CBD für Sportler: Mit der Kraft der Natur zu mehr Leistung

Spitzensportler:innen in den USA schwören schon lange darauf, jetzt ist das Bewusstsein auch bei uns angekommen: CBD ist eine natürliche Wunderwaffe für Sport-Fans aller Kategorien.

Konsument:innen machen unterschiedliche Erfahrungen mit Cannabidiol – alle davon können für Sportler:innen von Vorteil sein.

Sport & CBD: Legal oder Doping?

Seit Jahren erfreut sich CBD stetig wachsender Beliebtheit, aber die Forschung dazu steckt immer noch in den Kinderschuhen. Am häufigsten fragen sich Konsument:innen: Ist CBD legal? Die kurze Antwort: Ja, CBD ist legal.

Denn CBD ist nicht gleich Cannabis. Die Hanfpflanze besitzt über 100 verschiedene Cannabinoide mit jeweils unterschiedlicher Wirkung. Eines davon ist THC, das für seine psychoaktiven, berauschenden Auswirkungen bekannt und daher illegal ist. CBD ist sozusagen der brave kleine Bruder von THC.

Denn es vereint viele positive Effekte in sich, ohne dabei psychoaktiv zu wirken. Das hat sich auch in der Sportwelt herumgesprochen: Die Welt-Anti-Doping-Agentur hat CBD bereits 2018 als erlaubte Substanz anerkannt.

CBD-Produkte für Profi-Sportler: Auf die Qualität kommt’s an

Für Spitzensportler ist dennoch Vorsicht geboten, denn auch CBD-Produkte können einen geringen Anteil THC enthalten – und THC steht immer noch auf der Liste der verbotenen Dopingmittel. Legale CBD-Produkte dürfen einen THC-Anteil von maximal 0,2 % haben und sollten bei einem Drogentest nicht anschlagen.

Legalität ist allerdings nicht gleich Qualität. Minderwertige CBD-Erzeugnisse enthalten mitunter Schadstoffe. Wird der Rohstoff schlecht verarbeitet, kann das Endprodukt zudem einen wesentlich geringeren Gehalt an positiven Wirkstoffen enthalten.

Um also keinen Ausschluss von einem Wettbewerb – oder Schlimmeres – zu riskieren und die volle Wirkung zu erzielen, sollten besonders Profis auf die Herkunft und Qualität von CBD-Produkten achten. Vertrauensvolle Quellen wie der CBD Shop von CBDNOL bieten gleichbleibende Bio-Qualität, durchdachte Verarbeitungsprozesse und unterziehen sich freiwillig strengen, unabhängigen Prüfungen.

CBD Anwendungsgebiete: Warum ist Hanf bei Sportlern so beliebt?

Aber wieso greifen ausgerechnet Sportprofis und Hobbysportler so gerne zu dem natürlichen Wundermittel? Die Antwort liegt in den vielfältigen Wirkungsweisen von CBD. Die meisten davon sind zwar noch kaum in offiziellen Studien bestätigt, aber die Erfahrungsberichte von Konsument:innen sprechen für sich.

Gute Sportler brauchen Schlaf

Um immer das höchste Fitnesslevel abzurufen und sportliche Höchstleistungen zu erbringen, sind ausreichend Erholung und Schlaf essenziell. Viele Nutzer:innen berichten, dass sie mit CBD besser ein- und effektiver durchschlafen.

CBD-Forscher:innen haben in Studien eine logische Erklärung dafür gefunden: CBD wirkt den Ursachen von Schlaflosigkeit entgegen. Schmerzen, Stress und Angst haben keine Chance gegen die beruhigende Wirkung – man fühlt sich automatisch ausgeglichener. Zudem kann CBD den Schlaf-Wach-Rhythmus regulierend beeinflussen.

Fiesen Muskelkater schneller loswerden

Die schmerzstillende Wirkung ist das häufigste Argument für die Verwendung von CBD. Klar, dass besonders Sportler:innen davon profitieren. Schließlich steht der Muskelkater geradezu direkt hinter dem Workout auf dem Trainingsplan. Zudem ist das Risiko für Verletzungen und chronische Schmerzen erhöht.

Viele Konsument:innen empfinden CBD als schmerzlindernd. Studien legen außerdem nahe, dass es entzündungshemmend wirken kann. Die Kombination beider Faktoren macht CBD zu einer absoluten Wunderwaffe gegen lästigen Muskelkater.

CBD gegen Stress & Lampenfieber

Der Leistungsdruck kann für Sportler:innen in mehrfacher Hinsicht zum Problem werden. Stress und Versagensängste wirken sich mitunter deutlich auf die sportliche Leistung aus. Studienergebnisse zeigen, dass CBD Angst und Stress mindern und somit Sportler:innen beim Abrufen von Höchstleistungen unterstützen kann.

Sodbrennen & Seitenstechen adé

Besonders Ausdauersportler:innen haben oft Seitenstechen, Sodbrennen oder Übelkeit. Die krampflösenden, schmerzstillenden und entzündungshemmenden Eigenschaften von CBD wirken diesen Problemen zielgerichtet entgegen.

Schnellerer Muskelaufbau & mehr Ausdauer dank CBD

Die Pausen zwischen zwei Trainingseinheiten sind wichtig, um dem Körper Zeit zur Regeneration zu geben. Gerade im Kraftaufbau und beim Ausdauersport hängt das Vorankommen aber von regelmäßigen Workouts ab. Die Trainingspausen können mit CBD deutlich verkürzt werden, da die Selbstheilungskräfte des Körpers angekurbelt und die Regeneration somit beschleunigt wird.

Wie nehmen Sportler CBD ein?

CBD gibt es in vielen Formen. Vom Klassiker CBD-Öl über Pasten bis hin zu Kosmetika haben alle hochwertigen CBD-Produkte das Potenzial, sportliche Leistungsfähigkeit zu verbessern. Lediglich vom Rauchen werden die meisten Sportler:innen lieber die Finger lassen.

Für sportliche Puristen gibt es trotzdem eine sehr sinnvolle Anwendungsmöglichkeit für die natürlichste aller CBD-Varianten. Naturbelassene CBD Blüten lassen sich hervorragend in Speisen oder Getränken verarbeiten. So kann beispielsweise der Lieblings-Iso-Drink aufgepeppt werden oder ein selbstgebackener, kalorienarmer Snack als Stärkung nach dem Training dienen.

Auch ein absoluter Sportler-Liebling bekommt durch CBD Blüten das gewisse Extra: der Proteinshake. Für den ultimativen CBD-Proteinshake braucht es:

1 Apfel

½ Banane

½ Gurke

150 g Grünkohl

100 ml Grapefruitsaft

Etwas Yoghurt

Circa 1 Gramm CBD Blüten

Alle Zutaten so lange mixen, bis eine gleichmäßige, glatte Flüssigkeit entsteht. Der CBD-Proteinshake kann nach Belieben mit Minze, Eiswürfeln und Honig verfeinert werden.