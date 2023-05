30.000 Samenboxen mit knapp 50 Promotorinnen und Promotoren wurden in Wien, Graz, Salzburg und Linz, mit der Vision "Invest in our Planet", verteilt.

Zum Vorteil der Gesellschaft und ihrer Investoren, setzt sich die Investmentgesellschaft Petrus Advisers, Gründerin des Fonds, seit Jahren erfolgreich und Gewinn bringend für Ökologie, soziale Anliegen und Aufsichtsthemen, Nachhaltigkeit, sowie Förderung von Gender-Equality ein. © Philipp Lipiarski × Klaus Umek, CEO von Petrus-Advisers: „Nachhaltigkeit, Fairness und soziale Anliegen sind kein Gegensatz zu erfolgreichem, aktivem Investieren. Nur wer versteht, wie sich eine ressourcenschonende Zukunft gestaltet, ist überhaupt in der Lage, Geld zu verdienen.“ © Philipp Lipiarski × Aus den Samenboxen erblühen wunderschöne Pflanzen Die Samenboxen sind biologisch abbaubar, praktisch und funktional. Dadurch können Anleger:innen einen unmittelbaren positiven Einfluss auf die Umwelt ausüben und spielen mit der Aktion durch Petrus Funds eine aktive Rolle bei der Förderung der Nachhaltigkeit.