Eine wirbelsturmerscheinung kann verheerende Folgen haben und massive Sachschäden verursachen. Sie können auch dazu führen, dass Menschen schwere Verletzungen erleiden und im schlimmsten Fall sogar zu Tode kommen.

Eine Art von Ereignissen, die diese Probleme verursachen können, sind Wirbelstürme. Dabei handelt es sich um heftige Stürme, die als Gewitter beginnen und dann rotierende Luftsäulen mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 482 Stundenkilometer bilden. Während einige Wirbelstürme über den Ozean oder über offene Landstriche hinwegziehen und nur geringe Zerstörungen verursachen, treffen andere auf dicht besiedelte Gebiete und haben verheerende Folgen. Hier sind die 15 schlimmsten Wirbelstürme der Weltgeschichte.

15. Großer Hafen - Valletta - Malta, 1551

Der Wirbelsturm, der am 23. September 1551 den Grand Harbor in Valletta, Malta, heimsuchte, ist der schlimmste in der europäischen Geschichte aufgezeichnete Wirbelsturm. Vier Galeeren kenterten, als sich aus einer Wasserhose ein Wirbelsturm bildete. Bei den Galeeren handelte es sich um San Michele, San Claudio, San Filippo und Sante Fe. Die Stadt Valletta wurde erst 1566 gegründet, also viel später als der Wirbelsturm. Trotzdem wird der Wirbelsturm aufgrund des Gebiets, das er traf, als Wirbelsturm von Valletta bezeichnet.

14. Kalkutta - Indien - 1831

Die 215 Menschen wurden getötet, als Kalkutta, Indien, am 08. April von einem heftigen Wirbelsturm heimgesucht wurde. 1838. Es gibt nur sehr wenige Details über die genauen Ereignisse des Wirbelstürme und darüber, wie viele Menschen verletzt oder obdachlos wurden. Aufzeichnungen deuten jedoch darauf hin, dass sich der Wirbelsturm mit einer Geschwindigkeit von 9.6 Stundenkilometer über den Boden bewegte, was dem Wirbelsturm Zeit gab, alles auf seinem Weg wegfegen und eine Spur der Verwüstung zu hinterlassen.

13. Sizilien, Italien - 1851

Ein weiterer Wirbelsturm, der 500 Todesopfer forderte, war der Wirbelsturm, der am 8. Dezember 1851 die italienische Insel Sizilien traf. Dieser Wirbelsturm, der als Wirbelsturm Sizilien bekannt ist, wurde von zwei Wasserfontänen gebildet, die von einem Hurrikan begleitet wurden. Das am stärksten betroffene Gebiet war die Stadt Castellammare. Es handelt sich um den zweitschnellsten Wirbelsturm in der europäischen Geschichte.

12. Tupelo, Mississippi - Vereinigte Staaten - 1936

Auf Platz 12 der Liste der tödlichsten Wirbelstürme der Welt steht der Tupelo-Wirbelsturm, der am 05. April 1936 durch Mississippi fegte. Er hatte die Stärke F5 auf der Fujita-Skala und wütete in den Wohnvierteln. Selbst gut gebaute Villen wurden durch den Wirbelsturm zerstört. Den Aufzeichnungen zufolge hat der Wirbelsturm 48 Häuserblocks vollständig dem Erdboden gleichgemacht. Einige Häuser in Gum Pond, dem heutigen Gum Tree Park, wurden in den Teich gespült, während die Familien noch im Inneren zusammengekauert waren. Interessant ist, dass Elvis Presley und seine Mutter Gladys zu den Überlebenden dieses Wirbelstürme gehörten.

11. Distrikte Dhaka und Faridpur, Bangladesch - 1961

Am 19. März 1961 wurden die Bezirke Dhaka und Faridpur in Bangladesch von einem Wirbelsturm heimgesucht, der 210 Menschen tötete. Es handelte sich um einen ungewöhnlichen Wirbelsturm, da er sich im zeitigen Frühjahr ereignete, einer Zeit, in der Bangladesch normalerweise nicht von dieser Art von Wetter betroffen ist. Tausende von Menschen wurden getötet und obdachlos, obwohl es keine offiziellen Aufzeichnungen gibt, aus denen die genauen Zahlen hervorgehen.

10. Indien/Bangladesch - 1963

Das Gebiet nördlich von Cooch Behar und seine Umgebung wurden am 19. April 1963 von einem gewaltigen Wirbelsturm heimgesucht. Es wurde berichtet, dass Trümmer bis zu 45 Km weit flogen. Die offizielle Zahl der Todesopfer lag bei 300, obwohl einige Aufzeichnungen nur 139 Todesopfer ausweisen und andere Berichte darauf hindeuten, dass der Tod vieler Menschen nicht offiziell registriert wurde.

