Das sollten Verbraucher vermeiden

Das ist auch in österreichischen Wohnungen und Häusern nicht anders. Mit dem neuen Jahr soll der Ballast der Vergangenheit aus dem Blickfeld verschwinden – und das trifft gerne die alten Sofas oder Möbelstücke des eigenen Heims. Aber was sollten Verbraucher allgemein beim Möbelkauf beachten? Wie sieht es mit Sonderangeboten aus und ist der Ratenkauf immer sinnvoll? Dieser Artikel sieht sich das Thema einmal genauer an.

Der Kauf neuer Möbel macht Spaß und sorgt für ein neues Wohnumfeld - doch was ist dabei zu beachten?

Sonderangebote stets genau checken – sind die Angebote wirklich günstiger?

Warum sollte man den Normalpreis bei Möbeln zahlen, wenn günstigere Angebote doch noch ein Möbelstück mehr erlauben würden? Diese Denkweise ist absolut verständlich und natürlich sollte bei Möbeln immer geschaut werden, ob es bestimmte Stücke günstig gibt. Das bedeutet jedoch nicht, bei Sonderangeboten nicht genauer hinzugucken:

- Vergleich – generell lohnt sich ein zweiter Blick bei Sonderangeboten. Leider handeln nicht alle Händler fair und sowohl im Geschäft als auch online ist es ein Leichtes, ein Schild mit »Sonderangebot« auszuhängen. Hier hilft, das Möbelstück kurz online zu suchen und einen Preisvergleich durchzuführen. Ist dies nicht möglich, bietet sich der Blick in den Katalog eines Anbieters an. Diese sind vorproduziert und weisen stets den Normalpreis aus. - Qualität – wie steht es um die Qualität eines Produkts? Im Geschäft lässt sie sich natürlich besser einschätzen, da hier das Produkt angefasst werden kann. Online helfen die Erfahrungsberichte anderer Kunden. Tauchen bestimmte Hinweise in vielen Bewertungen auf? Wird beispielsweise bei einer Couch immer wieder bemängelt, dass sich Kuhlen bilden, zeichnet dieser Punkt ein klares Bild. - Konditionen – wie steht es bei dem Sonderangebot um die Konditionen? Manchmal gelten die Angebote nur für Selbstabholer oder für die sofortige Mitnahme. Andere schließen günstige Transportwege aus. Und gerade die Transportkosten sperriger Möbelstücke, die mit der Spedition geliefert werden, können jeglichen Rabatt im Keim ersticken. Beim Möbelkauf im Internet müssen sich Kunden auf die Erfahrungen anderer verlassen. Allerdings werden wenige Möbel nur in einem einzelnen Shop veräußert, sodass auch die Erfahrungen von Kunden anderer Shops berücksichtigt werden können.

