Pionier vorangehen. So wurde die Ganzjahresdecke „Malaika“ mit dem ersten Platz in der Kategorie Non-Food beim „Vegan Awards“ gekürt. Die Ganzjahresdecke ist Teil der ersten zu 100 Prozent veganen Heimtextilien-Kollektion, die auch Pölster und Unterbetten für Erwachsene und Kinder umfasst und das V-Label trägt.

Das V-Label

Es ist ein internationales Gütesiegel zur Kennzeichnung veganer Produkte und Dienstleistungen. „Mit reinem Gewissen kann Betten Reiter sagen, dass alle Produkte der veganen Kollektion ohne Materialien tierischer Herkunft hergestellt werden. Wir sind stolz darauf, dass auch durch ein offizielles Zertifikat beweisen zu können“, so Hildebrand.

„Sehr stolz sind wir auch auf die Tatsache, dass während des Fertigungsprozesses auf chemisches Bleichen und Färben komplett verzichtet wird.“ Die Fairtrade-zertifizierte Baumwolle ist atmungsaktiv und temperaturausgleichend und daher auch für Allergiker bestens geeignet.

Die erste klimaneutrale Matratze bei Betten Reiter

Eines der jüngsten Projekte im Bereich Umwelt und Nachhaltigkeit bei Betten Reiter ist die erste zertifizierte und zu 100 Prozent klimaneutrale Matratze Österreichs, die gemeinsam mit der Firma Elastica entwickelt wurde. „Die qualitativ hochwertige Matratze verbindet das Beste aus zwei Welten: gesunden, erholsamen Schlaf und eine ressourcensparende Herstellung.

Die Produktentwicklung ist ein weiterer wichtiger Meilenstein zu einem noch nachhaltigeren Sortiment. Wir werden diesen Weg konsequent weitergehen!“, betont Peter Hildebrand. Mit modernster Technik haben die Kooperationspartner den CO2-Ausstoß der Matratze bei der Herstellung auf ein Minimum reduziert.

Die übrigen CO2-Emissionen werden mit Klimazertifikaten vollständig kompensiert und so ein Waldaufforstungsprojekt in Uganda und ein Windkraftprojekt in Namibia unterstützt. Für die hohe Qualität der Zertifikate garantiert der branchenunabhängige Nachhaltigkeitsberater „Fokus Zukunft“.

Betten Reiter als klimaneutral zertifiziert

„Jeder von uns hinterlässt einen CO2-Fußabdruck, Einzelpersonen genauso wie Unternehmen. Um diesen bei Betten Reiter möglichst gering zu halten, haben wir bereits in den letzten Jahren viele innovative Maßnahmen umgesetzt und uns als Vorreiter in diesem Bereich etabliert!“ betont Peter Hildebrand und ergänzt weiter: „Die Herstellung vieler unserer Betten Reiter Produkte in Oberösterreich reduziert die Transportwege erheblich.

Unsere Manufaktur-Produkte werden in hochwertigen Stofftaschen verpackt und unzählige weitere Produkte bereits ebenfalls ohne jegliche Plastikverpackung verkauft.“

Für das Jahr 2021 wurde ein Ausstoß von 2232 Tonnen ermittelt, die trotz aller Einsparungen anfallen. Das Gute ist: Was an einer Stelle ausgeschieden wird, kann an anderer eingespart werden. „Für die Jahre 2022 – 2023 haben wir die Treibhausgasemissionen unseres Unternehmens durch den Erwerb von 5.000 Zertifikaten ausgeglichen.

Damit bekennen wir uns ganz klar zum Klimaschutz und unterstreichen unser Nachhaltigkeitsengagement. Seit 1. August sind wir von Fokus Zukunft als klimaneutrales Unternehmen zertifiziert“, berichtet Peter Hildebrand stolz. Mit den Zertifikaten werden weltweit Klimaschutz- und Sozialprojekte unterstützt, konkret: CDM Biomasse Chile, GS Kochofen Mongolei und VCS + CCBS Waldschutz Brasilien. Dieser von Fokus Zukunft kontrollierte Prozess steht für Sicherheit und Glaubwürdigkeit im Klimaschutz.

Nachhaltige Kreislaufwirtschaft

Die Bemühungen von Betten Reiter einen wesentlichen Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz zu leisten, erstrecken sich über viele Maßnahmen und Initiativen. Dazu zählt auch die Kooperation mit TEXAID, einer der führenden Organisationen für das ökologische Sammeln, Sortieren und Verwerten von gebrauchten Textilien in Europa.

Um Textilabfall zu vermeiden, sammelt Betten Reiter mit TEXAID alte Heimtextilien, die recycelt und wiederverwertet werden. Der Lebenszyklus des Produkts wird dadurch noch einmal verlängert und spart maßgeblich CO2 ein.

Aber auch die komplett biologisch abbaubare Cradle-to-Cradle-Heimtextilkollektion ist ein weiterer Schritt der gelebten Verantwortung hinsichtlich Nachhaltigkeit, die bei Betten Reiter nicht nur ein Schlagwort, sondern Firmenphilosophie ist.