Nachhaltigkeit ist in aller Munde, schließlich ist es unglaublich wichtig, auf unsere Erde aufzupassen. Aufgrund der Pandemie ist auch diesen Sommer ein Urlaub in Österreich wohl unkomplizierter. Wie sich ein schöner Urlaub im eigenen Land und Nachhaltigkeit verbinden lassen erfahren Sie hier.

Hier sind die Tipps und Tricks für einen nachhaltigen Urlaub in Österreich.

Zug statt Auto

Der erste Tipp gilt sowohl in Österreich als auch im Ausland. Sofern die Menge des Gepäcks es erlaubt, ist es immer von Vorteil das Auto zuhause stehen zu lassen und stattdessen den Zug zu benutzen. Züge stoßen bis zu 15-mal weniger CO2 aus als Autos und stellen daher eine ideale nachhaltige Alternative da. Außerdem sind Zugreisen mit Freunden oder Familie immer eine lustige Angelegenheit, durch die der Urlaub gut beginnt. In Österreich kann man viele Städte und Orte mit dem Zug erreichen, denn von Tirol und Vorarlberg bis Wien fahren täglich zahlreiche Züge.

Kleine Hotels statt riesigen Hotelketten

In vielen österreichischen Tourismusorten reihen sich große Hotelketten aneinander. Es gilt allerdings zu bedenken, dass viele dieser großen Unternehmern nicht unbedingt Nachhaltigkeit an die erste Stelle der Prioritäten setzen. Wer also möglichst nachhaltig urlauben möchte, kann einen Blick auf die kleinen Pensionen, Hotels und Ferienhäuser in Familienbesitz werfen. Diese geben nicht nur Einblick in das alltägliche Leben des Ortes, sondern besitzen auch oft das grüne Gütesiegel.

Öffentliche Verkehrsmittel nutzen

Ein weiterer wichtiger Tipp bezieht sich auf das benutzte Verkehrsmittel am Urlaubsziel. Wenn möglich sollten die öffentlichen Verkehrsmittel genutzt werden, um CO2 Emissionen zu verringern. Vor allem in den österreichischen Urlaubsorten ist das „Öffi“ Netz gut ausgebaut. Auch zu Fuß oder mit dem Rad können einige Destinationen leicht erreicht werden. Generell ist es von Vorteil zu versuchen so wenig wie möglich das Auto zu verwenden. Ein weiterer Bonus: mit Tageskarten oder Wochenkarten fährt man oft sogar günstiger als mit dem Auto.

Slow Food statt Fast Food

Essen gehen in Restaurants gehört für viele Menschen im Urlaub einfach dazu. Und das muss sich auch bei einem nachhaltigen Urlaub nicht ändern. Als Alternative zu Fast Food Restaurants können allerdings sogenannte Slow Food Restaurants gewählt werden. Diese fokussieren sich auf kürzere Lieferwege, regionale Lebensmittel und dem natürlichen Genuss von Speisen. In fast allen österreichischen Städten tauchen immer mehr Slow Food Restaurants auf – und die Gerichte sind super lecker.

Regional einkaufen

Wer sich im Urlaub lieber selbst mit Lebensmitteln versorgt kann versuchen nur regionale Köstlichkeiten zu kaufen. So wissen Sie genau was in ihr Essen kommt. Diese Art von Urlaub kann im Campingwagen oder in den verschiedensten Bergdörfern, Kleinstädten und sogar in AirBnB’s erlebt werden.

Generell gilt bei jedem Urlaub: bewusst genießen und reisen. Österreich ist das perfekte Land für einen nachhaltigen und auch – dank der verschiedensten Landschaften – vielfältigen Urlaub.