Viele Menschen stellen sich in Anbetracht des Angriffskrieges gegen die Ukraine sowie steigender Energiekosten die Frage: Wie kann Österreich von russischem Gas unabhängig werden?

Zu Gast im Studio ist Georg Strasser, Präsident des Bauernbundes, der über einen ganz neuen Ansatz erzählt und über seine Erlebnisse in der größten Molkerei Österreichs dazu berichtet.

Was hat eine Molkerei mit der Unabhängigkeit von russischem Gas zu tun?

Bei dem Besuch des größten Standorts der Molkerei Bergland-Milch in Aschbach, im Bezirk Amstetten, besichtigte Strasser auch die integrierte Biogas-Anlage. Diese ist Teil der österreichischen Strategie zur Etablierung einer Unabhängigkeit von Russland in Sachen Energieversorgung. Wenn die bisher noch unfertige Anlage fertig ausgebaut ist, sollen etwa 30 Prozent des Verbrauchs der Molkerei an Gas durch sie eingespart werden. Das Waschwasser des Betriebs wird in die nachgeschaltene Anlage eingespeist und die darin enthaltenen organischen Abfälle zur Erzeugung von Biogas genutzt. Der Gehrrest, der am Ende der Gasproduktion übrig bleibt, soll dann zur Herstellung von Dünger genutzt werden, der dann wieder von Bauern zum Anbau genutzt werden kann. Durch ein zweites Modul, eine Hackschnitzelanlage, sollen insgesamt über 90 Prozent des Energiebedarfs durch eigene Wärme und eigenes Biogas gedeckt werden.

Welche Rolle spielt Biomasse im Zusammenhang mit den Bemühungen von Importen aus Russland und Qatar unabhängig zu werden?

Biomasse ist in Österreich vorhanden und in den nächsten fünf bis zehn Jahren möchte man eine Biogas-Produktion aus Reststoffen etablieren. Diese Reststoffe kommen etwa aus der Lebensmittelproduktion wie Maisstroh oder aber Waschwasser, in dem noch organische Partikel vorhanden sind. Bis 2030 sollen etwa 10 Prozent des österreichischen Gases in Eigenproduktion generiert werden. Bis 2040 könnte man es laut der Industriellenvereinigung sogar schaffen ganze 30 Prozent der österreichischen Gasproduktion aus biogenen Quellen zu decken.