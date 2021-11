CBD: Wie viel liegt in europäischen Händen?

Die Rechtslage in Österreich bezüglich Cannabis und CBD mag oft verwirrend und kompliziert erscheinen.

Die Schuld für all die Verwirrung liegt nicht nur bei der inländischen Regierung. Die raschen Veränderungen und das schnelle Wachstum an Popularität dieser Substanz haben viele Behörden auf europäischer Ebene kalt erwischt. Daher entwickelt sich die Lage eher langsam.

Falls Sie mehr über das Wechselspiel zwischen Ländern und europäischen Behörden in Bezug auf CBD erfahren möchten, lesen Sie weiter.

Der Unterschied zwischen Cannabis und CBD



Um die Lage richtig zu verstehen, ist es notwendig, sich den Unterschied zwischen Cannabis und CBD-Produkten bewusst zu machen. Diese sind zwar zwei Seiten derselben Medaille, aber sie unterliegen ganz anderen Gesetzen.

CBD steht für Cannabidiol und es gehört zu den wichtigsten Wirkstoffen, die in der Cannabispflanze enthalten sind. CBD wirkt nicht berauschend und ist für seine positiven Wirkungen auf Psyche und Körper bekannt. CBD ist auch der Grund, warum Cannabis auch in vielen traditionellen Medizinen als Heilpflanze bezeichnet wird. Natürlich konnte man früher diese Substanz nicht isolieren, aber das ist vor ca. 50 Jahren Forschern endlich gelungen.

Diese Forscher konnten nachweisen, dass CBD entzündungshemmende, schmerzlindernde und entspannende Effekte hat. Es ist ein gutes natürliches Mittel gegen Magen-, Kopf- und Periodenschmerzen, sowie auch gegen eine ganze Reihe von Beschwerden mit psychosomatischen Ursprüngen.

CBD ist allerdings nicht die einzige Substanz, die in Cannabis zu finden ist. Es gibt mehr als 80 relevante Stoffe, die eine Wirkung haben können. Unter denen genießt ein Stoff besonders viel Ruhm, und das ist THC. Diese Substanz ist für das Rauschgefühl verantwortlich, das man beim Rauchen von illegalem Cannabis spürt. Dieser Effekt gilt nicht als unbedenklich.

Es ist allerdings möglich, Cannabisprodukte und Erzeugnisse herzustellen, die arm an THC und reich an CBD sind. Diese werden als “CBD-Produkte” bezeichnet.

Rechtslage kompliziert - aber nicht für Konsumenten



Obwohl die Lage im Allgemeinen ein bisschen kompliziert ist, müssen sich Konsumenten nicht allzu viele Gedanken machen. Grundsätzlich sind die Produkte, die in autorisierten Läden angeboten werden, legal. Man sollte einfach von den Produkten auf dem schwarzen Markt die Finger lassen.

Denn bei den Waren, die in den Shops zu finden sind, handelt es sich um CBD Produkte. Da diese arm an THC an reich an CBD sind, haben sie keine berauschende Wirkung und gelten somit als unbedenklich - auch für den Freizeitkonsum. Ihr THC-Anteil liegt bei maximal 0,2%. Dies die maximal zulässige Grenze in Österreich.

Hierzulande kann man CBD-Waren in Form von Gras, Haschisch und CBD-Öl finden. Was dagegen nicht mehr erlaubt ist, ist der Verkauf von CBD als Lebensmittel oder als Lebensmittel-Komponente.

Wie sind wir in diese Lage gekommen



CBD Produkte werden auch als Cannabis light bezeichnet. Obwohl diese Form von Cannabis schon seit mehreren Jahren toleriert wurde, hat der Hype wirklich um das Jahr 2019 angefangen, als die ONU Cannabis und CBD aus der internationalen Liste der gefährlichen Betäubungsmittel entfernt hat. Dies erfolgte auf Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation, die nach einigen sehr positiven Forschungsergebnissen die Länder ermutigen wollte, diesbezügliche Studien fortzusetzen.

Nach dieser Entscheidung ging die Zuständigkeit zur EU über. Genau genommen an die European Food Safety Authority (EFSA). CBD wird nämlich in der Regel oral eingenommen und gilt somit als Lebensmittel.

Die EFSA ist dafür zuständig, zu überprüfen, dass europäische Bürger keinen Risiken durch Lebensmittel ausgesetzt werden. Dafür stuft diese Organisation Lebensmittel in verschiedene Kategorien ein. Zwei davon sind besonders wichtig: neuartige und nicht neuartige Lebensmittel.

“Nicht neuartig” sind alle Produkte, die in der EU schon vor 1997 gegessen oder getrunken wurden und deren Wirkungen nun bekannt sind. Falls der Konsum der Produkte vor diesem Zeitpunkt nicht nachweisbar ist, gilt das Produkt als neuartig.

CBD als neuartige Lebensmittel



CBD als Isolat existiert noch nicht sehr lange und gilt deswegen als neuartig. Anders ist die Lage von Cannabis als Pflanze, die eigentlich schon vor diesem Datum in Europa zu finden war. Ihre Samen, Fasern und andere Erzeugnisse sind nämlich in vielen Shops zu finden. CBD hat eine ganz andere Geschichte.



In Rauch- und Ölform darf es als Aroma-Produkt verkauft werden jedoch nicht in Form von Lebensmitteln. Auch in Deutschland ist CBD als Einzelsubstanz erlaubt, da es kein Suchtmittel ist und somit nicht unter das Betäubungsmittelgesetz fällt. Daher haben sich in den letzten Jahren CBD Shop in Deutschland und auch in vielen anderen europäischen Ländern verbreitet.

Deswegen ist die Lage im Allgemeinen ein wenig kompliziert. Hinzu kommt, dass die Gesetzgebung recht dynamisch ist, da immer wieder Gerichtsentscheidungen mit berücksichtigt werden.

Bevor abschließende Ergebnisse vorliegen, wird die EFSA noch weitere Studien und Analysen begutachten. Aber wie heißt es so schön: Gut Ding braucht Weile.