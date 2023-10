5 Dinge, die Deutschland beim Online-Glücksspiel besser macht!

Österreich hat klare Regeln, wenn es um das Thema Glücksspiel geht.

Das alleinige Monopol liegt beim Bund, in Einzelfällen kann eine Lizenzierung erfolgen. Diese strengen Regeln erschweren es für ein Online Casino Österreich als Konzessionsgeber auszuwählen und oft leiden vor allem Spieler darunter. Wenige seriöse Anbieter haben zur Folge, dass sich die Spieler an sie wenden und dort größere Gefahren eingehen. Werfen wir einen Blick zu den Nachbarn nach Deutschland, wird klar, dass dort in Sachen Glücksspiel einiges besser läuft als hierzulande.

Glücksspielstaatsvertrag reguliert den Markt zuverlässiger als das Monopol Österreichs

Das Land Österreich argumentiert das vorherrschende Monopol unter anderem damit, dass eine flächendeckende Versorgung der Spieler nur bei einer geringen Anzahl an Anbietern möglich ist. Wie es anders funktioniert, zeigt der Glücksspielstaatsvertrag in Deutschland seit dem 1. Juli 2021. Bei den Nachbarn werden Konzessionen durch die Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder vergeben, Anbieter müssen strenge Regeln befolgen, um eine solche Erlaubnis zu erhalten. Die Anzahl zugelassener und seriöser Glücksspielbetreiber ist in Deutschland deutlich höher, dennoch funktioniert die Regulierung des Marktes besser als hier.

Die Casinos Austria ist zweifelsfrei ein seriöser und zuverlässiger Anbieter für Österreich, verringert das Marktpotenzial aber durch seine Vorherrschaft. Die fiskalpolitischen Gedanken hinter der Regelung beinhalten unter anderem, dass ein optimaler Abgabenertrag für den Bund erzielt werden soll. Durch die Erweiterung der Konzessionsvergaben ließen sich mit hoher Wahrscheinlichkeit noch mehr finanzielle Erträge generieren, wie es in Deutschland der Fall ist.

Dienstleistungsfreiheit der EU spielt in Deutschland eine geringfügige Rolle durch faire Regeln

Glücksspiel wird in Österreich nicht gestoppt, wenn das Monopol bei einem Unternehmen liegt. Mit Berufung auf die Dienstleistungsfreiheit der EU bieten seriöse, aber nicht lizenzierte Anbieter weiterhin ihr Portfolio an, die Casinos Austria gewinnt durch die Regelungen nicht mehr Nutzer. Das ist in Deutschland nicht mehr nötig, wurde zuvor aber ebenfalls stark praktiziert. Bevor der GlüStV 2021 in Kraft trat, vergab das Bundesland Schleswig-Holstein als einziges Lizenzen an Glücksspielanbieter in Deutschland. Spieler aus anderen Bundesländern nutzten Anbieter mit Lizenzen aus Gibraltar (damals noch möglich), Malta oder auch karibischen Ländern wie Curacao.

Die Anzahl an Spielern wurde durch das Verbot nicht verringert, stattdessen suchten sich Zocker eine Alternative, die weniger gut zu kontrollieren ist. Mit dem GlüStV ist der Bedarf an ausländischen und unlizenzierten Anbietern gesunken. Die Vorgaben des Gesetzes sind zwar streng, lassen sich interessierten Betreibern aber umsetzen. Somit steht einer zuverlässigen Lizenzvergabe nichts im Weg.

Wie wirksam die Regulierung war, zeigt auch ein Blick auf die Umsatzentwicklung in Deutschland. Der regulierte Markt erzielt rund 9,4 Milliarden Euro, wohingegen der nicht-regulierte Markt auf gerade einmal 740 Millionen Euro kommt. Das ist zwar immer noch zu viel, verglichen mit den legalen Angeboten aber vernachlässigbar.

Der GlüStV setzt auf Prävention, statt Reaktion – mit verschiedenen Maßnahmen

Interessant ist ein Blick auf den Bereich Sportwetten, der in Deutschland ebenfalls im Zuge des GlüStV optimiert wurde. Wetten bleiben erlaubt, insbesondere Live-Angebote wurden aber deutlich zurückgefahren. Hiermit soll verhindert werden, dass Spieler im Eifer zu hohe Einsätze platzieren und ihr eigenes finanzielles Vermögen ruinieren. Fast schon erstaunlich ist im Hinblick auf die Regelungen im Nachbarland die Tatsache, dass Sportwetten hierzulande nicht als Glücksspiel eingestuft werden. Es gilt als erwiesen, dass Wetten ein ebenso hohes Abhängigkeitspotenzial haben wie klassische Glücksspiele.

