Der österreichische Wohnungsmarkt in Corona-Zeiten

Die ganze Welt leidet unter der aktuellen Corona-Pandemie.

Ihre Auswirkungen sind in vielen Bereichen zu spüren, vor allem in der Wirtschaft, aber auch im Privatleben. Aber wie sieht es auf dem Immobilienmarkt aus? Hat Corona auch einen Einfluss auf den Mietmarkt und die Immobilienpreise?

Kein Einfluss auf Mietpreise feststellbar

Das Immobilienportal Immowelt hat aktuelle Zahlen erhoben und kennt den Einfluss von Corona auf den Wohnungsmarkt. Die Miete einer Wohnung in Österreich ist demnach nicht teurer als vor der Pandemie. Die Preise sind relativ stabil geblieben. Wer z. B. ein Wohnung in Graz mieten möchte , muss weder mit einem Corona-bedingten Preisaufschlag rechnen noch braucht er auf einen pandemiebedingt günstigeren Preis zu hoffen.

Identisch geblieben ist damit auch weiterhin das Preisgefälle innerhalb Österreichs. Immer noch herrschen deutliche Preisunterschiede zwischen West und Ost. Die westlichen Bundesländer Vorarlberg, Tirol und Salzburg sind mit Preisen von jenseits der 15 Euro pro Quadratmeter nach wie vor die teuersten Gegenden , um eine Immobile in Österreich zu mieten. Am teuersten ist das Wohnen in Innsbruck-Stadt sowie in Salzburg. In den Tourismus-Hochburgen zahlen Mieter über 18 Euro pro Quadratmeter.

Im Osten Österreichs ist es hingegen bedeutend günstiger. So zahlen Mieter in Niederösterreich, der Steiermark und im Burgenland mit unter 8 Euro pro Quadratmeter oft weniger als die Hälfte als im Westen. Die einzige Ausnahme bildet Wien. Auch in der österreichischen Hauptstadt liegt der Mietzins im oberen Drittel der Preisspanne und damit deutlich höher als in den umliegenden Bundesländern.

Auch beim Immobilienkauf kaum Auswirkungen

Dass Corona kaum Auswirkungen auf die Immobilienpreise hat, bestätigt indirekt auch eine Erhebung von Ernest & Young . Laut einer aktuellen Umfrage aus dem März 2020 erwarten die österreichischen Immobilienakteure trotz der Corona-Krise eine steigende bzw. gleichbleibende Kaufpreisentwicklung für Logistik- und Wohnimmobilien in hervorragenden Lagen. Allerdings fallen die Zahlen mit 32 und 46 Prozent der Befragten deutlich geringer aus als im Vorjahr. Damit ist die Entwicklung auf die Preise für Immobilien mit 1a-Lage generell wohl nicht betroffen von der Pandemie. Anders sieht es bei Büros, im Einzelhandel und bei Hotels aus, wo die Befragten mit leicht bzw. sogar stark sinkenden Kaufpreisen rechnen. Insgesamt erwarten rund 61 Prozent der Befragten für 2020 sinkende Transaktionsvolumen in der heimischen Immobilienwirtschaft.

Was hingegen deutlich zum Erliegen gekommen ist, ist der Handel mit Immobilien. Viele Immobilienmakler berichten, dass sowohl das Angebot als auch die Nachfrage nach Immobilien deutlich eingebrochen ist. Dies ist auf den Schock des Shutdowns und die erschwerten Bedingungen für Besichtigungen und den Handel zurückzuführen.

Beflügelt hat die Corona-Krise hingegen die fortschreitende Digitalisierung beim Immobilienhandel. Die gesamte Branche hat binnen kürzester Zeit einen großen Digitalisierungs-Schub erfahren. Die bereits bekannten und etablierten Plattformen wurden noch mehr genutzt. Dazu wurden auch die Social-Media-Kanäle wie Facebook und Co mehr bespielt. Printmedien haben hingegen einen deutlichen Rückgang an Anzeigen zu verzeichnen.

Auch die Besichtigung von Immobilien wurde bei vielen Anbietern digitalisiert. So nutzen immer mehr Makler virtuelle 360-Grad-Rundgänge durch ihre Immobilien, um Interessenten ohne direkten Kontakt und Anwesenheit vor Ort potentielle Objekte zu präsentieren. Einer der führenden Anbieter für solche virtuellen Rundgänge ist s Real. Angeschaut werden können die virtuellen Präsentationen dann entweder mittels VR-Brille oder alternativ auf einem Bildschirm wie TV, Smartphone oder Tablet.

