Low Carb statt Low Fat – ist dies das Erfolgsrezept zum Abnehmen?

Die Low Carb Diät ist wieder in aller Munde.

Dies ist nicht zuletzt Benjamin Oltmann zu verdanken, der nachhaltig für sein Diätkonzept wirbt. Oltmann selbst hat mit seiner Theorie auf die Schnelle 30 Kilogramm abnehmen können und das, wie er selbst sagt, ohne jeden Leidensdruck. Er räumt auf mit der Legende, dass Abnehmen automatisch für Verzicht stehe, und er propagiert das „Abnehmen im Schlaf“ sowie das „Abnehmen ohne Hunger“.

Das klingt zu schön, um wahr zu sein. Aber manchmal liegt das Glück direkt vor den Füßen und man muss es nur aufheben. Deshalb habe ich der Idee eine Chance gegeben und mich intensiv mit ihr beschäftigt. Was also ist dran an Bennys Konzept vom Essen ohne Kohlenhydrate und kann man davon wirklich schlank werden?

Zur Einordnung von Bennys Diät

Zwar haben Zucker und Süßigkeiten nie den Ruf besessen, besonders gesund zu sein. Allerdings stand in der Vergangenheit eher das Fett in Verdacht, für die drastische Gewichtszunahme vieler Menschen in der westlichen Welt verantwortlich zu sein. „Wer Fett isst, wird fett“, das klingt plausibel und wurde von vielen Ernährungsexperten gebetsmühlenartig in Zeitungen und Reportagen wiederholt. Ernährungskonzepte, die auf einer Fettreduktion basieren, werden Low Fat Diäten genannt. Benjamin Oltmann ist dagegen von der Low Carb Diät überzeugt, die er mit eigenen Ideen bereichert hat.

Sein Ernährungsplan steht heute in einer Reihe mit Low Carb Konzepten wie der Atkins-Diät , South-Beach-Diät, LOGI-Methode und der Paläo-Diät.

Low Carb gegen Hunger

Zu den wichtigsten Vorteilen von Low Carb gehört die Reduktion des Hungergefühls. Zum einen regen insbesondere Gerichte und Lebensmittel mit einem hohen Anteil an Kohlenhydraten den Appetit eher an, als dass sie sättigend wirken. Dies betrifft vor allem Lebensmittel, bei denen kurzkettige Kohlenhydrate dominieren wie bei Schokolade, Brötchen, Baguette, Croissants, Waffeln und diversen Fertiggerichten. Aber auch wenn die Kohlenhydrate verzweigter auftreten wie bei Nudeln, sind die Unterschiede gegenüber Gerichten mit einem hohen Anteil von Fetten und Proteinen enorm. Man stelle sich zum Beispiel vor, man sitzt vor einem Nudelberg mit leckerer Sauce, dem ein normales Schnitzel beigegeben ist. Man wird schnell feststellen, dass die Vertilgung des Nudelbergs kein Problem darstellt. Das Hungergefühl hingegen tötet wirklich effektiv nur das Schnitzel ab.

Nachhaltiger Sättigungseffekt

Mit Produkten, die fett- und proteinreich sind, ist man also wesentlich schneller satt und benötigt weitaus geringere Mengen an Kalorien, um seinen Hunger zu stillen. Hinzu kommt, dass man mit fett- und proteinreichen Gerichten länger satt bleibt. An der Spitze dieser Pyramide steht übrigens die Gans , die nach dem Verzehr für 11 Stunden den Hunger von einem fernhält.

Der Grund für das stärkere Sättigungsgefühl von Eiweißen und Fetten liegt daran, dass der menschliche Stoffwechsel bei dieser Ernährung wesentlich länger mit der Verwertung beschäftigt ist als mit Zucker. Ernährungswissenschaftler verwenden in diesem Zusammenhang gern die Metapher von Kohle und Papier. Wer seinen Kamin mit Papier heizt, konsumiert im übertragenen Sinne Zucker und heizt nicht nachhaltig, weil das Papier schnell verbrennt. So wie hingegen Briketts den Kamin wesentlich länger warmhalten, so verhält es sich in Bezug auf den Stoffwechsel mit Proteinen und Lipiden.

Darüber hinaus konnten Wissenschaftler beobachten, dass das während der Ketose gebildete ß-Hydroxybutyrat systematisch die appetithemmenden Neuropeptide wie das Hungerhormon Ghrelin stimuliert und seine appetitanregenden Kollegen hemmt. Zahlreiche Studien belegen diesen Sättigungseffekt. Ein Beispiel: In einer Studie bekam die eine Kontrollgruppe am Morgen einen 450-Gramm-Shake mit einem Proteinanteil von 71,5 % vorgesetzt. Die andere Kontrollgruppe erhielt einen Shake in derselben Menge, aber mit 99 % Kohlenhydrate. In der Folge nahmen die Probanden, die mit Kohlenhydraten beschenkt wurden, am Tag 31,5 % mehr Kalorien zu sich als die Probanden der anderen Kontrollgruppe.

