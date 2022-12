× Die besten Web3 Coins: Welche Kryptos 2023 explodieren könnten

Was Web 3.0 ist und welche Kryptowährung Potenzial hat.

Die Entwicklung des Internets ist mittlerweile fast drei Jahrzehnte her und ein Leben ohne Internet heute kaum noch vorstellbar.

Doch mit der nächsten Generation, dem Web 3.0 soll sich alles verändern. Anwendungen sollen nicht weiter zentral durch Internet-Kolosse wie Meta oder Alphabet bestimmt werden, sondern komplett unabhängig und dezentral.

Die digitale Welt verändert sich stetig und macht auch vor Thema Finanzen und Geld nicht halt.

Denkt man einmal genauer darüber nach, so sind Online-Banking, Kreditkarte und Zahlung via App auf dem Smartphone bereits Teil der digitalen Welt geworden. Fast täglich verwenden wir diese Zahlungsmittel, und können so ohne Bargeld zahlen.

Vor einigen Jahren sind noch weitere neue Währung hinzugekommen, die in ihrer Entstehung komplett digital sind und auch so gehandelt werden.

Diese Währungen nennen sich Kryptowährungen und sind somit ein digitales Zahlungsmittel, hier gibt es keine Münzen und auch keine Geldscheine.

Das Wort „Krypto“ hat die Bedeutung „verborgen“ oder „geheim“ und kommt aus dem Altgriechischen. Schon im alten Ägypten wurden mittels Kryptografie Informationen mit sensiblem Inhalt verschlüsselt, ebenso im Mittelalter oder auch im Zweiten Weltkrieg.

Um die Informationen beziehungsweise Codes zu entschlüsseln waren bestimmte Werkzeuge oder Schlüssel notwendig. So konnten fremde Menschen oder Unbefugte mit den Informationen nichts anfangen.

Ähnlich ist es auch bei Kryptowährungen, diese werden auch durch bestimmte Verschlüsselungen und in einer entsprechenden Datenbank gesichert.

So sollen Manipulationen verhindert werden.

Das Internet 3.0 oder Web 3.0 ist bis heute aber noch eine Vision und bis zur Umsetzung ist es sicher noch ein langer Weg.

Was ist das Web 3.0 und was haben Kryptowährungen damit zu tun?

Web 1.0, Web 2.0 und Web 3.0 stehen jeweils für unterschiedliche Phasen im geschichtlichen Verlauf des World Wide Webs. Unterschiedliche Technologien und Formate wurde nach und nach weiterentwickelt, woraus sich die nächste Generation des Webs herausgebildet hat.

Web 1.0 war ungefähr zwischen 1991 und 2004 vorrangig. Hier waren fast alle Websites statisch und das Web wurde überwiegend nur von Verbrauchern genutzt, die keine Inhalte produzierten.

Mit der Idee das World Wide Web als Plattform zu nutzen kam anschließend Web 2.0. Hier lag der Schwerpunkt darauf, dass Nutzer die Möglichkeit hatten Inhalte zu erstellen und auf verschiedene Weisen wie zum Beispiel in Soziale Medien, Blogs oder Netzwerkdiensten hochzuladen. Der Beginn des Web 2.0 geht ungefähr auf das Jahr 2004 zurück und ist bis heute aktuell.

Die dritte Generation des World Wide Webs ist noch nicht vollends ausgereift und daher noch im Kommen: das Web 3.0. Und eigentlich läuft ja mit Web 2.0 alles super: Inhalte können gesucht und gefunden und anschließend sogar mit anderen Leuten geteilt werden. Schaut man aber etwas genauer hinter die Kulissen des Web 2.0 entdeckt man, dass hier nicht wirklich ein dezentrales Arbeiten der Fall ist, sondern alles zentral von einem Netz von Internet Service Providern gesteuert wird. Das wiederum ruft den Wunsch der User nach mehr Kontrolle über ihre eigenen Daten hervor.