Ratenkauf – ja oder nein? Auf den ersten Blick erscheint der Ratenkauf wie ein bequemer Segen. Die Ware braucht nicht auf einen Schwung bezahlt werden, ein Vorteil, der bei teureren Möbeln offensichtlich ist. Zudem müssen Käufer nicht erst umständlich eine Finanzierung anstreben, da all dies vom Verkäufer übernommen wird. Trotzdem ist das genaue Hinschauen wichtig: Zinsschreck – manche Ratenkäufe sind hinsichtlich ihrer Zinsen extrem teuer. Einige Nullprozentfinanzierungen Zinsschreck – manche Ratenkäufe sind hinsichtlich ihrer Zinsen extrem teuer. Einige Nullprozentfinanzierungen fallen am Ende mit 21 Prozent Gesamtzinsen auf . Wichtig ist, vor dem Abschluss des Ratenkaufs die ausgeschriebene Gesamtsumme zu beachten und mit der Kaufsumme zu vergleichen. Wie stark weichen die Summen voneinander ab? - Bearbeitungskosten prüfen – sie zählen mit in die Gesamtsumme und sind gerade bei den Nullprozentangeboten deutlich höher. Kreditvergleich - Sinnvoll ist es, vor dem Abschluss des Ratenkaufs wenigstens einen Kreditvergleich durchzuführen. Portale wie Kreditvergleich - Sinnvoll ist es, vor dem Abschluss des Ratenkaufs wenigstens einen Kreditvergleich durchzuführen. Portale wie smava.de haben sehr viele Partnerbanken, aus denen sich Interessenten die besten Angebote heraussuchen können. Oft sparen Verbraucher bares Geld, wenn sie einen niedrigen Kredit aufnehmen und diesen abbezahlen. Der Kredit bietet sogar mehr Vorteile: - Eine Summe – der Verbraucher erhält die Kreditsumme auf sein Konto. Er kann nun bei den Händlern seiner Wahl einkaufen und somit immer die besten Angebote nutzen. Mehrere Ratenzahlungen werden so ebenfalls vermieden. - Eine Rate – anstatt viele verschiedene Ratenzahlungen im Kopf zu behalten und darauf achten zu müssen, nicht den Überblick zu verlieren, zahlen Kunden nur eine einzige Rate an den Kreditgeber. - Konditionen – der Verbraucher sucht sich den Kredit mit den besten Konditionen. Er ist also nicht von dem Angebot eines Händlers abhängig. Sparen beim Möbelkauf: Mit diesen Tipps klappt‘s Ist es möglich, beim Möbelkauf bares Geld zu sparen? Ja, und vielfach gelingt das nicht nur im stationären Handel: - Preisvergleiche – sie sind generell die Pflicht. Gut ist, sich auch die Preisentwicklung des Sofas anzuschauen. Meist sind die Angebotszeiträume wiederholend. - Fehlerhafte Stücke – auch sie sind wunderbare Schnäppchenmöglichkeiten. Die Fehler belaufen sich nicht selten auf Kratzer auf der Unterseite der Tischplatte. - Ausstellungsstücke – im Handel lässt sich mit dem Kauf von Ausstellungsstücken viel Geld sparen. Gerade bei Küchen oder größeren Möbelstücken lohnt sich die Nachfrage. Achtung: Küchen müssen oft selbst abgebaut und transportiert werden, wobei es hier vermehrt Angebote für den Transport gibt. - Ausstellungsstücke Internet – letztendlich handelt es sich hier um die B-Ware. Auch Händler mit stationären Geschäften nutzen diesen Weg, um Ware günstiger zu verkaufen. Bei der B-Ware kann es sich um Möbelstücke handeln, die schon einmal ausgeliefert, dann aber zurückgesandt wurden. Ebenso sind es Waren, die schlichtweg zu lange im Lager des Geschäfts standen. - Kleinanzeigen – wer nicht unbedingt neue Möbel sucht, der dürfte in den Kleinanzeigenportalen ein wahres Paradies finden. Nachteilig ist, dass die Stücke meist abgebaut und transportiert werden müssen, dafür erhalten Verbraucher aber günstige Möbel, die gerne aus der Reihe tanzen. Ob eine Saison für einzelne Möbelarten gut oder schlecht ist, lässt sich wiederum anhand der Preisentwicklung erkennen. Nicht immer sind Gartenmöbel im Herbst günstiger, oft stoßen die Händler gerade im frühen Frühling die Gartensaison mit Bestpreisen an. Bei Küchen orientieren sich die Preise oft an speziellen Haus- und Möbelmessen. Sobald die neuen Linien in die Geschäfte kommen, muss Platz geschaffen werden. © Lena De Fanti / Unsplash.com Verbraucher sollten Möbelangebote immer genau unter die Lupe nehmen. Fazit - Preise stets hinterfragen Beim Möbelkauf sollten die Preise immer genau hinterfragt werden. Da Kunden schon im normalen Supermarkt selten auffällt, wenn sich ein Preis eines Produkts ändert, fällt es gerade bei selten gekauften Produkten noch weniger auf, wenn der Sonderpreis eigentlich nur ein speziell ausgezeichneter Normalpreis ist. Ein spezielles Thema ist der Ratenkauf. Wer hier sogleich zuschlägt, der zahlt am Ende oft deutlich mehr als zuerst gedacht. Ratenkäufe sollten immer mit frei gewählten Krediten verglichen werden – nicht selten fällt dann die Wahl auf den Kredit. Dennoch ist es möglich, beim Möbelkauf echte Schnäppchen zu machen. Die Suche nach Ausstellungsstücken oder der B-Ware ist zwar aufwändiger, dafür lässt sich viel Geld sparen.