Das Wunschkind – eine Herzensangelegenheit

Der Wunsch nach einem Kind liegt tief in der Natur des Menschen.

Für viele stellt er den Inbegriff der Familie dar. Doch was passiert, wenn der Wunsch unerfüllt bleibt? Welche Ursachen können vorliegen? Und gibt es einen Weg, um vom Kinderwunsch zum Wunschkind zu gelangen?



Der unerfüllte Kinderwunsch – diese Gründe sind möglich:



Wirkt sich Stress auf die Empfängnis aus?



Stress gehört zu den Hauptgründen, die einer Schwangerschaft im Wege stehen können. Da sich im Gehirn wichtige Steuerungszentren der Fortpflanzung befinden, reagieren diese sehr sensibel auf derartige Störungen. Stress entsteht durch Probleme am Arbeitsplatz, Konflikte in der Familie, Arbeitslosigkeit, Prüfungsängste oder Geldsorgen. Tritt nach längerer Zeit immer noch keine Schwangerschaft ein, wirkt sich hier mit dem sogenannten Zeugungsstress eine weitere, ganz besondere Belastung aus. Insofern ist es wichtig, sich zu entspannen und den Erfolgsdruck zu mindern.



Können Ernährung und Gewicht eine Rolle spielen?



Bei starkem Übergewicht gerät der Östrogenhaushalt durcheinander, da die Fettzellen ein Übermaß an Östrogen produzieren und gleichzeitig die Fruchtbarkeit verringern. Ist man stark untergewichtig, reagiert der Körper auf diesen Missstand, indem er die Nährstoffverbrennung herabsetzt und sich lediglich auf lebensnotwendige Funktionen beschränkt. Auf diese Weise leidet die Fähigkeit zur Fortpflanzung ebenfalls. Eine ausgewogene Ernährung ist deshalb auf jeden Fall von Vorteil.



Wie wirken sich Nikotin und Alkohol aus?



Man sagt, dass starkes Rauchen bei Frauen und Männern die Fruchtbarkeit mindert. Nikotin wirkt negativ auf den Hormonkreislauf der Frau, stört die Eierstockfunktion und beeinflusst damit die Empfängnisrate. Überdies verursacht Nikotin Schäden an den Spermien, verringert ihre Anzahl und schwächt die Beweglichkeit. Alkoholkonsum beeinträchtig ebenfalls die Spermienqualität. Einer dänischen Studie zufolge reduziert der Alkohol nicht nur die Spermienanzahl, sondern verursacht bei einem Teil der verbliebenen Spermien sogar Deformationen. Bei Frauen wirkt sich übermäßiger Alkoholgenuss ebenfalls auf die Fruchtbarkeit aus und verringert auf gravierende Weise die Chancen auf eine Schwangerschaft.



© Wunschkind Bild Wunschkindklinik Dr. Brunbauer



Schaden Leistungssport und Umwelteinflüsse?



Umwelteinflüsse wie ein hoher Lärmpegel, Pestizide, Schwermetalle, Umweltgifte oder Schadstoffe der Industrie schaden nicht nur der generellen Gesundheit, sondern wirken sich auch auf die Fruchtbarkeit von Mann und Frau aus. Bei der Frau kann es zudem durch intensive körperliche Anstrengungen oder durch Leistungssport zum Ausbleiben der Monatsblutung und des Eisprungs kommen. Bei Männern beeinflusst intensiver Radsport die Produktion und Qualität der Spermien. Vielerorts sagt man auch, dass das Tragen zu enger Jeans zu denselben Folgen führen kann.



Offensichtlich gibt es eine Vielzahl möglicher Gründe für die Kinderlosigkeit. Und es scheint, als halte man das berühmte Buch mit sieben Siegeln in Händen. Doch die Medizin schreitet Tag für Tag weiter voran, um Möglichkeiten zu finden, wie Spezialisten einen unerfüllten Kinderwunsch realisieren können. Ausführliche Beratungsgespräche zur Diagnostik schließen sich dabei an umfangreiche Untersuchungen an. So wird beispielsweise die Eileiter-Durchgängigkeit geprüft und beim Mann ein Spermiogramm durchgeführt, welches Aufschluss über die Samenanzahl und deren Qualität bietet.

Mehrere Verfahren wurden bislang erfolgreich durchgeführt, um beispielsweise in einer Kinderwunsch Klinik in Wien Paaren zum Wunschkind zu verhelfen. Dazu zählt die sogenannte Insemination, bei der die Samenzellen zum fruchtbarsten Zeitpunkt unmittelbar in die Gebärmutter eingebracht werden. Dieser Eingriff ist von Vorteil, weil die Spermien die Eizellen wesentlich schneller erreichen. Bei einer von drei anderen Methoden einer künstlichen Befruchtung erfolgt diese im Labor. Die entnommenen Eizellen werden befruchtet und drei bis fünf Tage später als Embryonen wieder in die Gebärmutter eingesetzt.