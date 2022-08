Österreich hat für einen Urlaub viel zu bieten: Kultur in Städten wie Wien oder Salzburg, bekannte Persönlichkeiten und natürlich wunderschöne Natur mit hohen Bergen. Möglichkeiten für einen schönen Urlaub gibt es für jeden. Die Alpen locken in einzigartige Naturlandschaften.

Campingplätze haben hier, wo mehr als 60 Prozent der Landfläche zu den Alpen gehört und wo schneeweiße Gipfel auch im Hochsommer zu sehen sind, idyllische Lagen.

Im Alpenvorland gibt es noch viele landwirtschaftliche Betriebe, sodass überall Getreidefelder, Obstwiesen und grasende Kühe zu finden sind. In den Bergen lockt das Ufer von Bergseen oder ein im Tal gelegener Campingplatz mit einer tollen Aussicht auf die umliegenden Gipfel. Der Osten Österreichs ist etwas flacher.

Dort geht die Landschaft in die Ungarische Tiefebene über. Auf vielen Hügeln finden sich Obstwiesen und Weinberge. In der südlichen Steiermark herrscht fast mediterranes Klima. Die Sommer sind heiß und die Winter mild.

Aktivurlauber sind hier richtig

In Österreich gibt es viele Möglichkeiten für sportliche Freizeitaktivitäten im Urlaub. Die schönsten Seen laden zu einer Fahrradtour ein. Möglichkeiten zum Wandern und Klettern gibt es vielerorts. Zahlreiche Kletterparks sind ideal für Kinder, die sich für das Klettern interessieren und es üben wollen.

Auf Flüssen und Bächen gibt es im Sommer die Möglichkeit, an Wildwasserfahrten teilzunehmen. An Wasserfällen können sich besonders Wagemutige beim Canyoning abseilen. Doch der Aktivurlaub ist in Österreich am Ende des Sommers noch lange nicht zu Ende. Die schneereichsten Regionen laden zum Skifahren ein.

Als Unterkunft eignen sich Hotels und Pensionen, Berghütten und auch zahlreiche sehr komfortable Campingplätze, wo Urlauber ihre Zelte aufschlagen können. Selbst im Winter sind die Campingplätze teilweise geöffnet.

Geschichtsträchtiges Österreich für Kulturliebhaber

Das heutige Österreich war bereits in der Altsteinzeit besiedelt. In Hallstatt im Welterb-Museum finden sich Zeugnisse, die weit in die Geschichte des Landes zurückgehen. Die Kelten und Römer haben sich hier niedergelassen.

© Pixabay / leonhard_niederwimmer CCO Public Domain Auf Schloss Schönbrunn residierten Kaiser Franz Joseph und seine Sissi. ×

In späteren Jahren regierten die Habsburger im Herzogtum Österreich, auch Kaiser Franz Joseph und seine Sissi. Viele Schlösser, Burgen und Klöster aus dieser Zeit sind noch erhalten. An der Österreichischen Romantikstraße gibt es viele davon zu entdecken. Sie führt über 380 km von Wien nach Salzburg. Zu den beliebtesten Stationen gehören:

das Schloss Schönbrunn in Wien, wo Kaiser Franz Joseph und Kaiserin Sissi residierten,

das Benediktinerkloster Stift Melk, ein imposanter Barockbau an der Donau, der seit 2008 als Reiseziel mit der stärksten Anziehungskraft von National Geographics ausgezeichnet wurde und

die Festung Hohensalzburg, die schon mehr als 900 Jahre alt ist und als Wahrzeichen der Mozartstadt Salzburg die größte, noch vollständig erhaltene Burganlage in Europa ist.

Für Kulturliebhaber gibt es in Österreich viel in den Bereichen Kunst, Musik und Architektur zu entdecken. Überall gibt es im Sommer Open-Air-Veranstaltungen und Open-Air-Festivals, beispielsweise die Bregenzer Festspiele am Bodensee.

Dort werden bekannte Opern auf der weltweit größten Seebühne dargeboten. Für alle, denen Rockmusik besser gefällt, ist vielleicht das Rockkonzert in der Burgarena Finkenstein genau das Richtige.

Entspannter Urlaub für Naturliebhaber

Campingurlaub in Österreich ist auch das Richtige für Ruhesuchende. Die kleinen, gemütlichen Campingplätze liegen oft sehr idyllisch inmitten der Natur. Dort gibt es die Möglichkeit zu langen Spaziergängen und ausgiebigen Wanderungen.

Der Nationalpark Neusiedler See gehört zum UNESCO Weltkulturerbe. Dort bleiben Erholungsuchende ungestört und können beispielsweise Vögel beobachten

Kulinarisches Österreich

Österreichische Hausmannskost ist genau das richtige Essen nach einem aktiven Tag. Eine ausgiebige Bergwanderung, Ski fahren oder eine lange Radtour entlang eines Seeufers macht hungrig. Eine bekannte Vorspeise ist die Flädlesuppe.

Da gibt es Pfannkuchen mal nicht süß mit viel Zimt und Zucker, sondern in einer kräftigen Gemüsebrühe. Als Hauptgericht empfiehlt sich ein großes, flaches Wiener Schnitzel, das mit ein bisschen Zitronensaft noch leckerer schmeckt. Derweil können sich Vegetarier und auch Nicht-Vegetarier an herzhaften Kässpätzle erfreuen.

© Pixabay / suissgirl CCO Public Domain Eine köstliche österreichische Kuchenspezialität ist die Wiener Sachertorte. ×

Die hausgemachten Spätzle schmecken mit deftigem Bergkäse aus der Region besonders gut. Wer dann noch Platz für einen Nachtisch hat, muss unbedingt Kaiserschmarrn mit Apfelmus probieren oder warmen Apfelstrudel mit Vanillesoße und Schlagobers oder vielleicht lieber die leckeren Germknödel mit Vanillesoße und Mohn?

Für Nicht-Österreicher sind manche Namen ungewohnt. Immer wenn von Schlagobers die Rede ist, ist Schlagsahen gemeint. Schwammerl sind Pilze und Frankfurter Würstchen sind die andernorts als Wiener bekannte Würstchen. Zu Brötchen sagen die Österreicher Semmeln und Palatschinken hat so gar nichts mit Fleisch und Wurst zu tun. Palatschinken sind Pfannkuchen. Wenn von Paradeisern die Rede ist, meinen die Menschen in Österreich saftig-rote Tomaten.

Praktische Tipps für alle Nicht-Österreicher

In Österreich dürfen Autofahrer die Autobahn nur benutzen, wenn sie eine gültige Vignette haben. Die Vignetten sind an den Grenzübergängen und an ausgewählten Tankstellen und Trafiken erhältlich. Sie sollte an der Innenseite der Windschutzscheibe kleben.

Im Internet gibt es auch die digitale Vignette. Sie kann eine Gültigkeit von zehn Tagen und bis zu einem Jahr haben.