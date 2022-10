Computerspiele am Arbeitsplatz - was ist erlaubt?

Wenn die Zeit am Arbeitsplatz mal wieder nicht vergehen will und der Zeiger auf der Uhr stillzustehen scheint, wirken Computerspiele immer verlockender.

Tatsächlich entspannen sich viele Arbeitnehmer gerne bei einem kurzen Onlinespiel zwischen den Aufgaben. Aber ist das überhaupt zulässig? Und darf der Chef etwas sagen, wenn er die private Nutzung des Internets grundsätzlich erlaubt hat? Dieser Artikel klärt auf.

Computerspiele am Arbeitsplatz - ein Massenphänomen

Computerspiele gibt es in den unterschiedlichsten Variationen. Solitär und andere Spiele sind beliebte Mittel zum Zeitvertreib oder zum Abschalten und Entspannen. Da der Alltag im Büro gerne einmal stressig werden kann, brauchen Arbeitnehmer regelmäßige Pausen, um sich zu erholen und leistungsfähig zu bleiben. Einige Beschäftigte nehmen sich aber auch außerhalb der regulären Pausen kleine Auszeiten, in denen sie Computerspiele spielen. Selbst neben dem Verfassen von langen Schriftsätzen oder dem Beantworten von E-Mails wird gerne zwischendurch der Farmville-Account auf Vordermann gebracht.

Dies ist nur allzu verlockend, da mittlerweile nahezu jeder Arbeitnehmer einen Internetzugang am Arbeitsplatz hat. Wer ohnehin einen großen Teil des Tages mit der Nutzung des Computers zubringt, wird schnell dazu verleitet, dass ein oder andere kurze Spiel zu spielen. Oft fällt das auch nicht weiter auf. Gerade dann, wenn der Arbeitnehmer ein Einzelbüro hat, bleiben seine Aktivitäten weitestgehend unbemerkt. Selbst wenn der Arbeitgeber die besuchten Webseiten mit Hilfe einer dafür vorgesehenen Software überwachen kann, wird davon oft nicht regelmäßig Gebrauch gemacht, wodurch etwaige private Vergnügungen unentdeckt bleiben.

Zu WM-Zeiten sind sogar groß angelegte Tipp-Spiele in vielen Büros normal geworden. Vorgesetzte dulden sie oft nicht nur, sondern beteiligen sich auch gerne daran.

Dürfen Computerspiele am Arbeitsplatz gespielt werden?

Arbeitgeber stehen Computerspielen am Arbeitsplatz zurecht kritisch gegenüber. Schließlich entlohnen sie ihre Arbeitnehmer für ihre Arbeit, die sie im vereinbarten zeitlichen Rahmen leisten sollen. Wird diese Zeit nun aber mit Spielen verbracht, setzt der Arbeitnehmer sie nicht effektiv für seine Aufgaben ein. Die Arbeit häuft sich und unter Umständen werden sogar Fristen gefährdet.

Rechtlich ist es so, dass der Arbeitnehmer während der gesamten Arbeitszeit seinem Arbeitgeber seine Arbeitskraft zur Verfügung stellt. Tut er dies nicht und verbringt seine Zeit mit Onlinespielen oder seinem Smartphone, verstößt er gegen den Arbeitsvertrag. Sogar private Telefongespräche sind während der Arbeitszeit grundsätzlich nicht gestattet. Drückt der Vorgesetzte hier ein Auge zu, ist das reine Kulanz.

Wer sich nicht daran hält und seine Zeit im Büro mit privaten Vergnügungen wie Onlinespielen verbringt, riskiert eine Abmahnung. Ändert der Arbeitnehmer sein Verhalten daraufhin immer noch nicht, kann eine Kündigung folgen. Zahlreiche Urteile haben bestätigt, dass der Arbeitnehmer damit im Recht liegt.

Private Angelegenheiten gehören nicht ins Büro - gibt es Ausnahmen?

In einigen Büros ist es zu einer Art Gewohnheitsrecht geworden, dass private Telefongespräche geduldet werden, solange sie kurzgehalten werden. Diese unausgesprochene Erlaubnis des Arbeitgebers kann aber jederzeit zurückgenommen werden - dann sollte er dies aber ausdrücklich anmerken. Zum Teil werden derartige Ausnahmeregelungen auch in Tarifverträgen festgehalten, um für Rechtssicherheit zu sorgen.

In geringem Umfang erlauben immer mehr Arbeitgeber die Nutzung des Internets für private Zwecke. Dies ist allerdings in erster Linie für die kurze Kommunikation über WhatsApp oder E-Mail gedacht. Computerspiele überschreiten die dabei angedachte Dauer und lenken in der Regel auch mehr von der Arbeit ab. Selbst dann, wenn der Arbeitgeber die private Nutzung des Internets am Arbeitsplatz erlaubt, sind Computerspiele im Zweifel noch immer verboten.