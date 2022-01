Der vollelektrische Taycan konnte bei den Verkaufszahlen erstmals die Sportwagenikone 911 überholen.

Während die meisten Autobauer im Jahr 2021 massiv unter der Chip-Knappheit litten und deshalb deutlich weniger Fahrzeuge produzieren, verkaufen und ausliefern konnten, sieht die Lage bei Porsche anders aus. Der SUV- und Sportwagenbauer hat im Geschäftsjahr 2021 weltweit 301.915 Fahrzeuge an Kunden übergeben. Damit erreichte Porsche ein Plus von elf Prozent gegenüber dem Jahr 2020 und sein stärkstes Auslieferungsergebnis in der Unternehmensgeschichte.

Taycan überholt 911

Beim Blick auf das Modellranking gibt es eine echte Überraschung. Zwar dominieren nach wie vor die beiden SUV-Modelle Macan (wird 2024 rein elektrisch ) und Cayenne , doch dahinter konnte sich der Taycan gegen den 911 behaupten. Erstmals wurden also mehr Modelle des Elektro-Porsches verkauft als von der Sportwagenikone. Auf den weiteren Plätzen folgen der Panamera und die 718-Reihe (Cayman/Boxster).

Modell-Ranking

Konkret sehen die Verkaufszahlen der Modelle wie folgt aus:

Macan: 88.362 Stück Cayenne mit 83.071 Stück Taycan: 41.296 Stück 911: 38.464 Stück Panamera: 30.220 Stück 718: 20.502 Stück

Regionen

Laut eigenen Angaben konnte Porsche seine Auslieferungen in allen weltweiten Vertriebsregionen steigern. Ein besonders deutliches Plus verzeichneten die USA. Dort wurden 22 Prozent mehr Fahrzeuge ausgeliefert als im Vorjahr. Insgesamt nahmen 70.025 US-Kunden ein Modell der Marke entgegen. Auf dem gesamten amerikanischen Kontinent kam Porsche in Summe auf 84.657 Auslieferungen – ebenfalls ein Zuwachs von 22 Prozent. China bleibt der größte Einzelmarkt der VW-Tochter und erzielte eine Steigerung von acht Prozent. In Summe wurden 95.671 Fahrzeuge an chinesische Kunden ausgeliefert. Insgesamt hat Porsche in Asien-Pazifik, Afrika und Nahost 131.098 Fahrzeuge übergeben, acht Prozent mehr als im Jahr 2020. In Europa wurden insgesamt 86.160 Fahrzeuge ausgeliefert – sieben Prozent mehr als in 2020.

