Aus dem Apple Car könnte ein Kleinbus werden!

Schon 2014 startet der Apple das Projekt Titan, mit dem ein eigenes Elektrofahrzeug entwickelt werden sollte.

Dafür wurden mehr als 1.000 Ingenieure und Experten eingestellt, die in einem geheimen Ort in der Nähe des Hauptsitz des Unternehmens das Apple Elektrofahrzeug entwickeln sollten.

In den darauffolgenden Jahren entwickelten sich viele firmeninterne Probleme, die sich negativ auf das Team auswirkten. 2016 entstand sogar ein Gerücht, dass der amerikanische Computerhersteller die Pläne für ein eigenes Auto aufgegeben hat. In diesem Monat wurde aber die Führung des Unternehmens ausgewechselt. John Giannandrea, der Chef für KI und maschinelles Lernen, ging letztes Jahr in den Ruhestand.

Neues Team soll für den Produktstart in 2024 sorgen!

Auch wenn im ersten Halbjahr 2021 einige Top Manager aus dem Team für das elektrische Fahrzeuge bei Apple ausgestiegen sind, bestätigte das Unternehmen im Dezember 2020, dass die Markteinführung des neuen Fahrzeugs für 2024 geplant sei.

Schon im Juni 2017 gab der Apple Chef Tim Cook bekannt, dass das Unternehmen sich auf autonome Systeme konzentriert. Er selber sieht die Integration der KI in Automobile als eine der schwierigsten Projekte, an denen das Unternehmen aktuell arbeitet. Tatsächlich soll das neue Apple Auto auf Basis der Hyundai E-GMP-Plattform das neue High-End-Produkt des Unternehmens sein, das eine bessere Integration von Hardware, Software und anderen Dienstleistungen ermöglicht.

Es kann also davon ausgegangen werden, dass mehrere Apple Produkte in dem Fahrzeug integriert werden. Es würde sich anbieten den neuen Apple iPad Pro in die Konsole zu integrieren und für andere Dienste zu nutzen. Wenn das Fahrzeug tatsächlich autonom betrieben werden kann, kann der neue iPad mit dem A1 Chip auch für die Unterhaltung der Insassen benutzt werden. Dann wäre es möglich unterwegs persönliche Nachrichten und E-Mails abzurufen und lange Wartezeiten mit einem Besuch auf EuroGrand beispielsweise zu verkürzen, damit die Anreise mit unterhaltsamen Spielen verkürzt werden kann. Selbst Videos in hoher Auflösung könnten dann zur Unterhaltung der Insassen beitragen.

Apple neues Elektrofahrzeug soll autonom fahren können!



Es weist viel darauf hin, dass Apple eine hohe Autonomität der Fahrzeuge erreichen will. Schon seit 2017 testet das Unternehmen auf den öffentlichen Straßen in Kalifornien selbstfahrende Fahrzeuge auf Basis von geleasten Lexus RX450h. Die Fahrzeuge fallen im öffentlichen Straßenverkehr auf, weil sie mit zahlreichen Sensoren und Kameras ausgestattet sind, mit denen Apple Pay selbst waren Software auf den Alltagsbetrieb vorbereitet. Tatsächlich wurde bestätigt, dass die Tests im Laufe der letzten Jahre noch intensiver durchgeführt wurden.

Anscheinend arbeitet Apple mit verschiedenen Teams daran Software für autonomes Fahren zu entwickeln. In Kanada zum Beispiel, arbeitet ein Team daran ein Basisbetriebssystem zu entwickeln, das Heads-up Displays und autonome Fahrfunktionen anbietet. In Palo Alto wurde der Infinity Loop in Betrieb genommen, eine selbstfahrender Shuttleservice, mit dem sich Mitarbeiter zu den verschiedenen Büros transportieren lassen können. Dazu werden selbstfahrende Volkswagen T6 Transporter eingesetzt, die in Kooperation mit Volkswagen entwickelt wurden.

Auch wenn Apple eines der größten Unternehmen der Welt ist, muss er sich bei der Entwicklung eines Kraftfahrzeuges auf andere Partner verlassen. In der Vergangenheit wurden schon Kontakte zu Mercedes und anderen Autoherstellern geknüpft, die letztendlich zu keinem Abschluss führten. Die Partnerschaft mit Hyundai scheint aber jetzt kurz vor dem Abschluss zu stehen und Experten nehmen an, dass die Verträge in diesem Jahr unterschrieben werden, so dass die Produktion im Jahre 2024 starten kann.

Anscheinend soll die Hyundai Tochtergesellschaft Kia die Fahrzeuge in den Produktionslinien in USA herstellen. Der amerikanische Computer-Hersteller soll dafür 3,6 Milliarden $ in Kia Motors investieren, damit das neue Apple Auto in den Werken in Georgia hergestellt werden kann.

Gerüchten zufolge soll das neue Fahrzeug von Apple innerhalb von 18 Minuten auf bis zu 80 % Lade-Leistung aufgeladen werden können. Es sollen Beschleunigungswerte von unter 3 Sekunden auf 100 Stunden Kilometer erreicht werden und die Höchstgeschwindigkeit soll bei weit über 200 km/h liegen. Anscheinend legt Apple aber viel Wert darauf, dass alle Komponenten der Fahrzeuge in den USA hergestellt werden.