8 Stars, die dem Glücksspiel nicht abgeneigt sind

Das Herz der Fans schlägt schneller, wenn der Sänger auf der Bühne steht oder die TV-Prominenz über den roten Teppich schreitet. Viele Stars und Sternchen können von diesem Nervenkitzel gar nicht genug bekommen.

Eine ganz andere Form der Aufregung erleben zahlreiche Promis gern im Casino, so einige von ihnen gehören zu den leidenschaftlichen Gamblern. Acht von ihnen machen daraus kein Geheimnis und diese Stars möchten wir hier einmal genauer vorstellen.

Spiderman mag nicht nur Spinnen – Tobey Maguire ist ein Zocker

Weltweit gehört Poker zu den beliebtesten Kartenspielen und dieses Fieber hat wohl auch Tobey Maguire erfasst. Es ist kein Geheimnis, dass der ehemalige Spiderman-Darsteller am Tisch schon mehrere Millionen Dollar mit nach Hause genommen haben soll.

Tatsächlich gab es aber nicht nur positive Schlagzeilen, der Star wurde sogar wegen einer Summe von rund 300.000 US-Dollar verklagt. Verluste kennt Maguire aber auch aus anderer Ecke. Er soll bei einem Spiel gegen Schauspielkollege Ben Affleck größere Summen verzockt haben.

Ben Affleck – der Kultstar mag Karten

Er ist nicht nur ein Hollywoodstar erster Klasse, sondern auch ein erfolgreicher Regisseur, Autor und Pokerspieler. Mit Tobey Maguire spielt er gern einige Runden um den Royal Flush, er versucht sich aber auch als Profi. Seine Teilnahmen an unterschiedlichen Wettbewerben brachten ihm gute Gewinne ein.

Poker scheint aber nicht das einzige Lieblingsspiel der Hollywood-Größe zu sein, auch Blackjack ist ihm ein Begriff. Sein Trick für den Erfolg: Er scheint das Kartenzählen sehr gut zu beherrschen. Zu gut, wie viele Casinos befanden und ihn offiziell baten, künftig auf andere Spiele auszuweichen.

Heute soll Affleck, der sich 2001 wegen der Gefahr von Spielsucht behandeln ließ, primär Pokerturniere organisieren. Damit gewann er die Aufmerksamkeit eines weiteren Hollywood-Stars, der ebenfalls zu den leidenschaftlichen Spielern gehört.

Matt Damon – der Dritte im Bunde

Matt Damon gehört zu den Mitorganisatoren der Turniere von Ben Affleck, denn auch er ist ein begnadeter und vor allem begeisterter Pokerprofi. Seine Gewinne konnten sich in der Vergangenheit immer wieder sehen lassen, zudem verbindet ihn mit Tobey Maguire und Ben Affleck eine langjährige Freundschaft.

Derzeit ist nicht bekannt, ob Damon außer Poker noch weitere Leidenschaften im Casino für sich entdeckt hat. Wann immer er im Zusammenhang mit Casinos erwähnt wurde, drehte sich alles um das Thema Poker.

Max Kruse – Fußballspieler und Pokerstar in einer Person

Die meisten kennen Max Kruse als begnadeten Fußballspieler, doch wie viele andere Stars hat auch er noch ein weiteres Steckenpferd. Schon seit Jahren hat er sich in der professionellen Pokerszene einen Namen gemacht und war in internationalen Ligen am Start. Bei nahezu jeder Teilnahme an den verschiedenen WSOP-Veranstaltungen konnte er durchschnittliche, gute oder sehr gute Leistungen zeigen.

Im Jahr 2014 gelang es ihm im Rahmen eines Lowball-Turniers sogar einmal ins Finale zu kommen. Er gewann zwar nicht, erhielt aber einen satten mehrstelligen Gewinn. Gerüchten zufolge war sein höchster Coup sechsstellig, über die Verluste des ambitionierten Pokerkönigs ist jedoch nichts bekannt.

