Das Oktoberfest, im bayerischen Dialekt "d'wiesn" genannt, ist ein jährlich stattfindendes Volksfest in München, Deutschland.

Das Event von Mitte September bis Anfang Oktober ist mit über 6 Millionen Besuchern das größte Volksfest der Welt.

Die seit über 200 Jahren gefeierte Traditionsveranstaltung findet jährlich auf der Theresienwiese in München statt und ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für die Stadt. Das Fest ist nach dem ersten Fest benannt, das 1810 anlässlich der Hochzeit von Prinz Ludwig und Prinzessin Therese von Sachsen-Hildenburg stattfand.

Im Veranstaltungszeitraum vergnügen sich täglich hunderttausende Menschen an über 1.200 Ständen, an denen die große Vielfalt an Bier, Würstchen und Brezeln verkostet werden kann.