Jeder angebotene Service im Internet wird durch große Tech-Konzerne und deren Infrastrukturen gesteuert. Dabei verwenden wir als Nutzer und Nutzerinnen den Cloudspeicher von Amazon oder erwerben bei Microsoft Cloud-Rechenleistung.

Google stellt uns von einem zentralen Ausgangspunkt Content-Analysen zur Verfügung, wodurch Inhalte gesucht und gefunden werden können. Persönliche Daten und Informationen werden auf Social Media preisgegeben, ohne dabei Einfluss darauf zu haben, was mit den Daten geschieht und wie sie verwertet werden.

Mit dem Internet 3.0 soll es Anwendungen und Websites gelingen, auf menschenähnliche Weise und besonders intelligent Informationen zu verarbeiten.

Dabei kommen bestimmte Technologien zum Einsatz, wie maschinelles Lernen (A.I.), dezentrale Ledger-Technologie oder Big Data. Ursprünglich bezeichnete Tim Berners-Lee, der Erfinder des World Wide Webs, das Web 3.0 als „Semantic Web“, welches intelligenter, autonomer und offener arbeiten sollte.

Weiterhin sollen mit dem Web 3.0 Daten dezentral miteinander verbunden werden.

Hier ist ein deutlicher Fortschritt zur derzeitigen Internet-Generation Web 2.0 zu erkennen, denn bis heute werden die Daten hauptsächlich in zentralisierten Repositories gespeichert.

Außerdem können mit dem Web 3.0 Nutzer und Maschinen direkt mit Daten interagieren. Hierfür sind allerdings Programme nötig, die Informationen nicht nur konzeptionell verstehen, sondern auch kontextuell. Somit sind die beiden wichtigsten Standbeine für das Web 3.0 die künstliche Intelligenz und das semantische Web.

Web 3.0 und Kryptowährungen

Die Begriffe Web 3.0 und Kryptowährungen hängen unmittelbar miteinander zusammen, denn mit Web 3.0 ist automatisch die Blockchain gemeint, also die Technologie, mit der Kryptowährung arbeitet.

Übersetzt bedeutet Blockchain so viel wie „Blockkette“. Gemeint ist damit eine dezentrale Datenbank, die auf vielen Rechnern zusammengefasst in Blöcke vorliegt und gespeichert wird. Auch wenn die Manifestierung des Web 3.0 noch lange nicht greifbar ist, so gibt es auf dem Markt der Kryptowährungen schon heute eine Vielzahl an Web3 Coins. mit diesen unser altbekanntes World Wide Web in eine neue Dimension gehoben werden soll.

Die besten Web 3.0 Coins mit Potenzial

Sollte es irgendwann mal dazu kommen, dass sich das Web 3.0 durchsetzt und alles bisher Bekannte ablöst, dann gibt es heute schon einige Web3 Coins, die Zukunftspotential sind und explodieren könnten.

Dash 2 Trade

Mit Dash 2 Trade soll der Handel mit Kryptowährungen eine neue Ebene erreichen. Es soll von der Erstellung über das Testen von Handelsstrategien bis hin zum Nachverfolgen der aktuellsten News und On-Chain-Daten dazu verhelfen, immer an der Spitze des Marktes zu bleiben. Dabei legt Dash 2 Trade die Daten offen, die auch wirklich in Beziehung mit der Wirkung auf die Leistung stehen und ermöglicht zudem einen zielgerichteten Blick in die Verfahren, die vor allem für kluge und sinnvolle Handelsentscheidungen ausschlaggebend sind.

Als neuartige Form der Krypto-Analyse und Social-Trading-Plattform verhilft Dash 2 Trade Investoren dabei, wichtige Entscheidungen über Investitionen treffen zu können und bietet dabei Vorteile durch Analysen, Handelssignale und Handelswerkzeuge, die zur Nutzung von Chancen auf dem Markt notwendig sind.

