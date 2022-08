Die 9 teuersten Kleider der Welt und wer sie getragen hat

Während viele Prominente im Alltag günstige Outfits wählen, muss ein Prominenter auf dem roten Teppich unbedingt das teuerste Kleid der Welt tragen. Darüber hinaus sind Großveranstaltungen ein hervorragender Anlass, das Interesse an sich selbst zu wecken.

Auch die Designer machen sich das oft zunutze und kämpfen um das Recht, für ihren Prominenten das teuerstes kleidungsstück der welt anfertigen zu dürfen. Gerne stellen sie Prominenten ihre extravagantesten und aufwendigsten Kreationen zur Verfügung, zum Beispiel ein Kleid, das komplett mit Swarovski-Kristallen und Naturperlen besetzt ist. Die Erstellung der ikonischsten Meisterwerke dauert Tausende von Stunden, aber das Endergebnis ist es wert.

Bei der Auswahl von Outfits für besonders wichtige Ereignisse verschwenden Stars lieber keine Zeit mit Kleinigkeiten. Von Anne Hathaways scharlachrotem Valentino-Kleid bis hin zu Jennifer Lawrence historischem 4-Millionen-Dollar-Look enthält unsere Kollektion die kultigsten und teuersten Looks, die Prominente je anprobiert haben. In diesem Artikel lernst du die teuersten Designer-Outfits kennen, und am Ende des Artikels kannst du sehen, wie teuer das teuerste Kleid der Welt ist.

9. Jennifer Lawrence In einem Kleid von Dior ($80.000)

Nachdem Jennifer Lawrence einen Vertrag mit dem Haus Dior unterschrieben hat, werden die Outfits des Stars für große Events von den Designern der französischen Marke übernommen. Wenn jemand jedoch das Bild seines Idols wiederholen möchte, muss er für das Outfit eine gute Summe bezahlen. 2014, bei den Oscars, entschied sich der Star, auf Rot zu setzen und wählte ein lakonisches, bodenlanges Kleid ohne Träger mit Schößchen. Die Kosten für ein so lakonisches und stilvolles Outfit beliefen sich nach verschiedenen Schätzungen auf 80.000 US-Dollar.



8. Anne Hathaway In einem Kleid von Valentino ($80.000)

2011 wurde Anne Hathaway als Moderatorin der Oscars ausgewählt und von Schauspieler James Franco begleitet. Im Laufe des Abends wechselte der Star mehrere beeindruckende Outfits, aber das Aufsehenerregendste war natürlich das Bild für den roten Teppich. Hier glänzte die Schauspielerin in einer roten Valentino-Kreation, einem bodenlangen, bauschigen Kleid in der kultigsten Farbe des italienischen Hauses. Zu einem so umwerfenden Outfit wählte sie ein ebenso „gewichtiges“ Schmuckstück – eine Halskette von Tiffany & Co. "Lucinda" im Wert von 10 Millionen Dollar.

7. Kate Winslet In einem Kleid von Valentino ($100.000)

"Oscar" ist zu Recht der Anführer unter den Veranstaltungen, bei denen die Stars versuchen, sich besonders teuer zu kleiden. Kate Winslets mintgrünes Valentino-Kleid debütierte ebenfalls bei den Academy Awards 2007. Das griechisch inspirierte Outfit im Wert von 100.000 US-Dollar wurde Berichten zufolge von der Tochter der Schauspielerin, Mia, getragen.

6. Charlize Theron In einem Kleid von Dior ($100.000)

Eine weitere Liebhaberin der Marke Dior ist Charlize Theron, die die kultigsten Werke des French House mit besonderem Chic trägt. Für die Oscars 2013 entschied sich der Star für ein trägerloses weißes Kleid im Wert von 100.000 US-Dollar in leuchtendem Weiß.Der Preis ist zwar schon ziemlich hoch, aber der Star entschied sich dafür, es mit Diamantarmbändern von Harry Winston zu kombinieren, was die Kosten für diesen eleganten Look auf satte 4 US-Dollar erhöht Millionen.

