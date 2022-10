Bei Betten Reiter ist Nachhaltigkeit kein leeres Versprechen, sondern seit vielen Jahren gelebte Realität.

Zahlreiche Maßnahmen sind Ausdruck für einen sorgsamen und nachhaltigen Umgang mit der Umwelt: die Partnerschaft mit FAIRTRADE Österreich, die Produktion in Oberösterreich (Leonding) zur Reduktion des CO2-Fußabdrucks, Tierschutz sowie Initiativen, um Plastikverpackungen zu vermeiden und die Kreislaufwirtschaft anzukurbeln.

15 Jahre Partnerschaft mit FAIRTRADE Österreich

Bereits 2007 war Betten Reiter der erste Filialist in Österreich und einer der ersten in Europa, dessen Heimtextilien FAIRTRADE-zertifiziert wurden. Das gesamte selbst produzierte FAIRTRADE Heimtextilien-Sortiment wird bei Betten Reiter zu 100 Prozent aus FAIRTRADE-zertifizierter Baumwolle hergestellt. Aktuell sind Decken, Pölster und Unterbetten, auch mit unterschiedlichsten Füllungen wie zum Beispiel Zirbenflocken oder Hanf, erhältlich.

Transparenz vom Rohstoff bis zum fertigen Produkt

Faire Entlohnung und gute Arbeitsbedingungen bei der Herstellung seiner Produkte sind dem oberösterreichischen Heimtextilien-Spezialist ein besonderes Bedürfnis. „FAIRTRADE fördert bäuerliche Strukturen in einer industriellen Welt, achtet auf die Einhaltung von Mindeststandards und schafft durch die Codierung maximale Transparenz für unsere Kunden“, so Firmenchef Hildebrand. Seit 2009 gibt es die FAIRTRADE-Codierung für Baumwollprodukte, die Konsumentinnen und Konsumenten eine lückenlose Rückverfolgung der Rohstoffe sowie Hintergrundinformationen zur Produzentenkooperative im globalen Süden ermöglicht.

FAIRTRADE macht den Unterschied

FAIRTRADE ist ein ganzheitliches Konzept, welches Kleinbauernfamilien eine Alternative bietet. Kleidung zählt zu den Importprodukten mit dem größten Risiko für Menschenrechtsverletzungen: Zwangsarbeit im Baumwollanbau, schlechte Bezahlung der Näher*innen und mangelnde Sicherheitsstandards sind in der textilen Lieferkette häufig zu finden. FAIRTRADE-Standards beinhalten stabile Mindestpreise und zusätzliche FAIRTRADE-Prämien, verbesserte Arbeitsbedingungen und demokratische Organisationsstrukturen sowie ein Verbot von Kinderarbeit.

Tierschutzgarantie seit 2010

Zum Sortiment von Betten Reiter gehören viele Heimtextilien, die mit hochwertigen Tierprodukten wie flauschigen Daunen, anschmiegsamem Kamelhaar oder weicher Schafschurwolle veredelt sind. Betten Reiter bekennt sich dahingehend ausnahmslos zum Tierschutz und verpflichtet auch seine Lieferanten zum Unterzeichnen einer entsprechenden Garantievereinbarung. Die Daunen etwa stellen ein Nebenprodukt der Fleischerzeugung dar und dürfen weder von lebend gerupften noch von durch Stopfmast gequälten Tieren stammen. Bei Bruch der unterzeichneten Tierschutzregelung kommen harte Vertragsstrafen zur Anwendung, deren Erlös im Anschluss an Tierschutzheime im Umkreis geht. Darüber hinaus tragen die Daunen und Federn, die in den Produkten des oberösterreichischen Heimtextilien-Spezialisten zum Einsatz kommen, seit 2010 das Downpass-Siegel. Daneben nahm Betten Reiter das Thema Tierwohl auch zum Anlass eine komplett vegane Heimtextilien-Kollektion aufzubauen – natürlich ebenfalls FAIRTRADE-zertifiziert.

Daunen im Lieferkettenatlas

Die Gemeinwohlstiftung COMÚN präsentiert in Zusammenarbeit mit Betten Reiter ein neues Kapitel in ihrem Lieferkettenatlas. Eine profunde Recherche zum Thema Daunen findet sich ab sofort für alle Interessierten frei zugänglich digital abrufbar. Dabei dient Betten Reiter als positives Beispiel einer nachhaltigen und ethisch korrekten Produktionsstrategie.

Warme Decken zum Energiesparen

Im Sinne der Nachhaltigkeit sowie der Kostenersparnis zählt auch die kleinste Maßnahme. Unter anderem steht auch die Absenkung der Raumtemperatur im Fokus. Der OÖ. Energiesparverband gibt eine Energieersparnis von bis zu 18 % an, wenn die Temperatur im Schlafzimmer um 3 Grad reduziert wird. Für ein behagliches Wohngefühl muss die Temperatur nicht in allen Räumen der Wohnung gleich sein. Im Schlafzimmer macht die Reduktion mit Abstand am meisten Sinn, denn dadurch kann auch die Schlafqualität gesteigert werden. Die optimale Temperatur zum Schlafen liegt nämlich bei 16 bis 18 Grad. Betten Reiter stellt hierfür kuschlige Winterdecken zur Verfügung, die nicht nur warmhalten, sondern so auch langfristig die Geldbörse schonen.

Zertifizierung als klimaneutral

Seit 1. August ist Betten Reiter von Fokus Zukunft als klimaneutrales Unternehmen zertifiziert. Das gelingt über eine Reduktion der Transportwege durch die Herstellung in OÖ, den vermehrten Verzicht auf Plastikverpackungen, die Zusammenarbeit mit TEXAID, einer der führenden Organisationen zum Recycling von Heimtextilien sowie durch die Entwicklung der ersten rein synthetischen, vollständig aus recycelten Rohstoffen bestehenden und zu 100 Prozent biologisch abbaubaren Faser. Was trotz aller Einsparungen an Treibhausemmissionen übrigbleibt, wird anderswo durch den Erwerb von Zertifikaten ausgeglichen, die weltweit Klimaschutz und Sozialprojekte unterstützen, konkret: CDM Biomasse Chile, GS Kochofen Mongolei und VCS + CCBS Waldschutz Brasilien.