Wie der Mensch in die Ketose kommt

Die Unterdrückung des Hungergefühls während der Ketose war die Voraussetzung dafür, dass der Mensch in grauer Vorzeit speziell im Winter lange Hungerphasen überdauern konnte. Während des „Hungerstoffwechsels“, wie die Ketose aufgrund dieser Eigenschaft auch genannt wird, bedient sich der Körper in Form der Ketonkörper seiner überschüssigen Fettdepots und ist zum Energieerhalt sogar dazu fähig, Kohlenhydrate selbstständig zu synthetisieren. Das ist die Ursache für das Phänomen, dass der Hunger mit zunehmender Dauer nicht linear ansteigt, sondern sich irgendwann beruhigt. Dann ist der Zuckerstoffwechsel in die Ketose übergegangen.

Der Eintritt in die Ketose dauert zwischen 24 und 72 Stunden und passiert, sobald die Glucosespeicher verbraucht sind. Die Ketose kann beibehalten werden, wenn der Mensch täglich nur 50 Gramm Zucker verzehrt. Eine radikale No Carb Diät sowie gänzlich kohlenhydratfreie Rezepte sind für die Ketose also nicht erforderlich. Es reicht Low Carb wie von Benjamin Oltmann vorgeschlagen.

Hungerstoffwechsel versus Zuckerstoffwechsel

Zugegeben, „Hungerstoffwechsel“ klingt nicht sonderlich attraktiv. Der Begriff weist allerdings nur darauf hin, dass der Hunger die Voraussetzung dafür ist, um in die Ketose überzugehen. Hat man es dann geschafft, profitiert man in vielerlei Hinsicht von diesem Stoffwechsel, der dem Menschen sogar näher steht als der eher künstliche Zuckerstoffwechsel. Die Ketose ist nämlich dem evolutionären Bauplan des Menschen angepasst, der vor den „Errungenschaften“ von Zuckerrohr und Zuckerrübe in seiner Nahrung kaum Zucker kannte. In seiner Genesis macht diese Zeitpanne des Zuckers nur einen winzigen Ausschnitt der Menschheitsgeschichte aus. Bohrt man sich durch eine Orange, dann beträgt die Zeit des modernen Zuckerkonsums nur in etwa die Dicke der winzigen weißen Orangenhaut.

Der angeblich alternative Ketonstoffwechsel ist also der ursprüngliche Stoffwechsel des Menschen und damit in Wirklichkeit weniger alternativ als der Zuckerstoffwechsel. Er ist auch der nachhaltigere Stoffwechsel, da er stabil ist und nicht die extremen Schwankungen des Zuckerstoffwechsels aufweist, die mit dem ständigen Pendeln der Insulinpumpe in Beziehung stehen.

Darüber hinaus besitzt das Insulin neben der Auslösung der gefürchteten Heißhungerattacken und dem hohen Energieverbrauch in Bezug auf die Gewichtsreduktion die unangenehme Eigenschaft, den Fettabbau zu blockieren. Ernährungswissenschaftler sprechen angesichts dieser Problematik von der Zucker-Fett-Falle. Im Umkehrschluss verläuft der Abbau von Fett dann am effektivsten, wenn sich der Metabolismus nicht mit der Zuckerverwertung beschäftigen muss. Das ist der Hintergrund für Oltmanns Slogan: „Abnehmen im Schlaf“, der sicherlich werbewirksam ist, aber keine hohle Phrase. Oltmanns Rezepte ohne Kohlenhydrate sind somit immer auch ketogene Rezepte.

Ein weiterer Grund für die schnellen Resultate durch den Low Carb Plan ist der Entwässerungseffekt. Da durch den weitgehenden Verzicht auf Kohlenhydrate die Glykogenspeicher angezapft werden, wird der Körper gleichzeitig entwässert. Der Mensch hat nämlich die Eigenschaft, bis zu 500 Gramm Glykogen als Energiereserven im Körper einzulagern. Diese binden wiederum die drei- bis vierfache Menge an Flüssigkeit. Schließlich werden im Vergleich zum Zuckerstoffwechsel beim Ketonstoffwechsel enorme Mengen an Zeit und Energie gespart. So verläuft die Umwandlung von Glucose in 26 Schritten, während für die Umwandlung von Ketonen in Energie nur 3-5 Schritte benötigt werden.

Bennys Konzept kann man buchen

Aus diesem Hintergrundwissen und mit vielen frischen Ideen hat sich Benjamin Oltmann einen Ernährungsplan gebastelt, mit dem der Erfolg beim Abnehmen mit möglichst wenig Verzicht verbunden wird. Einerseits locken leckere Gerichte, die eher an die Raffinesse der französischen Küche erinnern als an eine Diät. Andererseits hat Oltmann den Wochenplan so gestaltet, dass man morgens und mittags zum Beispiel mit einem leckeren Sommergericht mit genügend Energien versorgt wird und die Pfunde dann im Schlaf purzeln.

Mit der Buchung verbunden ist der Zugang zu Oltmanns Rezepten zum Kochen und ohne Kochen und Gerichten ob warm oder kalt.

Das Kochbuch: „Abnehmen ohne Hunger“ von Benjamin Oltmann wird in der Szene bereits als Abnehmbibel gehandelt und soll bereits einer sechsstelligen Zahl an Lesern zu ihrem Traumgewicht verholfen haben. Ein weiterer Vorteil, der mit dem Buch verbunden ist: Mit dem Kauf aktiviert der Kunde seinen Zugang zu Oltmanns Premium-Gruppe und erhält den Kontakt zu Gleichgesinnten, mit denen er mit Blick auf das positive Ziel fortan an einen Strang ziehen kann.