Deutschland setzt mit seinen Regulierungen auf Prävention und maximalen Schutz von Spielern, schon während der Spielphase. In Österreich wird zumindest bei Sportwetten dieser Schutz nicht sichergestellt, da es keine entsprechende Einstufung gibt. Seriöse Wettanbieter ermöglichen zwar trotzdem Schutzmaßnahmen wie Einzahlungsgrenzen, Panikbutton und Co., allerdings sind diese freiwillig und nicht vom Land vorgeschrieben.

Behörden wie die GGL haben einen klaren Zuständigkeitsbereich ohne Sonderregelungen

Deutschland hat zur Umsetzung aller im GlüStV vorgeschriebenen Maßnahmen eine Behörde (Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder) ins Leben gerufen. Seit dem 1. Januar 2023 laufen Lizenzvergaben, Kontrollen und Aufsicht über diese zentrale Einrichtung. Es gibt keinerlei Sonderregelungen, sämtliche Vorschriften gelten länderübergreifend. Ein weiterer Vorteil verglichen mit Ländern wie Österreich. Hier werden viele Gesetze auf Bundeslandebene festgeschrieben, sodass es von Region zu Region unterschiedliche Zulässigkeiten geben kann. Das ist nicht nur im Hinblick auf die Anbieter unfair, sondern sorgt insbesondere für Verwirrung von Spielern.

Was in Wien erlaubt ist, kann in Kärnten verboten sein. Deutschland vermeidet mit seiner strikten Regulierung genau diese Missverständnisse und setzt darauf, in jedem Bundesland die gleichen Regeln umzusetzen.

Besonders gefährdende Spiele wurden aus dem digitalen Verkehr gezogen

Mit der Spielersperrdatei OASIS ist ein weiteres System bei den Deutschen ins Leben gerufen worden, das Spieler vor einer drohenden Spielsucht schützen soll. Fremd- und Eigensperren sind möglich und gelten bei Durchführung übergreifend über alle legalisierten Anbieter. Zwar ist es in Österreich auch möglich, eine generelle Sperrung für alle Angebote der Casinos Austria durchzusetzen, in der Praxis kommt es aber selten dazu. OASIS ist als zentrale und zugleich neutrale Behörde dafür zuständig, Meldungen seitens der Spielebetreiber zu überprüfen und darüber zu entscheiden, ob einem Spieler der Zugang verwehrt wird.

Gleichzeitig stellt die Behörde Informationen bereit, an welche Einrichtungen sich von Sucht betroffene Spieler wenden können. So soll verhindert werden, dass es zur Verschuldung und zu ausgewachsenen Suchtsymptomen kommt. Ein ganz besonders wichtiges Merkmal von OASIS ist, dass Verwandte und Freunde die Möglichkeit haben, eine Person zu melden. So kann durch ein soziales Netzwerk dafür gesorgt werden, dass gefährdete Menschen gar nicht erst in den Abgrund einer Sucht fallen.

Fazit: Viel kritisierter Glücksspielstaatsvertrag war für Deutschland ein Erfolg

Im Vorfeld gab es hitzige Debatten in der Politik, auf den Glücksspielstaatsvertrag konnte man sich im Land lange nicht einigen. Spieler protestierten, Anbieter fühlten sich benachteiligt und für Präventionsstellen konnten die Regelungen nicht streng genug sein. Auch nachdem der GlüStV am 1. Juli 2021 in Kraft trat, flachte die Kritik nicht ab. Es wurde befürchtet, dass sich Anbieter vom deutschen Markt zurückziehen würden, weil sie die Lizenzvorgaben nicht erfüllen wollen. Ganz besonders kritisiert wurde der Fakt, dass Tischspiele in Deutschland online rigoros verboten sind. Mittlerweile sind mehr als zwei Jahre vergangen und es ist klar geworden, dass die Nachbarn eine gute und realisierbare Entscheidung getroffen haben. Immer mehr Lizenzen sind bereits offiziell vergeben worden, die Spieler haben sich an die Regulierung gewöhnt. Österreich könnte sich daran ein Beispiel nehmen, denn es zeigt, dass es für sicheres Glücksspiel kein staatliches Monopol braucht.