Das Cannabisverbot wird in Marokko zumindest für medizinische und industrielle Zwecke fallen. Welche Änderungen sind zu erwarten? Jetzt informieren.

Am 23. Februar 2021 gab die marokkanische Regierung bekannt, dass der Besitz und der Gebrauch von Cannabis (Hanf) legalisiert werden soll. Damit wäre Marokko der erste Maghreb-Staat, der sich von der Position des strikten Verbotes, 1956 nach Erringung der Unabhängigkeit auf königlichen Erlass eingeführt, wegbewegen würde.

Der Prozess der “schleichenden” Legalisierung ist seit einigen Jahren weltweit zu bemerken. Uruguay öffnete schon 2013 seinen Markt. Auch viele US-amerikanische Staaten sehen in Hanf kein Übel mehr, dass es aufgrund einer überholten Gesetzgebung zu verfolgen gilt. Am weitesten ist die Legalisierung von Cannabis in Kanada vorangeschritten, wo Anbau, Besitz und Konsum nicht mehr unter Strafe stehen.

Cannabis als Wirtschaftsfaktor

Wer Marokko als Tourist bereist, wird auf drei Dinge aufmerksam. Zum einen ist das der freundliche und offene Menschenschlag, welcher jedem Fremden erst einmal Hilfe offeriert. Zum Zweiten ist es der süße und leckere Pfefferminztee, wie man ihn aus dem arabischen Kulturkreis kennt. Aber beeindruckend ist vor allem das große Angebot an Marihuana. Letzteres ist in der konstitutionellen Monarchie weitgehend verboten, obwohl es zur Tradition des Landes gehört wie besagter Tee. Dies könnte sich aber in absehbarer Zeit ändern.

Cannabis zur medizinischen und industriellen Nutzung

Schon zweimal scheiterten Vorlagen ähnlichen Inhalts. Ein Eckpunkt des jetzigen Vorschlages ist die Einführung einer Cannabis-Agentur unter staatlicher Ägide. Diese organisiert und überwacht alle Schritte der Produktionskette bis hin zum Export.

Kleine Cannabis-Bauern profitieren davon, dass sie fortan legal produzieren dürfen, sofern sie sich in einer landwirtschaftlichen Kooperative organisieren. Zwar äußerten einige Mitglieder der moderat-islamistischen Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung (PJD) sanfte Kritik. Die Partei ist die stärkste Fraktion in der aktuellen Regierungskoalition und stellt die Bürgermeister aller größeren Städte. Aber ansonsten stand dem Gesetzesbeschluss keine nennenswerte Opposition entgegen.

Neue Märkte mit legalen Umsätzen

Jahrzehntelang war Marokko mit 15 % Marktanteil der weltweit größte Produzent von Cannabisharz, dass zu Platten gepresst wird und als Haschisch firmiert. Erst seit Kurzem hat Afghanistan die Spitzenposition inne. Mit der Öffnung verspricht sich Rabat hohe Einnahmen für die Staatskasse. Neben Medizinalhanf soll Cannabis für kosmetische Zwecke verwendet werden.

Zudem darf die Nutzpflanze zu industriellen Zielen angebaut werden. Vor allem die Zellulose- und Textilbranche profitiert von den strapazierfähigen Fasern der Pflanze, in der Bauwirtschaft werden aus Hanf Dämmmaterialien produziert. Das marokkanische Innenministerium rechnet damit, dass der Markt für medizinisches Cannabis in den nächsten Jahren um 30 % wachsen wird. Für Europa wird das Steigerungspotenzial sogar bei 60 % gesehen.

Zustimmung in der UN



Die Vorgeschichte, die das Umdenken der Regierung beschleunigte, sehen viele Experten bei der UN (Vereinte Nationen) verortet. Im Dezember letzten Jahres stimmten die Delegierten der Suchtstoffkommission mit einer knappen Mehrheit von 27:25 Stimmen dafür, Cannabis von der Liste der besonders gefährlichen Substanzen zu streichen. Wird die Hanfpflanze doch inzwischen in weiten Kreisen auch aus Industrie, Wirtschaft und Politik eher als Nutzpflanze denn als Droge gesehen.

Das harte Leben der Bauern

Das neue Gesetz hat auch Auswirkungen auf die Bauern, die vor allem im Rif-Gebirge östlich von Tanger traditionell Hanf anbauen und zu einem Produkt verarbeiten, dessen Qualität weltweit seinesgleichen sucht.

Der Anbau von Cannabis ist schweißtreibend und schwierig zu bewerkstelligen. Zudem war er bisher ob der staatlichen Restriktionen riskant. Diese endeten zwar selten in Haftstrafen, aber die Bußgelder für unerlaubten Anbau schmerzen viele Bauern empfindlich. Trotzdem blieb Hanf aufgrund der kargen Böden die lukrativste Methode im Vergleich zu Getreide und Früchten.

Die Produzenten werden nicht reich. Das Jahreseinkommen wird auf drei- bis viertausend US $ geschätzt. Die Shops in Amsterdam, Barcelona und Co. schaffen das in einer guten Woche.

Globale Konzerne mit Hanf aus dem Gebirge

Es besteht die Hoffnung, Großkonzerne beliefern zu können. Die Farmer vor Ort besitzen ein ausgesprochen fundiertes Fachwissen zum Anbau und zur Weiterverarbeitung.

Die großen Samenbanken in den Niederlanden, Kanada und USA kreuzen intensiv, um immer stärkere und resistentere Arten zu züchten. Die marokkanischen Sorten sind in der Regel noch ohne genetische Veränderung und somit sehr begehrt.