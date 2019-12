Erfolgreich gegen den Winterblues

Der Winter kann einem schon ganz schön zusetzen. Die Kälte und die Dunkelheit strapazieren das Immunsystem. Überall wo man hinschaut schniefende Nasen und man hat das Gefühl, dass man sich schon durch das pure Beobachten eine Erkältung oder Schlimmeres einfangen könnte. Doch selbst im Winter ist man diesen Krankheiten nicht schutzlos ausgeliefert. Man kann nämlich aktiv etwas gegen diesen Winterblues tun. Wir haben ein paar Tipps gesammelt, wie man die dunkle Jahreszeit möglichst unbeschadet übersteht.



Schlafen, schlafen, schlafen



Der Körper braucht seine Nachtruhe, damit er sich ordentlich regenerieren kann. Gut ein Drittel seines Lebens verbringt der Mensch mit Schlafen. Ganz ohne kommt man nicht aus. Einigen gelingt es vielleicht ein paar Tage wach zu bleiben, doch irgendwann streikt der Körper. Zu wenig Schlaf macht schwach und man wird anfälliger für Krankheiten.

In der Regel spricht man von 7 bis 9 Stunden, damit sich der Körper ausreichend erholen kann. Gesunder Schlaf kann das Immunsystem fördern. Deshalb ist es umso wichtiger, dass man es in der Nacht bequem hat und sich eine entspannte Atmosphäre im Schlafzimmer schafft.

die beste Liegeposition für den Körper ist die Rückenlage.

Das Zentrum ist dabei ein hochwertiges Bett , das vor allem gemütlich ist und so gesunden Schlaf fördert. Dabei spielen außerdem die Wahl einer guten Matratze und der zugehörige Lattenrost eine große Rolle. Sieht der Schlafplatz und das restliche Schlafzimmer dann noch einladend aus, steht einer gesunden Nachtruhe nichts mehr im Weg. Übrigens:ist die Rückenlage.

Gesunde Ernährung



Im Winter wird bekanntlich sehr viel geschlemmt und es kann manchmal auch etwas mehr von allem sein. Leider ist das nicht immer so förderlich für das Immunsystem. Stattdessen sollte man sich mehr auf vitaminreiche Ernährung konzentrieren. Viel Obst und Gemüse versorgen den Körper mit Vitaminen und Mineralstoffen. Ernährt man sich, wie so oft im Winter, nur einseitig von fettigen Speisen, Glühwein und Plätzchen, nimmt man weniger gesunde Nährstoffe auf.

Der Trick ist also eine hochwertige und saisonale Ernährung. Dazu gehören vor allem Vollkornprodukte, Gemüse, Hülsenfrüchte, Obst und Nüsse. Eine solche Ernährung ist aber nicht nur wegen den Vitaminen gut für den Körper, sondern weil der Spaß am Essen einen auch noch gesund hält.

© unsplash.com_David Mao

Viel Bewegung



Nicht nur im Winter tut viel Bewegung gut. Richtig in den Alltag integriert hält Sport zu jeder Jahreszeit das Immunsystem fit. Vor allem draußen an der frischen Luft kann die Bewegung doppelt wirken: zum einen durch die körperliche Ertüchtigung, zum anderen aber auch durch die Sonnenstrahlen, die man währenddessen einfangen kann. Dadurch wird die Vitamin D Produktion im Körper angeregt. Die Bewegung selbst sorgt für gute Laune, macht den Körper fitter und stärkt die Abwehrkräfte.



Hände waschen





Hält man die Hände sauber, kann das einen großen Effekt aufs Immunsystem haben. Man stärkt es zwar auf diese Weise nicht, aber man nimmt ihm damit etwas Arbeit ab. Andauernd kommen die Hände mit Bakterien, Viren oder anderen Krankheitserregern in Kontakt. Wenn wir uns beispielsweise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fortbewegen oder bei anderen Gelegenheiten, bei denen viele Menschen sich versammeln. Die Krankheitserreger kleben einem förmlich an den Fingern. Wenn man sich dann mit diesen „schmutzigen“ Händen durch das Gesicht fährt, können die Bazillen den Weg in den Körper finden und letzten Endes das Immunsystem angreifen. Regelmäßiges Händewaschen kann das verhindern.



Gut lüften und weniger heizen

In der Winterzeit hält man häufig in Räumen auf, in denen man von trockener Heizungsluft fast erschlagen wird. Lüftet man jedoch mehrmals täglich für einige Minuten und dreht die Heizung generell nicht so weit auf, kann das ebenfalls einen positiven Einfluss auf das Immunsystem haben. Trockene Heizungsluft kann den Körper nämlich anfälliger für Viren machen, da die Schleimhäute dadurch ausgetrocknet werden. So haben es die Krankheitserreger, die in der Luft herumschwirren, deutlich leichter in den Organismus zu gelangen.

Gleichzeitig sorgt das Öffnen der Fenster dafür, dass der Kopf etwas munterer wird und die Luft in den entsprechenden Räumen ausgetauscht werden kann. So werden mögliche Bazillen direkt nach draußen befördert.

Achtsamkeit

In diesem Fall bedeutet es, dass man mehr auf sich selbst und seinen Körper hören sollte. In unserer heutigen Zeit kommt man selbst oft etwas zu kurz. Deshalb sollte man sich häufiger etwas Gutes tun, denn Stress ist ebenfalls Gift für das Immunsystem. Bei der Arbeit ist es sinnvoll, wenn man immer mal wieder kurze Pausen einlegt. Zeit mit Freunden und der Familie kann ebenfalls förderlich für die Gesundheit sein. Wenn man nun noch dafür sorgt, dass man Alkohol, Zigaretten und Koffein so gut es geht meidet, dann wird das Immunsystem es einem danken.

Schwierig, aber nicht unmöglich ist es wohl, direkt alle Tipps auf einmal umzusetzen. Aber wenn man sich darum bemüht, nach und nach beispielsweise die Ernährung ein wenig umzustellen und sich vielleicht mehr zu bewegen, kann man mit Kleinigkeiten schon sehr viel für seinen Körper tun und sein Immunsystem stärken.