9. Distrikte Narail und Magura - Bangladesch, 1964

Sieben Dörfer wurden durch diesen Wirbelsturm, der sich am 11. April 1964 ereignete, vollständig ausgelöscht. Das am schlimmsten betroffene Gebiet war ein kleines Dorf namens Bhabanipur, das ohne Überlebende völlig ausgelöscht wurde. Obwohl die offizielle Zahl der Todesopfer mit 500 angegeben wird, gibt es widersprüchliche Informationen, und einige Aufzeichnungen zeigen, dass bis zu 1.400 Menschen getötet wurden.

8. Ostpakistan - 1969

Der Ostpakistan-Wirbelsturm ereignete sich am 14. April 1969. Das ist derselbe Tag, an dem ein Wirbelsturm Comilla in Bangladesch traf. Obwohl sie das gleiche Datum hatten, waren sie nicht miteinander verbunden und gingen von verschiedenen Stürmen aus. Unmittelbar nach dem Wirbelsturm wurde die Zahl der Todesopfer mit über 1.000 angegeben. Später wurde die Zahl der Todesopfer in den offiziellen Aufzeichnungen jedoch auf 660 korrigiert. Eine Barackensiedlung namens Demra war am stärksten betroffen, da die Windgeschwindigkeiten, die diese Stadt trafen, mit 144 Stundenkilometer gemessen wurden, was mehr als stark genug ist, um erhebliche Sachschäden zu verursachen.

7. Comilla - Bangladesch - 1969

Die hohe Zahl der Todesopfer bei diesem Wirbelsturm wird auf eine Kombination aus einer dicht gedrängten Bevölkerung und einem schlechten Frühwarnsystem zurückgeführt, beides Probleme, die in Bangladesch häufig auftreten. Dieser Wirbelsturm ereignete sich am 14. April 1969, also am selben Tag wie der Wirbelsturm in Ostpakistan. Obwohl sie sich am selben Tag im selben Teil der Welt ereigneten, wurden sie von unterschiedlichen Stürmen ausgelöst.

6. Haripur und Bhakua - Bangladesch - 1972

Wie bei vielen anderen Wirbelstürme in Bangladesch trug das schlechte Frühwarnsystem zur hohen Zahl der Todesopfer bei diesem Wirbelsturm bei. Es ist wahrscheinlich, dass die tatsächliche Zahl der Todesopfer viel höher als 300 ist, da diese Zahl die Menschen, die in den Baracken lebten, nicht berücksichtigt, die getötet wurden. Dies liegt daran, dass diese Menschen oft keine Aufzeichnungen über ihre Existenz haben, so dass es unmöglich ist, ihre Todesfälle zu erfassen.

5. Nawabanji, Singair und Manikganj - Bangladesch, 1973

Zu den betroffenen Gebieten gehörten Manikganj, Singair und Nawabganj. Am schlimmsten betroffen war ein Dorf namens Baluchar, das durch den Wirbelsturm völlig ausgelöscht wurde. Neun weitere Orte wurden ebenfalls schwer beschädigt. Nach Angaben verschiedener Zeugen begann der Wirbelsturm als zwei kleinere Trichter, die sich zu einem großen Wirbelsturm vereinigten. Einem Zeugenbericht zufolge wurde ein Boot mit drei Passagieren an Bord mehr als 0.9 Km weit aus dem Flussufer geschleudert. Die Schwere dieses Wirbelstürme wird allein an der Zahl der Todesopfer gemessen, da es keine Aufzeichnungen über den finanziellen Schaden gibt.

4. Madaripur und Shibchar - Bangladesch 1977

Am 1. April 1977 wütete ein Wirbelsturm in Madaripur und Shibchur in Bangladesch. In der Folge des Wirbelstürme kamen 500 Menschen ums Leben. Er zerstörte auch alle Häuser und Gebäude in diesen Gebieten, obwohl es keine offiziellen Zahlen über den finanziellen Schaden gibt.

3. Balino, Belyanitsky und Iwanowo - Russland - 1984

Dieser Wirbelsturm wurde auf der Fujita-Skala mit einem Wert zwischen F4 und F5 eingestuft. Er war stark genug, um Stahlbeton zu zertrümmern. Der Wirbelsturm war Teil eines schwerwiegenden Ausbruchs nördlich von Moskau, der schwere Gewitter mit sich brachte. Zusätzlich zu dem Wirbelsturm wurde das Gebiet von Hagelkörnern heimgesucht, die bis zu 1 Kg wogen.

