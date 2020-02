Sportwetten sind in der Mitte der Gesellschaft angekommen

Die Zahl der Menschen, die privat Sportwetten abschließen, steigt kontinuierlich an und somit ist es nicht verwunderlich, dass die Branche einen Rekordumsatz von 9,3 Milliarden Euro allein in 2019 erwirtschaftet hat. Und für diese Art des Nervenkitzels müssen Sie nicht ins Casino gehen , es reicht ein Smartphone. Grund genug, damit wir uns diesen Trend einmal genauer ansehen.

Sportwetten - So funktioniert es

Das Prinzip einer Wette sollte jeder kennen. Einer sagt, dass ein bestimmter Sachverhalt wie A ausfällt, ein anderer sagt B. Wer Recht behalten soll, bekommt den Wetteinsatz. Was wir hier vereinfacht dargestellt haben, passiert jeden Tag viele Male in den Wohnzimmern der Wettbegeisterten bzw. auf deren Bildschirmen.

Der DSWV (Deutsche Sportwettenverband) veröffentlichte die Zahlen zum Jahr 2019. Dabei handelte es sich um einen Anstieg um 21 Prozent, was deutlich zeigt, dass Sportwetten eine breite Akzeptanz finden. Die Mitglieder des Sportwettenverbandes stehen für ca. 80 bis 90 Prozent der in Deutschland Steuern zahlenden Unternehmen in der Branche. Allein in 2019 hätten diese Unternehmen 500 Millionen Euro Steuern abgeführt. Somit profitiert auch das Gemeinwohl von der steigenden Lust zu wetten.

Grundsätzlich sind Sportwetten staatlich reguliert, aber dennoch kontrovers umstritten. Alle Bundesländer konnten sich trotzdem auf einen Staatsvertrag einigen, der eine in Deutschland bundesweit geltende Regelung ab Juli 2021 darstellt. 20 Konzessionen werden vergeben. Der DSWV erwartet jedoch bis zu 45 Anträge. Hier entscheidet dann entweder das Los oder aber die Konzessionen werden nach Eingang der Anträge vergeben.

Regulierung muss sich beweisen

Nun ist es eine Sache der Bundesländer zu beweisen, dass Sportwetten funktionieren können und der Regulierungsrahmen im Kampf gegen nicht lizensierte Anbieter hilft. Trotzdem müsse laut DSWV noch nachgebessert werden, damit die normalen Spieler nicht in den Schwarzmarkt gedrängt würden. Die neuen Regulierungen erlauben beispielsweise das Wetten auf bestimmte Ereignisse. Wer schießt das nächste Tor, für welche Mannschaft gibt es den nächsten Elfmeter und viele weitere Szenarien sind möglich. Die neuen Sportwettenanbieter werden sicherlich kreativ im Bereich des Regulierungsrahmens.

Was jedoch weiterhin verboten bleiben wird, sind Ereigniswetten, deren Ausgang zu leicht manipuliert werden kann. Weiterhin stehen ganz konkrete Regelungen an, wie man die Suchtgefahr bei Sportwetten besser eindämmen kann, denn Spielsucht ist definitiv ein Thema, mit dem sich die Industrie auseinandersetzen muss. Hierfür soll eigenes eine neue Aufsichtsbehörde ins Leben gerufen werden, die Anbieter zum einen kontrolliert, gleichzeitig aber auch Maßnahmen entwickelt, wie Kinder und Jugendliche vom Wetten abgehalten und Erwachsene vor einer drohenden Sucht bewahrt werden sollen.

Sportwetten - So alt wie das Geld

Wetten, ganz besonders Wetten bei Wettkämpfen jeglicher Art gab es schon immer. Schon im Mittelalter wurden Wetten veranstaltet. In Rom kämpften die Gladiatoren und das Publikum hat Wetten abgeschlossen, wer am längsten überlebt. Davon sind wir heute zum Glück weit entfernt, denn Sportwetten lassen sich über das Smartphone per App abschließen. Wichtig ist nur, dass dies in einem geregelten Rahmen stattfindet.