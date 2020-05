Darauf sollten Sie beim Kauf von CBD-Produkten achten

CBD gewinnt als natürliches Heilmittel zunehmend an Popularität und erlebt derzeit einen regelrechten Hype.

Dies ist aufgrund des beeindruckenden Wirkspektrums sowie der vielfältigen Einsatzgebiete des Cannabinoids kaum mehr verwunderlich. Wir verraten Ihnen in unserem heutigen Ratgeber, was Sie beim Kauf von CBD-Produkten beachten sollten und welche Darreichungsformen unterschieden werden.

Was ist CBD und wie wirkt es?

Cannabidiol (CBD) zählt zu den mehr als 113 Cannabinoiden, die in der weiblichen Hanfpflanze existieren. CBD nimmt unter der Gruppe der Cannabinoide jedoch eine besonders prominente Rolle ein, da es im Gegensatz zu THC nicht das Bewusstsein verändert. Demnach bleibt ein Rauschzustand gänzlich aus, sodass CBD in den letzten Jahren zunehmend zum Gegenstand zahlreicher Studien avancierte. Da der für CBD verwendete Nutzhanf einen besonders geringen Anteil des psychotrop wirkenden THCs besitzt, dürfen CBD-Präparate völlig legal in Deutschland verkauft und supplementiert werden. CBD zeichnet sich durch eine besonders schmerzlindernde, entzündungshemmende sowie entspannende Wirkung aus und nimmt daher in der Medizin eine bedeutende Rolle ein. „So scheint CBD als Entzündungshemmer sogar herkömmlichen Medikamenten Konkurrenz zu machen“, schildert der CBD-Experte Cornelius de Luca in einem ausführlichen CBD Kaufberater auf CBD360.de . Das breite Wirkspektrum des Cannabinoids basiert in erster Linie auf dem Zusammenspiel von CBD mit dem körpereigenen Endocannabinoid-System. So handelt es sich bei Cannabinoiden um körpereigene Botenstoffe, die stimulierend auf die CB1- sowie CB2-Rezeptoren im Körper einwirken und mitunter die Reizweiterleitung bei Schmerzen sowie auch Entzündungsprozesse im Körper blockieren.

Wissenschaftliche Studien konnten folgende Wirkweisen von Cannabidiol belegen:

• Linderung von Schmerzen

• Hemmung von entzündlichen Prozessen

• Steigerung des Wohlbefindens

• Verminderung von Unruhe und Angst

• Stärkung des Immunsystems

• Verbesserung der Schlafqualität

Die Auswahl an wirksamen CBD-Produkten ist groß, sodass CBD sowohl für die äußere als auch für die innere Anwendung genutzt werden kann.

Die richtige Dosierung von CBD

Wenn Sie sich für den Kauf von CBD entschieden haben, sollten Sie das Präparat natürlich auch in richtigen Mengen dosieren. CBD-Öl erfreut sich an dieser Stelle besonders hoher Beliebtheit, sodass Sie zwischen Ölen mit einer niedrigen CBD-Konzentration sowie zwischen Ölen mit einem hohen CBD-Anteil wählen dürfen. Sofern Sie lediglich Ihr allgemeines Wohlbefinden steigern, Ihren Schlaf verbessern sowie Ihr Immunsystem stärken möchten, ist ein 5- bis 10-prozentiges CBD-Öl völlig ausreichend. Sollten Sie hingegen Allergien, Asthma sowie Hauterkrankungen behandeln wollen, so ist ein CBD-Öl mit einem CBD-Anteil von 10 bis 15 Prozent die ideale Wahl. Für besonders stark ausgeprägte Beschwerden, wie beispielsweise chronische Schmerzen oder Depressionen, kann nach Rücksprache mit dem Arzt auch ein 25-prozentiges CBD-Öl genutzt werden.

Da CBD sich als ein äußerst effektives Heilmittel erweist, empfehlen wir Ihnen, mit einem Öl mit niedriger Konzentration sowie einer überschaubaren Dosis von drei bis vier Tropfen pro Tag zu starten. Sollte sich die gewünschte Besserung der Beschwerden nicht einstellen, kann die Tagesdosis auf sechs bis acht Tropfen erhöht werden. Grundsätzlich reagiert jeder Körper anders auf die Substanz, sodass die Tagesdosis schrittweise erhöht werden sollte, bis die gewünschte Wirkung erreicht wurde.

CBD gilt als besonders nebenwirkungsarm

Grundsätzlich gilt Cannabidiol als unbedenklich, sodass keine nennenswerten Nebenwirkungen zu erwarten sind. Allerdings hat die Erfahrung gezeigt, dass insbesondere in den ersten Tagen der Einnahme vereinzelte Begleiterscheinungen, wie beispielsweise Durchfall, niedriger Blutdruck sowie verstärkte Müdigkeit, auftreten können. Wenn Sie neben CBD noch zusätzliche Medikamente einnehmen müssen, sollten Sie sich im Vorfeld bei Ihrem behandelnden Arzt über mögliche Wechselwirkungen informieren.

Die wichtigsten Kaufkriterien von CBD-Öl

Damit Sie die einzelnen CBD-Produkte bestmöglich miteinander vergleichen können, sollten Sie einige Produktmerkmale beim Kauf besonders berücksichtigen.

