Spannendes Wissen und kuriose Geschichten für Jung und Alt – das bietet die beliebte Plattform ihren Lesern seit nunmehr über 10 Jahren.

Faktastisch gilt als die Plattform Nummer Eins im deutschsprachigen Raum, wenn es um spannende Fakten und kuriose Geschichten aus aller Welt geht. Seit über zehn Jahren veröffentlicht der Wissenskanal auf der eigenen Website und den zugehörigen Social-Media-Seiten täglich neue Inhalte, welche die Leser begeistern und zum Schmunzeln bringen. Anlässlich des Jubiläums blicken wir zurück auf die besten und kuriosesten Funfacts der letzten zehn Jahre.

Der erstaunliche Erfolg der beliebten Wissensplattform

Faktastisch hat in den letzten zehn Jahren erstaunliche Erfolge zu verbuchen: Die beliebte Plattform verzeichnet mittlerweile 8,2 Millionen Follower auf Instagram, 324.300 Follower auf TikTok und 850.000 Abonnenten auf YouTube. Täglich überzeugt Faktastisch ihre Leser mit einer einzigartigen Kombination aus faktenbasiertem Wissen und humorvoller Unterhaltung. In Form von Memes, Infografiken und kurzen Videos veröffentlicht das Team die spannendsten Wissensfakten und erstaunlichsten Geschichten auf ihrer Website, den Social-Media-Kanälen und der dazugehörigen App. Dabei werden die sorgfältig ausgewählten Inhalte kreativ und humorvoll präsentiert, was den Bildungsprozess in ein unterhaltsames Erlebnis verwandelt und den ein oder anderen Lacher garantiert.

Die Besonderheit: Faktastisch bietet kostenloses, geprüftes und unterhaltsames Wissen – und das für jedermann, egal welches Alters oder Bildungsstands. Dabei wird jedes Interessengebiet vertreten. Ob Naturwissenschaften, Geschichte, Psychologie oder Popkultur – die breite Palette an Inhalten begeistert die Leser und lässt sie staunen und schmunzeln. Zudem bleiben Fans immer über das aktuelle Weltgeschehen informiert und erfahren spannende Geschichten aus allen Regionen der Welt.

Zuverlässige Wissensplattformen wie Faktastisch spielen eine wichtige Rolle in einer Zeit, in der die Verbreitung von Fehlinformationen und Fake News zunimmt. Das gesamte Team des Medienunternehmens legt großen Wert auf die Verifizierung und Überprüfung der präsentierten Fakten, um korrekte und authentische Inhalte sicherzustellen. Diese sorgfältige Herangehensweise stärkt das Vertrauen der Nutzer in die Plattform und trägt maßgeblich zu ihrem Erfolg bei.

Best-Of der letzten zehn Jahre Faktastisch

Wir werfen einen Blick zurück auf die spannendsten, skurrilsten und witzigsten Fakten der letzten zehn Jahre – schmunzeln und staunen garantiert!

Pandas pinkeln im Handstand

Der Große Panda, ein faszinierendes Lebewesen, zeigt eine äußerst ungewöhnliche und geschickte Verhaltensweise beim Pinkeln – er vollführt dabei einen Handstand! Diese kuriose Taktik ermöglicht es dem Panda, seine Duftmarke weiter oben am Baum zu platzieren, was sowohl Rivalen als auch potenzielle Partnerinnen beeindruckt und täuscht. Dieses einzigartige Verhalten zeigt einmal mehr, wie die Tierwelt sich perfekt an ihre Umgebung anpasst und Überlebensstrategien raffiniert nutzt.

Wer regelmäßig Mittagsschlaf hält, wird bis zu 6 Jahre älter

Laut Faktastisch zahlt sich das Nickerchen am Mittag auf lange Sicht betrachtet aus: Eine Studie des University College Londons soll gezeigt haben, dass ein Mittagsschlaf zu einem gesünderen Gehirn beiträgt und sogar den Alterungsprozess um bis zu 6 Jahre verzögern kann.

Die menschlichen Finger sind erstaunlich feinfühlig

Unsere Sinne sind erstaunlich fein und leistungsfähig. Besonders bemerkenswert ist die Empfindlichkeit unserer Finger. Tatsächlich können wir mit ihnen Objekte fühlen, die gerade einmal 13 Nanometer groß sind. Um dies zu verdeutlichen: Stellen wir uns vor, wir hätten einen Finger von der Größe der Erde. In diesem hypothetischen Szenario würden wir mühelos den Unterschied zwischen einem Haus und einem Auto mit unserem riesigen Finger ertasten können.

Ärzte in Tschechien können Bier verschreiben

In Tschechien und Polen existiert eine bemerkenswerte medizinische Besonderheit: Ärzte haben dort die Möglichkeit, ihren Patienten Bier als therapeutisches Mittel zu verschreiben. Diese unkonventionelle Praxis beruht auf der Annahme, dass Bier bestimmte gesundheitliche Vorteile haben kann, wenn es in angemessenen Mengen konsumiert wird.

Unwahrscheinlicher Auto-Crash in Ohio

Im Jahre 1895, einer Zeit, als Autos noch eine absolute Rarität waren und Pferdefuhrwerke das Straßenbild dominierten, ereignete sich in Ohio eine bemerkenswerte Kuriosität. In dem gesamten Bundesstaat befanden sich zu jener Zeit lediglich zwei Automobile, und dennoch schafften es diese beiden Fahrzeuge, bei einem Unfall miteinander zu kollidieren. Diese beispiellose Begebenheit wirft nicht nur einen amüsanten Blick auf die Anfänge der Automobilgeschichte, sondern zeigt auch, dass selbst in einer Welt mit nur wenigen Fahrzeugen das Schicksal manchmal unerwartete Wendungen nehmen kann.

Eulen haben drei Augenlider

Viele Menschen sind sich bewusst, dass Eulen nachtaktive Wesen sind. Doch hier kommt ein faszinierender Fakt, den vielleicht nicht alle kennen: Eulen haben nicht nur zwei, sondern gleich drei Augenlider. Richtig gehört: Neben dem bekannten Augenlid zum Blinzeln besitzen Eulen ein weiteres Augenlid zum Schlafen und ein drittes zur Säuberung ihrer Augen. Dieses erstaunliche Merkmal ermöglicht es den Eulen, ihre Augen in unterschiedlichen Situationen optimal zu schützen und zu pflegen.

Wir verbrennen Kalorien beim Küssen

Ein leidenschaftlicher Kuss kann nicht nur das Herz höherschlagen lassen, sondern auch den Kalorienverbrauch steigern. Studien haben gezeigt, dass ein inniger Kuss in nur einer Minute zwischen 5 und 26 Kalorien verbrennen kann. Natürlich kann die tatsächliche Kalorienverbrennung je nach Intensität und Dauer des Kusses variieren – dennoch ist es erstaunlich zu wissen, dass ein Kuss einen solchen Effekt auf den menschlichen Körper haben kann.

Das Erfolgskonzept von Faktastisch geht auf

Faktastisch liefert seit über zehn Jahren unerschöpflich faszinierende Fakten und humorvolles Allgemeinwissen – und erweist sich in einer Zeit der Informationsflut als verlässliche Wissensquelle, die für jedermann zugänglich ist.

Die Plattform hat es damit geschafft, eine treue Community von Wissenshungrigen aufzubauen, die sich täglich von den unterhaltsamen Inhalten begeistern lassen. Wir gratulieren herzlich zum Jubiläum und freuen uns auf viele weitere Jahre voller Staunen, Lachen und neuen Entdeckungen!