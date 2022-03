Die Heimarbeit wird immer attraktiver, gestärkt durch die Maßnahmen, welche im Zuge der Corona Pandemie getroffen wurden, sowie dem Trend zur Work-Life-Balance.

Unternehmen werden deshalb immer häufiger vor die Frage gestellt, ob Homeoffice als fortschrittliches Arbeitszeitmodell machbar und sinnvoll ist.

Das nachhaltige Bürokonzept

Wenn Homeoffice als Arbeitszeitmodell unternehmensintern beschlossen wird, stehen Sie vor der Frage, wo Sie in Ihrem Eigenheim ein Büro einrichten. Stellen Sie sich ein kleines Häuschen in Ihrem Garten vor, in dem der Schreibtisch fix und fertig vor einem großen Fenster mit Blick ins Grüne eingebaut ist. An der Außenwand sind Blumenkästen montiert. Ja das geht wirklich – mit dem nachhaltigen Bürokonzept.

Eine Voraussetzung für ein erfolgreiches Homeoffice ist Ruhe und ein Arbeitsplatz, an welchem produktiv gearbeitet werden kann. Das dies innerhalb des eigenen Wohnraumes etwas schwierig ist, dürfte nach den Corona-Lockdowns allen klar sein. Weil Sie eventuell keinen eigenen Raum für ein Arbeitszimmer haben und deshalb all Ihre Alltagsutensilien Tag für Tag zum Esszimmertisch tragen oder sich von Fernseher, Waschmaschine oder Geschirrspüler ablenken lassen.

Ein Gartenhaus als Home Office

Die Lösung dafür ist ein Homeoffice im Garten in Form eines Gartenhauses. Da bekommt die Gartenarbeit eine ganz neue Bedeutung – sie erfolgt nicht mehr nur mit Schaufel und Gießkanne, sondern mit dem Laptop oder PC.

Die Idee zu „My Home Office“ kam erstmals zwei Niederländern: Den Designern Cosmas Bronsgeest und Bart Berkhout während der Corona Krise. Das Mini Büro, welches aus vorfabrizierten Modulen besteht, außen mit Lärchenholz verkleidet ist und winter- sowie sommerfest ist, lässt sich flexibel und einfach ohne Vorarbeiten im Garten aufstellen.



Im Folgenden ein paar Modelle des flexiblen Home Office:

Der Moderne Arbeitsplatz in Ihrem Garten



© Gartenhaus.at



Dieses Gartenhaus Home Office eignet sich hervorragend für Ihren neuen Arbeitsplatz. Durch die bodentiefen Fenster erhält der Raum ausreichend Tageslicht und Sie haben den Tag über den perfekten Blick ins Grüne. Durch das gradlinige Design gibt es auch ausreichend Stellfläche für Arbeitsmaterialien.

Gartenhaus Aldo - Gradliniges Design für Ihr Home Office



© Gartenhaus.at



Der Innenraum dieses tollen Häuschens bietet ausreichend Platz für Schreibtisch, Arbeitsmaterial, Regale und eine kleine Chill-Out-Lounge für kurze Pausen beim Arbeiten. Für kreative Frischluftpausen bietet dieses Home Office auch eine kleine überdachte Terrasse.

Gartenhaus Lausitz mit Anbau - Die Rundum Lösung für Ihr Home Office



© Gartenhaus.at



Dieses schöne Häuschen ist nicht nur der klassische Arbeitsplatz im Garten, sondern auch eine Oase, welche Sie in der Freizeit perfekt nutzen können. Im Inneren ist genügend Platz für einen produktiven Homeoffice-Bereich, aber auch für ein kleines Sofa, die Yoga-Matte oder ein tolles Fitnessgerät.

Doppel-Pultdach Gartenhaus - Ein außergewöhnlicher Arbeitsplatz in Ihrem Garten



© Gartenhaus.at



Dieses Home Office ist ein richtiger Hingucker! Das doppelte Pultdach lässt dieses Gartenhaus besonders aussehen und sorgt für noch mehr Tageslicht. Auch die nach außen öffnende Flügeltüre bietet reichlich Platz im Innenraum.

Das Thema Homeoffice kam aber schon vor der Corona-Pandemie immer öfter auf und hat auch noch einige andere Vorteile: Mitarbeiter können sich das stundenlange Ein- und Auspendeln zum Arbeitsplatz ersparen und es können über 60% an CO2-Belastung dadurch eingespart werden.