Der Reinheitsgrad

Möchten Sie von einem möglichst hochwertigen Präparat profitieren, so sollten Sie ein CBD-Öl mit einem besonders hohen Reinheitsgrad wählen. Wir empfehlen Ihnen, ausschließlich CBD-Öle zu wählen, die frei von Pestiziden, Schwermetallen sowie anderen Schadstoffen sind. CBD-Öle, die strengen Qualitätskontrollen unterliegen, sind in der Regel mit einem entsprechenden Bio-Zertifikat versehen.

Der THC-Anteil

Grundsätzlich dürfen hierzulande ausschließlich CBD-Produkte gehandelt werden, die eine nur sehr geringe Konzentration des psychotrop wirkenden THCs aufweisen. Dennoch sollten Sie beim Kauf stets darauf achten, dass der THC-Gehalt des ausgesuchten CBD-Produktes sich auf maximal 0,2 Prozent beläuft. Nur dann kann das CBD-Präparat auch legal und bedenkenlos als Nahrungsergänzungsmittel eingesetzt werden.

Das Herstellungsverfahren

Für die Gewinnung von CBD-Öl kommen diverse Verfahren zum Einsatz, die nachweislich die Qualität des einzelnen Produktes bestimmen. Hochwertige CBD-Öle sind frei von Lebensmittelrückständen und werden auf Basis des Extraktionsverfahrens mit CO2 sowie bei niedrigen Temperaturen hergestellt. Dieses Extraktionsverfahren erweist sich nicht nur als besonders effizient, sondern gewährleistet zudem den Erhalt wichtiger Inhaltsstoffe.

Die verschiedenen Darreichungsformen von CBD

Sofern Sie sich mit dem Geschmack oder der Anwendung von CBD-Öl nicht anfreunden können, stehen Ihnen eine ganze Reihe alternativer Darreichungsformen zur Verfügung.

CBD-Kapseln

CBD-Kapseln erweisen sich als praktische Alternative, da sie auch unterwegs problemlos eingenommen werden können. Das CBD-Öl ist in diesem Fall von der Kapselhülle eingeschlossen und wird schließlich im Magen freigesetzt. CBD-Kapseln sind absolut geschmacksneutral und lassen sich mit ausreichend Flüssigkeit leicht herunterschlucken. Dank der festen Dosierung müssen Sie in diesem Fall keine Mengen abmessen, sodass eine versehentliche Überdosierung vermieden wird. Bei dem Kauf von CBD-Kapseln sollte jedoch, ebenso wie bei CBD-Öl, ein Präparat auf Basis des CO2-Extraktionsverfahrens bevorzugt werden.

CBD-Kristalle

CBD-Kristalle werden auch gerne verwendet und zeichnen sich durch einen besonders hohen CBD-Anteil aus. CBD-Kristalle werden ebenfalls durch die genannten Extraktionsverfahren gewonnen, wobei die Blüten und Knospen als Basis dienen. In Folge der vollständigen Extraktion entstehen die zuckerartigen CBD-Kristalle, die entweder direkt verkauft oder zu CBD-Öl weiterverarbeitet werden. CBD-Kristalle weisen einen enorm hohen Reinheitsgrad sowie einen CBD-Anteil von bis zu 98 Prozent auf. Demnach sollten die Kristalle vorzugsweise von Personen genutzt werden, die bereits erfahren in der Anwendung von CBD sind. CBD-Kristalle können sowohl oral eingenommen als auch inhaliert oder verdampft werden. Dank ihrer zuckerartigen Konsistenz lassen sie sich zudem auch als gesunde Zutat für den Smoothie oder den Joghurt verwenden. Allerdings ist zu beachten, dass die Wirkung der CBD-Kristalle in diesem Fall leicht verzögert wird.

CBD-Tee

Wenn Sie eine sanftere Wirkung bevorzugen und die beruhigenden Effekte des CBDs nutzen möchten, erweist sich CBD-Tee als ideal. Der getrocknete CBD-Tee kann wie gewöhnlicher Tee mit heißem Wasser aufgekocht und beispielsweise vor dem Schlafen getrunken werden. Möchten Sie nach einem stressigen Tag zur Ruhe kommen oder leichter in den Schlaf finden, kann eine Tasse CBD-Tee wahre Wunder bewirken.

CBD-Salbe

Wenn Sie CBD vorzugsweise für die äußere Anwendung nutzen möchten, sollten Sie den Kauf einer wohltuenden CBD-Salbe in Erwägung ziehen. CBD-Salben zeichnen sich durch entzündungshemmende sowie antimikrobielle Eigenschaften aus und unterstützt den Heilungsprozess entzündlicher Hautstellen. Zudem kann die CBD-Salbe eine wertvolle Hilfe bei der Behandlung von Akne sowie Herpes leisten. Allerdings sollten Sie bei dem Kauf beachten, dass der CBD-Anteil und demnach die Wirkung des Produktes variieren kann. Alternativ können Sie die betreffenden Hautstellen auch mit CBD-Öl behandeln, wobei auch hier mit einem Öl mit einer niedrigen CBD-Konzentration gestartet werden sollte.

Fazit: Achten Sie beim Kauf von CBD auf eine bestmögliche Qualität

Cannabidiol erweist sich als wahrer Allrounder im Bereich der Medizin und lässt sich auf vielfältige Art und Weise nutzen. Zudem werden bei der CBD-Einnahme nur selten Nebenwirkungen beobachtet, sodass sich das natürliche Heilmittel auch auf lange Sicht problemlos einnehmen lässt. Wenn Sie unsere Tipps beim Kauf sowie bei der Anwendung Ihres CBD-Präparates beherzigen, können Sie von der vielfältigen Wirkung der Hanfpflanze nur profitieren.