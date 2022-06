Die besten Fußball-Wettanbieter für Sportwetten Fans aus Österreich

Sportwetten und zahlreiche Sportarten gehören inzwischen einfach zusammen. Das beste Beispiel wird wohl der Profi-Fußball sein. Zahlreiche Vereine aus aller Welt besitzen einen Wettanbieter als Sponsor und werben somit für dessen Angebot.

Als Gegenleistung gibt es natürlich zusätzliche Einnahmen, welche dann in neue Leistungsträger investiert werden können.

In den vergangenen Jahren hat der Sportwetten Markt einen starken Wandel gemacht. Während vor Jahren eine Wettabgabe noch verpönt war, ist es heute völlig normal, wenn auf das Lieblingsteam getippt wird. Natürlich gilt es sich selbst unter Kontrolle zu haben, sodass nicht täglich mehrere Wetten platziert werden und man schlussendlich die Kontrolle verliert und sich mit dem Thema Spielsucht auseinandersetzen muss.

Wer eine Sportwette im Internet platzieren möchte, benötigt dazu einen Online Wettanbieter. Die Auswahl an Buchmachern ist enorm angestiegen, sodass inzwischen mehr als 100 verschiedene Anlaufstellen im Internet verfügbar sind. Doch nicht jedes Portal gilt als gute Anlaufstelle. Woran dies liegt und wobei Sportwetten Fans bei der Auswahl des Online Wettanbieters achten sollten, wollen wir nun auflisten.

Einfach & schnell einen perfekten Wettanbieter finden

Wer es gerne unkompliziert mag, kann sich auf dem Vergleichsportal von wetten.com umsehen. Neben zahlreichen Informationen rund um das Thema „Sportwetten“, werden hier auch die Wettanbieter genaustens unter die Lupe genommen und bewertet.

Wichtige Eigenschaften wie die Seriosität, Sicherheit, das Wettangebot oder die Höhe der Quoten werden aufgelistet, sodass man einen sofortigen Einblick auf die Stärken und Schwächen eines Anbieters werfen kann. Auch die Bonuslandschaft eines Wettportals wird genauer durchleuchtet. Dadurch erhalten Interessenten wertvolle Informationen über die Bonusangebote und Co.

Auf diese Eigenschaften gilt es vor der Anmeldung unbedingt zu achten

Aufgrund dessen, dass immer neue Wettanbieter auf den Markt kommen und diese zumeist nur für einen kurzen Zeitraum ein attraktives Neukundenangebot bereitstellen, sollte man als Sportwetten Fan selbst wissen, worauf es ankommt. Bevor es zu einer Anmeldung bei einem Wettportal kommt, gilt es zwei Eigenschaften auf Herz und Nieren zu überprüfen – die Seriosität und Sicherheit!

Die Seriosität eines Wettportals wird anhand der Glücksspiellizenz gemessen. Sofern ein Wettanbieter eine gültige Lizenz besitzt, kommt es im Falle eines Gewinnes zu keinerlei Problemen. Der Anbieter verpflichtet sich die Gesetze einzuhalten, sodass auch eine Auszahlung schnell ausgeführt werden muss.

In Bezug auf die Sicherheit des Wettanbieters gibt es gleich mehrere Dinge zu beachten. Auf jeden Fall sollte eine Verschlüsselung der Webseite vorliegen. Nur so kann sichergestellt werden, dass der Datenverkehr vor Einblicken durch Dritte geschützt wird. Ebenfalls gibt es verschiedene Zertifikate, die auf die Sicherheit des Wettportals hinweisen. Zumeist sind diese am unteren Ende der Webseite aufgelistet.

Die eigenen Vorlieben spielen eine wichtige Rolle

Sind die beiden obengenannten Eigenschaften erfüllt, steht einer Anmeldung im Grunde genommen nichts mehr im Wege. Bevor es jedoch schlussendlich zur Registrierung geht, sollte man seine eigenen Vorlieben noch einmal festlegen und diese mit dem Wettangebot abgleichen. Soll beispielsweise auf eine unterklassige österreichische Liga getippt werden, ist nicht jeder Online Buchmacher die richtige Anlaufstelle. Dies liegt daran, dass das Wettangebot sich von Anbieter zu Anbieter unterscheidet und unterklassige Vereine nur sehr selten als Wettoption angeboten werden.

Auch beim Design und der Benutzerfreundlichkeit sollten die eigenen Vorlieben einfließen, damit der Besuch des Wettanbieters nicht mit Schwierigkeiten verbunden ist. Eine schnelle und einfache Anmeldung und Wettabgabe sollten möglich sein. Ebenfalls sollte ein mobiles Wettangebot bereitgestellt werden, damit von dem Smartphone oder Tablet eine Wette platziert werden kann.

Quoten, Wettmöglichkeiten und viele weitere Faktoren

Es gibt viele weitere Eigenschaften, die relevant sind, wenn man auf der Suche nach einem perfekten Anbieter für Online Sportwetten ist. Auf jeden Fall dazu gehören die Wettquoten. Umso höher der Quotenschlüssel eines Anbieters ausfällt, umso höher wird auch der Gewinn für den Sportwetten Fan. Anhand eines Quotenvergleichs kann bereits vor der Anmeldung ermittelt werden, welcher Wettanbieter die besten Quoten besitzt.

Mit der Zeit kamen immer neue Wettmöglichkeiten hinzu, sodass die Sieger- oder Unentschieden-Wette schon fast wieder der Vergangenheit angehört. Inzwischen wetten Sportfans deutlich lieber auf die Anzahl der Tore, Fouls, Eckbälle oder andere Ereignisse einer Fußballpartie. Zumeist wird eine solche Wette als „Über- beziehungsweise Unterwette“ angeboten. Auch Handicap-Tipps, bei denen ein Team mit einem virtuellen Rückstand oder Vorsprung startet, sind sehr beliebt.

Hinzu kommen Sportwetten Extras. Sicherlich wird der ein oder andere Leser schon einmal etwas über die Cash-Out-Funktion gehört haben. Mit diesem Feature lässt sich eine platzierte Sportwette vorzeitig gegen einen Gewinn verkaufen, sodass der Spielausgang irrelevant wird. Auch der Wetten-Konfigurator hat in den letzten Jahren stark an Beliebtheit gewonnen. Eigene Wette kreieren und hohe Quoten erzielen, liegt derzeit voll im Trend und sollte bei einem besten Wettportal angeboten werden.

Unser Fazit zu den besten Fußball-Wettanbietern für Sportwetten Fans aus Österreich

Unschwer zu erkennen ist, dass die Suche nach einem perfekten Wettportal größtenteils an den eigenen Vorlieben liegt. Unter keinen Umständen sollten Abstriche gemacht werden, wenn es um die Seriosität und Sicherheit eines Wettportals geht.

Besonders neue Wettanbieter werben mit großartigen Bonusangeboten, bei denen man oftmals sehr schnell zugreifen muss. Mit unseren Tipps und Tricks, um einen guten Wettanbieter für seine Online Sportwetten finden zu können, dürfte keinerlei Problem mehr aufkommen.