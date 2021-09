Daytrading wird immer beliebter, doch kann man sich damit wirklich ein Einkommen aufbauen.

Immer mehr Menschen möchten mit dem Daytrading von Aktien, Kryptowährungen und anderen Börsenwerten Geld verdienen - doch kann man davon wirklich leben?

Beim Daytrading handelt es sich um eine Sonderform des Börsenhandels, nämlich um den sogenannten Intra-Day- oder Innertags-Handel. Im Klartext bedeutet das, dass Investoren Börsenwerte am selben Kurstag kaufen und wieder verkaufen mit dem Ziel, von Kursschwankungen zu profitieren.



Nun gibt es immer mehr Anleger, die viel Geld durch Intraday Trades erwirtschaften. Aus diesem Grund wird Daytrading immer wieder gerne als Möglichkeit aufgezählt, passiv Geld zu verdienen. Doch ist das wirklich möglich und wenn ja, wie wird man vom zögerlichen Skeptiker zum erfolgreichen Daytrader?



Was ist Daytrading überhaupt?



Wer Innertageshandel betreibt, verfolgt einen sehr kurzen Anlagehorizont. Im Gegensatz dazu verfolgen andere Investoren mittelfristige oder langfristige Ziele – etwa dann, wenn sie Aktien und andere Börsenwerte so lange wie möglich halten und nur im Ernstfall verkaufen. Jeder Anlagehorizont bringt seine eigenen Risiken, aber vor allem auch Vorteile mit sich. Um zu verstehen, wie man sich mit dem Daytrading ein Einkommen aufbauen kann, muss man verstehen, wie der kurzfristige Handel überhaupt funktioniert.



Wo kann man Daytrading betreiben?



Wer heute mit Aktien, Kryptowährungen, Derivaten oder Devisen handelt, tut dies meist über das Internet. Online Broker, die zu einem passen, bieten meist nicht nur absolut faire Konditionen oder sogar kostenlose Depotführung, sondern auch eine breite Auswahl an Märkten, Börsen und Wertpapieren. Je transparenter und nutzerfreundlicher der Online Broker arbeitet, desto flexibler kann der Trader auf Kursschwankungen reagieren. Ein guter Broker ist also das A und O, wenn es darum geht, erfolgreiches Daytrading zu betreiben.



Da die Hauptaufgabe eines Daytraders darin besteht, viele kurzfristige Trades abzuwickeln, ist es wichtig, dass der Online Broker keine hohen Orderkosten und Maklercourtagen berechnet – je weniger Kosten für das Online Depot und den Handel selbst entstehen, desto höher sind nämlich auch die Rendite.



Weshalb lohnt sich Daytrading?



Wie weiter oben im Artikel bereits erwähnt, verfolgen Daytrader eine kurzfristige Anlagestrategie. Es ist ihr Ziel, die Volatilität der Börse bis ins Kleinste auszunutzen. Denn auch während eines Börsentages unterliegen Wertpapiere & Co teils hohen Schwankungen, die sich häufig aber schnell wieder regulieren. Wer heute kauft und ein paar Stunden später wiederverkauft, kann sich genau dieses Phänomen zu Nutzen machen.

Anleger sollten dabei aber beachten, dass Daytrading vor allem am Anfang sehr zeitintensiv sein kann. Hat man den Dreh heraus, muss man täglich nicht mehr so viel Zeit investieren. So kann das erfolgreiche Daytrading zum (fast) passiven Einkommen werden.



Was muss man beim Daytrading beachten?



Der Börsenhandel im Internet hat es Anlegern unheimlich erleichtert, schnelle Geschäfte an der Börse abzuwickeln. Dieser Entwicklung ist es zu verdanken, dass das Daytrading so beliebt geworden ist. Um beim Innertages-Handel Erfolg zu haben, muss man nicht zwangsläufig auf eine jahrelange Erfahrung mit dem Aktienhandel zurückblicken können. Dennoch gilt es vor allem am Anfang einiges zu beachten.

Gerade die Corona-Pandemie führte dazu, dass immer mehr Menschen Aktien kaufen – meist in der Hoffnung, sich ein finanzielles Polster zu schaffen oder auch, um Einbußen in Lohn oder Gehalt ausgleichen zu können. Die zunehmende Beliebtheit des schnellen Börsenhandels führt dazu, dass auch Skeptiker sich immer öfter darüber informieren und zumindest auslosen, ob Daytrading eine Option zum Geldverdienen ist.



Börsenwissen aneignen



Selbst Anfänger können an der Börse Geld verdienen. Doch es sollte jedem klar sein, dass es einem finanziellen Himmelfahrtskommando gleichen würde, ohne jede Vorkenntnis in Wertpapiere oder andere Börsenwerte zu investieren. Wer erfolgreich investieren möchte, sollte sich daher ein Grundwissen zum Thema Börse aneignen?

Wie ergibt sich die Volatilität? Wer sind die wichtigsten Player? Welche Börsen gibt es überhaupt und welche sind für mich relevant? Wie sieht das alles rechtlich aus? Nur wer die übergeordneten wirtschaftlichen und finanzwirtschaftlichen Zusammenhänge zumindest grob versteht, wird in der Lage sein, gute Entscheidungen zu treffen. Egal wie viel Wissen man mitbringt: Am Ende ist der Börsenhandel – egal ob kurz- oder langfristig – spekulativ und damit riskant, doch mit etwas Knowhow kann man dieses Risiko als Anleger zumindest etwas reduzieren.