2. Daulatpur und Saturnia - Bangladesch, 1989

Laut Thought Co. ist der Daulatpur-Saturnia-Wirbelsturm, der am 26. April 1989 über Bangladesch hinweg fegte, der verheerendste Wirbelsturm der Geschichte. Bangladesch ist neben den Vereinigten Staaten eines der Länder, die am häufigsten von Wirbelstürme heimgesucht werden, aber niemand hätte mit dem Ausmaß der Verwüstung gerechnet, die dieses Ereignis anrichtete. Mit einer Breite von 1.6 Km bewegte sich der Sturm 80 Km über ein Gebiet in der Region Dhaka in Bangladesch. Ein Grund dafür, dass die Zahl der Todesopfer auf bis zu 1 300 anstieg, ist, dass der Wirbelsturm ein Gebiet traf, in dem die Menschen in schlecht gebauten Slums lebten. Neben den Todesopfern wurden 12.000 Menschen verletzt und 80.000 Menschen obdachlos.

1. Jangtse-Fluss - China - 2015

Der Wirbelsturm, der den Jangtse-Fluss heimsuchte, ist ein ungewöhnlicher Fall, da er 442 Todesopfer forderte, obwohl er auf der Fujita-Skala nur die Stufe F1 hatte. Der Hauptgrund für die hohe Zahl der Todesopfer ist, dass ein Kreuzfahrtschiff zu dieser Zeit den Fluss hinunter fuhr und von dem Wirbelsturm erfasst wurde, wobei viele der Menschen an Bord ums Leben kamen. Dieses Ereignis ereignete sich am 01. Juni 2105 und wird noch immer untersucht. Der Hauptgrund für die Ermittlungen ist, dass andere Schiffe auf dem Fluss eine Warnung erhielten und entsprechende Maßnahmen ergriffen, das Kreuzfahrtschiff jedoch nicht.

Was ist ein Wirbelsturm?

Ein Wirbelsturm ist eine schmale, heftig rotierende Luftsäule, die sich von einem Gewitter bis zum Boden erstreckt. Da Wind unsichtbar ist, kann man einen Wirbelsturm kaum sehen, es sei denn, er bildet einen Kondensator Trichter aus Wassertröpfchen, Staub und Trümmern. Wirbelstürme können zu den heftigsten Phänomenen aller atmosphärischen Stürme gehören, die wir erleben.

Wie entsteht ein wirbelsturm?

Ein Wirbelsturm entsteht durch ein großes Gewitter. Im Inneren von Gewitterwolken steigt warme, feuchte Luft auf, während kühle Luft fällt - zusammen mit Regen oder Hagel. Diese Bedingungen können zu drehenden Luftströmungen innerhalb der Wolke führen. Obwohl die drehenden Luftströme zunächst horizontal verlaufen, können sie sich vertikal drehen und von der Wolke herabfallen - es entsteht ein Wirbelsturm.

Die Auswirkungen des Kataklysmus auf die Weltgesellschaft

Es ist erstaunlich, dass ein Tornado so viele verschiedene Emotionen hervorrufen kann, von Angst bis hin zu grenzenloser Aufregung. Natürlich kann ein Wirbelsturm nur Zerstörung bringen. Aber dieses Naturphänomen zwingt die Gesellschaft gleichzeitig dazu, Technologien zu entwickeln, mit denen die Entstehung von Tornados genauer vorhergesagt werden kann, um so viele Menschenleben wie möglich zu retten.

Hinzu kommt, dass das Phänomen selbst in der Gesellschaft als etwas Allmächtiges idealisiert wird. Ein Paradebeispiel dafür sind Sportmannschaften, die Wirbelstürme in ihren Mannschaftsnamen erwähnen. Oder die Superheldenfähigkeiten von Zeichentrickfiguren, die in der Lage sind, Wirbelstürme zu kontrollieren. Ein weitaus extravaganteres Beispiel wäre die Verwendung von Wirbelsturm symbolen in Spielautomaten. Übrigens: Kostenlose Demoversionen solcher Spielautomaten finden Sie bei Casinospot.de.

Fazit

Abschließend sei darauf hingewiesen, dass Tornados ein gefährliches Naturphänomen sind und Warnungen vor ihrer Entstehung unter keinen Umständen ignoriert werden sollten. Denn es können Menschenleben auf dem Spiel stehen.