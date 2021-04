Die Corona-Pandemie nimmt seit Anfang 2020 Einfluss auf fast alle unsere Lebensbereiche.

Auch das Thema Urlaub ist stark eingeschränkt. Dort wo Reisen erlaubt ist, zieht es Urlauber vor allem in die nähere Umgebung wie Urlaub im eigenen Land. Gerade im Winter laden hier die Berge zum Wintersport ein. Statt überfüllte Pisten und Skihütten ist 2021 der Langlaufsport stark im Trend.



2021 ist alles anders



Wintersport bedeutet für viele, dass man sich auf Skiern oder dem Snowboard die Pisten hinabstürzt. Zwischendurch und am Ende eines kalten Wintertages kehrt man dann in eine Skihütte ein, wo das eine oder andere Bier samt deftigem Essen für neue Kräfte und einen feuchtfröhlichen Abend sorgen.

2021 ist aber eben alles anders. Entweder haben die Skihütten gar nicht oder nur unter strikten Hygienekonzepten geöffnet. An geselliges Beisammensitzen und Après-Ski ist hier nicht zu denken. Und auch die sonst überfüllten Pisten mit ihren Liften meiden viele Skifahrer, um die Gefahr einer Infektion mit Corona aus dem Weg zu gehen bzw. zu minimieren.



Langlauf einsam durch die Natur



Das bedeutet aber nicht, dass 2021 gar kein Wintersport möglich ist. Einen wahren Boom hat in dieser Wintersportsaison der Langlauf erlebt. Denn er bietet im Vergleich zur Abfahrt und anderen Wintersportdisziplinen verschiedene Vorteile.

Beim Langlauf fährt man alleine, mit der Partnerin bzw. dem Partner oder in einer kleinen Gruppe entlang verschiedener Loipen durch die Natur. Ein Berg ist nicht erforderlich, sondern nur ausreichend Schnee. Je nach Skigebiet und Tages- sowie Uhrzeit trifft man teils keine Menschenseele oder zumindest nur vereinzelt andere Skifahrer. Das sorgt nicht nur für Entspannung und die Möglichkeit zum Abschalten. Sondern es erfüllt auch die aktuell notwendigen Themen wie das Social Distancing von alleine.



Ausrüstung kann problemlos geliehen werden



Wer sich zum ersten Mal auf Langlaufskier stellt, wird vermutlich keine eigene Ausrüstung haben bzw. diese extra für einen ersten Versuch anschaffen wollen. Hier helfen, wie auch bei den klassischen Skiern für die Abfahrt, die bekannten Skiverleiher aus. Dort kann man Langlaufski ausleihen, sodass diese nicht selbst angeschafft werden müssen. Stattdessen können sie samt dem erforderlichen Zubehör wie Skistöcken für die benötigte Zeit gegen einen kleinen Obolus gemietet werden.

Alternativ können für eine Testrunde natürlich auch die bereits vorhandenen Abfahrtskier für einen Langlauf genutzt werden. Sie sind zwar sicherlich nicht die ideale Ausstattung, um kraftsparend und geschwind die Loipen zu erobern. Um den Langlauf einfach mal auszuprobieren, mag es aber reichen. Bei Gefallen können dann immer noch die passenden Langkaufskier gemietet oder sogar erworben werden.

Langlauf bietet noch mehr Vorteile



Langlauf ist aufgrund der in der Regel deutlich geringeren Geschwindigkeiten weitaus weniger gefährlich als Abfahrten auf Skiern. Der Sport ist einfacher zu erlernen und damit gerade für Anfänger interessant, die sich nicht wagemutig die Hänge hinabstürzen wollen.

Je nach Intensität, mit der Skilanglauf betrieben wird, ist es ein sehr gutes Training für das Herz-Kreislaufsystem, beansprucht und trainiert zudem viele Muskelgruppen in Rumpf, Armen und Beinen. Somit ist Langlauf ein wunderbares Ganzkörper- und Fitnesstraining, bei dem man ordentlich Kalorien verbrennen kann. Allerdings erfordert es auch ein gewisses Maß an Kondition und Fitness, vor allem bei ausgedehnten Touren durch die Natur sowie anspruchsvollen Strecken mit vielen kleinen Steigungen und Abfahrten.