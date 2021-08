Generali bringt unsere Wiesen wieder zum Summen. So kannst du gemeinsam mit Generali der Artenvielfalt helfen.

Artenvielfalt oder Biodiversität ist die Vielfalt des Lebens auf der Erde. Sterben bestimmte Arten aus, kann das gravierende Auswirkungen auf unsere Nahrungsgrundlage, aber auch auf unser Klima haben. Und das beginnt schon bei den Kleinsten: den Bienen.

Mit Hausverstand und einem Miteinander aller Lebewesen können wir die wertvolle Artenvielfalt unserer Natur für uns und für zukünftige Generationen erhalten.

So kannst du helfen

Ein bewusster Umgang mit einer möglichst großen biologischen Vielfalt ist die beste Möglichkeit mitzuhelfen, heimische Arten zu erhalten. Dazu zählen beispielsweise das Aufschichten von Erd-, Holz- und Laubhaufen sowie der Verzicht auf Pestizide und Herbizide im Garten. Besonders gut sind außerdem Bienen- und Insektenhotels, die sich einfach an einem geschützten Ort aufhängen oder aufstellen lassen und so den Insekten Unterschlupf bieten. Oder man lässt ganz einfach Blumenwiesen stehen, in denen Insekten Nahrung finden.

© Getty Images ×

Für manche mag der englische Rasen von Wimbledon ein Vorbild sein – viel Leben wird sich darin jedoch nicht tummeln. Wer trotzdem gern einen gepflegten kurzen Rasen hat, kann ihn mit Obstbäumen und blühenden Sträuchern aufhübschen. Diese versorgen im Frühjahr die Insekten mit Nektar, kreieren ein Farbspektakel im Garten und im Herbst gibt’s Vitaminreiches zu ernten. Auch der Kräutergarten kann ein Paradies für Insekten sein. Blühender Oregano oder Thymian werden so zu Augenweide und Futterplatz in einem. Das Einfachste ist also oft, nichts zu tun, damit die Natur sich selbst regelt.

Arten erkennen und benennen

Vom Gartenteich-Besitzer bis zum Grätzl-Gärtner– wir alle können einen Beitrag leisten. Manchmal beginnt das schon beim Nachlesen und Studieren der ansässigen Arten, um überhaupt erst mal einen Überblick darüber zu bekommen, was sich so in heimischen Gefilden tummeln kann und sollte. Klingende Namen wie jener der stark gefährdeten Breitstirnigen Plumpschrecke, der ebenso selten gewordenen Gelbbauchunke oder des violett blühenden Helm-Knabenkrauts werden so von sprachlichen Exoten zum gelebten Teil des Natur-Vokabulars. So können wir besser einschätzen, wie es um unsere unmittelbare Artenvielfalt bestellt ist, und aktiv mithelfen, diese zu messen und gegebenenfalls zu vergrößern.

Artenzählungen vornehmen

Wer das Einmaleins der heimischen Arten ein wenig beherrscht, kann auch die Forschung unterstützen. So werden immer wieder helfende Hände (und Augen) gesucht, wenn es darum geht, Artenzählungen durchzuführen. Egal, ob Gänse am Neusiedlersee oder Stabheuschrecken in Gigritzpatschn – Artenzählungen werden laufend durchgeführt, um zu ermitteln, wie viele Individuen einer Tier- oder Pflanzengattung es bei uns gibt. Diese Zahlen werden mit jenen der Vergangenheit verglichen. So bleibt die Forschung auf dem neuesten Stand und kann Maßnahmen ergreifen, um den Fortbestand zu sichern oder auszubauen.

Der Natur helfen

Die Natur weiß, was gut für sie ist. Und sie hat starke Selbstheilungskräfte. Trotzdem ist sie den Eingriffen des Menschen nicht immer gewachsen. Helfen wir ihr also, ihre Artenvielfalt zu erhalten und wenn nötig diese auszubauen. Und Sie? Helfen Sie einfach mit: mit Blumenwiesen, Kräutergärten, Insektenhotels und ein paar Stunden Schmökern im heimischen Naturatlas. Gemeinsam erhalten wir unsere lebenswerte Umwelt und mit ihr die unzähligen faszinierenden Arten – zum Wohle aller.