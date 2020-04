Die Spatzen pfeifen es bereits von den Dächern: Das Smart Home macht sicher.

Doch bei der Frage, inwiefern genau die Smart Home Systeme einen Mehrwert in puncto Sicherheit bieten, müssen die meisten Menschen passen. Grund genug, uns genauer der Sache anzunehmen und aufzuzeigen, welche Verbesserungen die Hausautomation für die Sicherheit bietet.

Simulation von Anwesenheit im Urlaub

Zunächst gibt es einige Möglichkeiten, mit dem Smart Home dafür zu sorgen, dass es gar nicht erst zu einem Einbruch kommt. Vor allem im Sommer liegen in vielen Haushalten die Nerven blank. Anstatt seine Seele baumeln zu lassen und sich ganz den Freuden von Sonne, Strand und Meer widmen zu können, werden die schönen Gefühle von der bangen Frage immer wieder verdrängt, ob die lange Abwesenheit von Einbrechern bemerkt wurde, die in der Sommersaison systematisch die Bezirke durchkämmen und nach Anzeichen von verwaisten Häusern suchen. Gerade in solchen Momenten wäre eine Garantie, dass nichts passiert, ungeheuer entlastend.

Eine solche Garantie ist nun mit dem Smart Home möglich. Bekanntlich sind in einem intelligenten Zuhause sämtliche Haushaltsgeräte miteinander verbunden, um Synergieeffekte zu erzielen. Dies lässt sich auch für den Einbruchsschutz ausnutzen. Unter dem Credo der Anwesenheitssimulation werden morgens die Rollläden hochgefahren und abends wieder herunter. Das Licht geht in den einzelnen Zimmern in unregelmäßigen Abständen an, vom Haus tönt zuweilen Musik und im Wohnzimmer scheint gerade ferngesehen zu werden. Jedenfalls lassen darauf die Farbspiele am Monitor und die charakteristische Geräuschkulisse schließen. Dieses Haus hat der Einbrecher in seinen Rundgängen von der Kandidatenliste schnell abgehakt. Lesen Sie mehr dazu im Smart-Home Magazin!

Wer steht da vor der Tür?

Auch die klassische Hausklingel erfährt durch das Smart Home ein Upgrade. Sie wird fortan mit einer Kamera ergänzt, die sich bei jedem Klingeln oder jeder Bewegung vor der Haustür einschaltet. Nun sieht der Hausbesitzer den Besucher bereits in seiner Wohnung und kann sich besser auf ihn einstellen. Macht zum Beispiel die Person bzw. machen die Personen vor der Tür keinen vertrauenswürdigen Eindruck, kann der Hausbesitzer Vorsicht walten lassen und erst einmal das Gespräch mit den Gästen suchen. Diese und ähnliche Sicherheitsfunktionen der Hausautomation lassen sich bequem vom Smartphone aus über eine Smart Home App einstellen.

Keine Macht den Einbrechern

Die Kamera bietet im Kontext des Internets der Dinge (IoT) weitere Vorteile. Sie kann mit Sensoren und Aktoren an der Haustür und den Fenstern verzahnt werden. Macht sich jemand zum Beispiel an den Fenstern zu schaffen, erhält der Besitzer eine Nachricht auf seinem Smartphone mit der entsprechenden Videoeinblendung. Er sieht, ob alles in Ordnung ist oder nicht. Sind tatsächlich Einbrecher am Werk, gibt es nun verschiedene Eingriffsmöglichkeiten. Der Hausbesitzer kann bereits im Vorfeld das Geschehen mit einem Alarm verknüpfen.

Dieser kann klassisch ausfallen oder dadurch, dass auf einmal alle Lichter angehen und sich sämtliche Tonträger einschalten. Er kann auch direkt mit dem Einbrecher das Gespräch suchen, wie es in einem berühmten Werbespot dargestellt wurde. Schließlich sind die aufgenommenen Bilder auch nützlich, um der Polizei bei der Identifikation des Täters zu helfen. Haben Sie selbst ein Haustier, besitzen solche Sicherheitssysteme eine Haustiererkennung und bleiben bei entsprechenden Aktivitäten stumm.

Schutz vor Feuer, Wasser und Unfällen

Ein Feuer ist tückisch, weil es sich fast geräuschlos ausbreitet. Im Schlaf sind die Bewohner deshalb wehrlos und besonders gefährdet, weil das Feuer der Luft in einem beängstigenden Tempo immer mehr Sauerstoff entzieht. Feuermelder mit automatischer Raucherkennung, die sofort Alarm auslösen, können Leben retten. Wassermelder wiederum, die sich bei einem Wasseraustritt zum Beispiel durch die Waschmaschine sofort melden, verhindern einen größeren Schaden, weil sie rechtzeitig zum Eingriff veranlassen.

Im Urlaubsfall kann beides auch mit der Feuerwehr verkoppelt werden, was unter anderem mit einer Sicherheitssoftware möglich ist. So rückt die Feuerwehr an, auch wenn Sie sich nicht im Haus befinden. Leben retten auch Sturzsensoren, den Senioren immer bei sich tragen. Diese erkennen einen Sturz und senden daraufhin automatisch einen Notruf ab, wenn alle Anzeichen auf einen Notfall hindeuten. Dadurch sind Senioren besser geschützt und genießen eine längere Selbstständigkeit.