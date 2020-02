So erhalten Sie Ihre Gesundheit

Wir sollten alles dafür tun, damit wir auch im Alter noch fit und Zufrieden unseren Alltag bestreiten können. Doch wie ist es möglich, auch in der stressigen Routine einen positiven Ausgleich zu finden und dem Körper etwas zurückzugeben? Wir haben einige praktische Tipps für Sie zusammengestellt.



Sport und Bewegung - Die Basis für einen gesunden Körper

Sport ist Mord! Haben Sie diesen Spruch schon einmal gehört? Nehmen Sie ihn auf keinen Fall ernst, denn genau das Gegenteil ist der Fall. Wer regelmäßig Sport treibt , hält den Körper fit, stärkt die Abwehrkräfte und sorgt durch den Muskelaufbau für eine Schonung der Gelenke. Übertreiben Sie es jedoch nicht, denn manchmal ist gut gemeint, nicht auch gut gemacht. Bewegung muss nicht gleich der Marathon sein, aber ein täglicher Spaziergang, leichte Übungen für Zwischendurch in einem gesunden Maß machen sich schnell bemerkbar.

Vorsorgeuntersuchungen

Die Vorsorge ist ein äußerst wichtiges Thema. Viele Erkrankungen wie Prostatakrebs , Herzinfarkte, Bandscheibenvorfälle und viele mehr lassen sich durch Regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen frühzeitig erkennen und gegebenenfalls behandeln. Wir empfehlen Ihnen einfach eine regelmäßige Routine aufzubauen und sich jedes Jahr vom Arzt durchchecken zu lassen. Ein Blutbild gibt dem Arzt zahlreiche Informationen, wie es um Ihren Gesundheitszustand steht und die Untersuchung dauert nicht lange.

Ausgleich zum Stress - Wellness pur

Für viele ist der Stress die Belastung Nummer eins im Alltag. Termine, Aufgaben, Verpflichtungen und der Beruf sorgen nach einer gewissen Zeit der Überbelastung für einen depressiv gestimmten Gemütszustand, der nicht selten in einem ausgewachsenen Burnout endet. Erst ist es nur ein Unwohlsein, dann folgen Tage mit schlechter Laune und irgendwann ist die Erschöpfung so groß, dass es einfach nicht mehr weiter geht. Gönnen Sie sich daher ganz bewusst wahrgenommen Auszeiten vom Alltag. Nehmen Sie sich einige Stunden Zeit und machen Sie einfach nur das, was Ihnen Spaß macht. Das kann eine Massage sein, ein Konzertbesuch, ein kleiner Wochenendtrip oder was auch immer: Wichtig ist, dass Sie den Stress dabei zuhause lassen.

Ernährung - Der Motor des Lebens

Auch die Ernährung trägt einen großen Teil dazu bei, wir wir uns fühlen, wie es um unsere Gesundheit steht und wie der Körper mit Viren und Bakterien umgeht. Ernähren wir uns ausgeglichen, nehmen wir Vitamine und Mineralstoffe, Kohlehydrate und Eiweiße, sowie hochwertige Fette zu uns und passiert dies alles in einem optimalen Verhältnis, ist dies nach kurzer Zeit in vielen Bereichen spürbar. Das Resultat sind eine geringere Anfälligkeit für Erkältungen, besserer Schlaf, ein gesundes Äußeres und allgemein deutlich mehr Agilität. Außerdem lässt sich eine gute Ernährung auch mit Wellness kombinieren. Essen ist gut für Leib und Seele. Achten Sie immer auf beides, damit Sie sich noch lange einer starken Gesundheit erfreuen können.