Trading Wissen aneignen



Weiß man, wie sich Kurswerte und -schwankungen ergeben, ist das ein wichtiger erster Schritt. Doch Anleger sollten niemals die klassische Investition in Aktien mit dem aktiven Daytrading verwechseln. Es ist also Sonderwissen im Bereich Trading erforderlich. Wie kommt es zu Kursausschlägen und Trends? Wann sollte ich in einen Trade einsteigen, wann aussteigen? Auf welche Signale muss ich achten? Und wie kann ich Prognosen bilden? Auch Neueinsteigern ist es möglich, mit der richtigen Anfänger Strategie hohe Beträge an der Börse zu erwirtschaften – doch die Vorbereitung ist das A und O.



Wie lernt man Daytrading?



Um sich ein ausreichendes Trading Wissen anzueignen, empfiehlt es sich, aus vielfältigen Quellen Informationen zu sammeln. Besonders hilfreich können dabei Blogs sein, die sich mit dem Thema Trading für Anfänger beschäftigen. Dort werden nicht nur Erfahrungen und Knowhow geteilt, sondern meist auch Informationen zu einzelnen Börsen, Werten oder Online Brokern zur Verfügung gestellt. Mit dieser Art der Quelle fällt es Einsteigern oft leichter, sich an das Traden heranzutasten.



Mindset



„Schauen wir mal, dann sehen wir schon“ – fast jedem dürfte diese Redewendung ein Begriff sein. Sie steht dafür, die Dinge auf sich zukommen zu lassen. Hat man keine allzu hohen Erwartungen, wird man auch nicht so bitter enttäuscht, wenn ein Projekt nicht gelingt. Was im Leben für mehr Entspanntheit sorgen mag, eignet sich jedoch nicht als Trading Mindset.

Wer vom Daytrading leben möchte – und genau diese Frage soll ja hier geklärt werden – muss das entsprechende Mindset mitbringen. Dazu gehört einerseits das Akzeptieren möglicher Risiken, aber eben auch die Entschlossenheit, sich hinreichend zu informieren, Trading Strategien zu erlernen und mit Geld umzugehen. Das Stichwort lautet dabei „Money Mindset“, also die persönliche Einstellung dem Thema Geld und Finanzen gegenüber.

Wer mit Daytrading Geld verdienen möchte, sollte die ganze Sache als etwas Positives betrachten. Wer das Trading als Arbeit und damit als etwas Notwendiges ansieht, kann die nötige Disziplin und auch den Glauben an den Erfolg verlieren. Dabei sollte man stets bedenken, dass Geld finanzielle Freiheit schenkt. Wer das im Hinterkopf hat, kann viel neugieriger und klarer daran arbeiten, seinem Geld zum Wachstum zu verhelfen – beispielsweise durch Innertages-Handel.



Mit Geld umgehen können



Ziel des Daytradings ist es natürlich immer, Gewinne zu machen. Dennoch sollte man das Risiko nicht unterschätzen. Es ist wichtig, sich und seine Finanzen abzusichern, sonst könnte eine anfängliche Glückssträhne zu Übereifer führen – häufig der erste Schritt ins Verderben sein. Um erfolgreich traden zu können, ist es deshalb wichtig, sich ein Budget zu setzen: Wie viel Geld kann ich investieren, ohne dass mir ein möglicher Verlust finanziell schaden würde? Dieses Budget wird dann investiert.



Ausdauer



Man kann bereits mit kleinen Summen starten. Es ist nicht notwendig, ein halbes Vermögen zu investieren, um beim Trading Erfolg zu haben. Wer klein startet, muss sich aber bewusst darüber sein, dass einige Zeit ins Land gehen wird, bis man vom Daytrading tatsächlich leben kann.



Ohnehin gilt: Beim Trading sind Ausdauer, Geduld und Disziplin wichtig. Doch kommt der Ball erst einmal ins Rollen, lässt es sich vom Traden gut leben. Wer seine Investitionen mit zunehmender Kapitalstärke weiter ausbaut und täglich ausreichend viel Zeit investieren kann, kann irgendwann vier- oder fünfstellig verdienen. Auch sechsstellige Einkünfte pro Monat sind keine Seltenheit. Es kann sinnvoll sein, sich eine gewisse Summe zum Ziel zu setzen und dann stets so zu handeln, dass dieses Ziel auch irgendwann erreicht werden kann.



Diversifikation



Es ist immer ungünstig, alles auf eine Karte zu setzen. Entwickelt sich der Trade dann nämlich nicht in die richtige Richtung, droht ein marginaler Verlust. Aus diesem Grund empfiehlt es sich, sein Kapital zu streuen. Erfahrene Trader empfehlen meist, einen Anteil seines Budgets in Kryptowährungen, eines in Aktien und eines in Devisen zu investieren. So können mögliche Verluste durch Gewinne in anderen Bereichen aufgefangen werden.



Vom Trading Leben – aber ja



Es ist möglich, sich mit dem Trading eine Einkommensquelle aufzubauen. Ob dieses Einkommen nur als Zusatzeinkommen dient oder ob man letztlich wirklich davon leben kann, ist eine Frage der persönlichen Erfahrung, Einstellung und Disziplin. Während einige Anleger sehr gut verdienen, stocken andere ihr Gehalt nur ein wenig auf, doch möglich ist mit der richtigen Trading Strategie alles.