5. Lupita Nyong’o In einem Kleid von Calvin Klein ($150.000)

Der Fall, als die hohen Kosten von Lupita Nyong'os Outfit nicht nur Modekritiker, sondern auch Kriminelle anzogen. Bei den Oscars 2015 glänzte die Schauspielerin in einem 150.000-Dollar-Kleid von Calvin Klein, das auf Bestellung aus mehr als 6.000 Perlen gefertigt wurde. Der Star wurde den ganzen Abend lang mit Komplimenten überhäuft, und es wäre nicht so schlimm gewesen, wenn es nicht einen traurigen Zwischenfall gegeben hätte: Nach der Zeremonie stahl ein unbekannter Täter das Outfit aus dem Hotelzimmer der Schauspielerin. Zwei Tage später brachte der Dieb das Kleid jedoch selbst in das Hotel. Der Kriminelle nahm zwei Perlen aus dem Kleid und versuchte, sie zu verkaufen, aber sie erwiesen sich als künstlich. Das Kleid wurde in eine schwarze Mülltüte gesteckt und im Badezimmer des Hotels abgelegt.

4. Cate Blanchett In einem Kleid von Armani Privé ($ 200.000)

Ein lakonisches Kleid mit schillernden Swarovski-Kristallen ist immer eine Win-Win-Option. Cate Blanchett lieferte uns 2007 ein perfektes Beispiel, als sie uns bei den Oscars in einer funkelnden bronzefarbenen Armani Privé-Robe begeisterte.

3. Paris Hilton In einem Kleid von August Getty ($ 270.000)

Wer, wenn nicht Paris Hilton, kennt sich mit funkelnden und leuchtenden Outfits aus. 2017 nahm der glamouröse Star der 2000er an den Hollywood Beauty Awards teil, wo sie als bester Duft ausgezeichnet werden sollte. Das It-Girl entschied sich, im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stehen und wählte ein atemberaubendes August Getty-Kleid im Wert von 270.000 US-Dollar, das mit 500.000 Swarovski-Kristallen verziert war.

2. Nicole Kidman In einem Kleid von Dior ($2.000.000)

1997 sorgte Nicole Kidman auf dem roten Teppich der Oscars für Furore. Der Star erschien vor der Öffentlichkeit in einem Seidenkleid, das sich stark von den Outfits anderer Hollywood-Stars unterschied, die klassische und Win-Win-Outfits (und daher langweiligere) bevorzugen. Kidmans Kleid fiel durch seine Unkonventionalität auf – der Star-Ehemann von Schauspielerin Tom Cruise blieb an diesem Abend deutlich im Schatten. Ein ungewöhnliches Outfit wurde für Nicole von der Marke Dior unter der Leitung von John Galliano kreiert. Die Kosten für das Couture-Image betrugen zwei Millionen Dollar. Und da der Preis des Kleides erst in zwei Jahrzehnten steigen könnte, ist dieser Look bis heute einer der teuersten der Geschichte.

1. Jennifer Lawrence In einem Kleid von Dior ($4.000.000)

© Getty Images ×

Ein bauschiges, trägerloses Dior-Kleid würde sowieso in die Modegeschichte eingehen. Im Jahr 2013 gewann Jennifer Lawrence den Oscar als beste Schauspielerin für Mein Freund ist verrückt und stolperte die Treppe hinauf, um die begehrte Auszeichnung zu erhalten. Der Star war nicht verärgert und posierte nach der Zeremonie fröhlich vor Fotografen in ihrem makellosen klassischen Look. Sagenhafte vier Millionen Dollar kostete das blassrosa Outfit. Die Entscheidung, kein Geld zu sparen, lag wohl auch an ihrer Zusammenarbeit mit der Marke Dior, denn Lawrence glänzte in jenem Jahr mit Macht und Kraft in Werbekampagnen für das French House und Titelseiten von Zeitschriften.

Fazit

Jetzt wissen Sie, was teuerste und schönste kleid der welt ist. Man darf gespannt sein, was neue Designer für ihre Prominenten entwerfen werden. Aber zweifellos wird die Liste der teuersten Kleider der Welt noch länger werden.