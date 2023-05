Reiselust?

Reisen und dabei auf die Umwelt achten – diese zwei Dinge schließen sich nicht aus. Für diejenigen, die umweltbewusst leben wollen und dennoch gerne andere Länder erkunden, gibt es hilfreiche Tipps!

Reisen muss Mutter Erde nicht zusätzlich belasten. Bei jedem Teil der Reise gibt es Möglichkeiten, den Urlaub nachhaltig zu gestalten.

Vor dem Verreisen

Denken Sie bei der Wahl Ihres Urlaubsorts an die Umwelt! Reisen zu anderen Kontinenten sind natürlich schädlicher für die Umwelt als Reisen innerhalb Europas. Außerdem hat unser Kontinent schöne Orte zu bieten – Strände, Berge, Wälder und vieles mehr findet man auch in den Nachbarländern Österreichs.

Wenn nun der Zielort gewählt ist, gilt: Bus, Zug oder andere öffentliche Verkehrsmittel statt Flugzeug – denn Flugzeuge stoßen viel CO2 aus. Wer den bevorzugten Urlaubsort ohne Flug nicht erreicht, kann auf Direktflüge setzen – oder sich vor dem Reiseantritt informieren, welche Fluglinie der Umwelt am wenigsten schadet.

Packen

Nun geht es an das Packen: Auch hier kann auf die Umwelt aufgepasst werden. Versuchen Sie, möglichst wenig Plastik im Koffer mitzunehmen – Zero-Waste-Produkte wie feste Shampoos oder Stofftaschen sind in aller Munde und funktionieren perfekt. Achten Sie auch auf das Gewicht Ihres Koffers – vor allem wenn Sie sich für das Flugzeug entscheiden – je weniger der Koffer wiegt, desto geringer der CO2-Ausstoß der Maschine.

Am Zielort

Wenn Sie nach einer umweltbewussteren Unterkunft suchen, gibt es mehrere Möglichkeiten. Airbnb‘s erlauben das eigene Einkaufen, somit können Sie regionale und saisonale Produkte wählen und auch darauf schauen, dass die Besorgungen plastiksparend verpackt sind. Wer ganz unabhängig sein möchte, kann auch den Urlaub im Wohnmobil andenken – damit achten Sie nicht nur auf die Umwelt, sondern auch auf Ihre Geldtasche.

Umweltbewusst Reisen – mit diesen Tipps funktioniert das! So können Sie auf die Umwelt Acht geben und trotzdem Ihren Urlaub in vollen Zügen genießen.