Glücksspiel als Ausgleich? Mit Michael Jordan zockt ein weiterer Sportler gern am Tisch

Schon in den 1990-er Jahren hatte Jordan die Leidenschaft für Spielautomaten und Tischspiele für sich entdeckt. Die Schlagzeilen überschlugen sich, immer wieder wurde dem sympathischen Sportler eine Sucht unterstellt. Der NBA-Star hielt es beim Spiel wie beim Sport, er setzte oft alles auf eine Karte. Sorgen um die Höhe der Einsätze musste er sich nicht machen, da er mit Basketball genug verdiente.

Gerüchten zufolge soll der Sportler beim Blackjack eine Summe von 45.000 US-Dollar eingesetzt und eine Million Dollar eingenommen haben. Besonders häufig spielt der athletische Hüne in Atlantic City, einer der wichtigsten Glücksspielmetropolen der Vereinigten Staaten.

Wayne Rooney – dieser Sympathieträger hat sich gründlich verzockt

Fußballfans wissen, dass der sympathische Brite über ein ungezügeltes Temperament verfügt und sich nicht immer unter Kontrolle hat. Die Schlagzeilen ließen stellenweise kein gutes Haar am Ausnahmefußballer, auch das Thema Glücksspiel wurde dabei häufig in den Fokus gerückt. Da er dem Alkohol nicht abgeneigt war, ließ er sich am Spieltisch immer wieder auf abenteuerliche Wetten und Einsätze ein.

Laut Gerüchten soll er rund 600.000 € verzockt haben, innerhalb von zwei Stunden. Zeugen berichteten in den Medien, dass sich Rooney mit seinem waghalsigen Verhalten selbst in die Situation gebracht habe. Durch seine Frau gelang es dem Star einen anderen Weg einzuschlagen, er verließ die Spielcasinos und fokussierte sich vorher stärker auf die Familie.

Heute warnt er andere Menschen davor, sich beim Spiel außer Kontrolle bringen zu lassen. Die Gefahr einer Spielsucht ist immer präsent und darf auch durch Gewinne und freudige Ereignisse nicht unterschätzt werden.

Boris Becker – die Tennislegende und der Hang zum Pokern

Er hatte Schulden in astronomischer Höhe und eigentlich müsste Glücksspiel für ihn mittlerweile tabu sein. 2017 berichteten die Medien aber letztmals darüber, dass Becker wieder am Pokertisch gesichtet wurde. Seine Gambler-Karriere reicht deutlich länger in die Vergangenheit zurück, immer wieder gewann (und verlor) der Tennisstar am Tisch, sein Spiel war ganz klar Poker!

Bei Turnieren konnte er gute Gewinne erzielen, seine wachsende Anzahl an Gläubigern hoffte stellenweise sogar darauf. Die Tennislegende spielte keineswegs nur im Casino, sondern nahm auch an den großen Turnieren Deutschlands teil. So nahm er beispielsweise im Jahr 2013 am EPT-Turnier teil und konnte mit seinen Leistungen einen Platz in den Top 50 (Platz 49) erzielen.

Das brachte Becker eine satte Gewinnsumme von 15.000 € ein. Einen besseren Platz erreichte der Wimbledon-Gewinner lediglich einige Jahre zuvor (2009) in Las Vegas. Dort nahm er am Weltserienturnier teil und konnte sich über den 40. Platz freuen. Die Gewinnsumme betrug damals rund 31.000 €.

Fazit

Spätestens seit der Digitalisierung ist der Glücksspielmarkt stark expandiert. Immer mehr Menschen zocken gern mal eine Runde, sei es am Slot oder am Pokertisch. Auch Sportwetten sind heute beliebter denn je und scheinbar nicht nur bei „Normalos“. Die Prominenz lässt sich gern mal auf ein Wagnis am Tisch ein, die finanziellen Mittel sind bei den meisten großen Stars vorhanden.

Nicht nur Matt Damon und Co. lieben das Spiel ums Glück, viele weitere Promis der Musikbranche gehören auch dazu. Und wenn sie nicht spielen, liefern sie eben die passende Musik, so wie Lady Gaga mit ihrem Hit „Pokerface“.