Mehr Informationen finden Sie auf dash2trade

IMPT.io

Die Mission, die sich hinter IMPT.io verbirgt ist klar und einfach: Mit einfachen und kostengünstigen Lösungen sollen die Menschen dem Klimawandel einfacher entgegenwirken und so für eine sichere Zukunft sorgen können. Im Fokus steht die Motivation der Menschen, im Alltag kohlenstoffneutral zu handeln und so effektiv einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. IMPT.io möchte es jedem Menschen ermöglichen, mit erschwinglichen und einfach umsetzbaren Methoden einen Beitrag zum Umweltschutz leisten zu können. Zur Umsetzung arbeitet IMPT.io mit einem bekannten Partner-Netzwerk zusammen, damit Verbraucher und Firmen Zugang zu den wichtigsten Projekten zum Umweltschutz haben. Mittels eines Ökosystems, welches sicher und transparent arbeitet, sollen die Menschen dazu gebracht werden, aus eigenem Antrieb heraus ihre persönliche Emission von Kohlenstoff zu verringern und ihren CO2-Fußabdruck im Auge zu behalten und gegebenenfalls auszugleichen.

Bei IMPT.io spielen vor allem die sogenannten Carbon Credits, oder auch CO2 Zertifikate eine zentrale Rolle, denn diese werden für den Emissionsausgleich genutzt. Mit ihnen werden aus der Atmosphäre entfernte Kohlenstoff-Emissionen widergespiegelt. Ein Carbon Credit steht dabei für eine Tonne CO2. Zertifikate können von allen zertifizierten Klimaschutz-Projekten ausgestellt werden und sind effektive Werkzeuge für Firmen, um den eigenen CO2-Ausstoß zu verringern.

Calvaria (RIA)

Als innovatives Strategie-Videospiel soll Calvaria auf dem Kryptomarkt ein einzigartiges Kartenspiel werden. Die Spieler und Spielerinnen können in eine Welt voller Magie im Jenseits, aber auch im Diesseits eintauchen und erleben dabei ein perfektes Zusammenspiel eines Fantasy-Spiels mit nützliche Spielbausteinen zur Verwendung von Kryptowährungen. Dabei springen die Spieler und Spielerinnen zwischen den Welten hin und her und bewegen sich vollkommen ohne Wallet.

Basierend auf dem Play-to-Earn-Konzept können die Spieler und Spielerinnen individuelle Spielstrategien entwerfen und anwenden, um so gegen Gegner zu gewinnen. Außerdem können In-Game-Artikel gekauft werden und man hat die Möglichkeit exklusive Upgrades zu gewinnen. Zudem können NFT als Wertspeicher genutzt werden und stellen den Wert jedes Spielers oder jeder Spielerin dar.

Der NFT-Mechanismus macht weiterhin jede Spielkarte einzigartig. Diese Karten sind ausgestattet mit einzigartigen Fähigkeiten, die die Spieler und Spielerinnen strategisch einsetzen müssen, um einen Kampf zu gewinnen.

Durch das Play-to-Earn-Konzept können die Spieler und Spielerinnen während des Spielens Geld verdienen, wodurch sich ein echter Nutzen ergibt.

Tamadoge (TAMA)

Derzeit erschaffen die Entwickler von Tamadoge ein Arcade-Spiel und ein Metaverse.

Das sich Tamaverse nennt, in dessen Zentrum sich Tamadoge, eine neue Kryptowährung befindet. Die neue Kryptowährung Tamadoge entspringt dem Tamagotchi, dem japanischen Kult-Spielzeug aus den 90ern.

Innerhalb dieses Ökosystems wird der native Token TAMA die wichtigste digitale Währung sein. Mit dieser Währung werden die User Belohnungen erhalten, Transaktionen bezahlen und die unterschiedlichsten virtuellen Gegenstände kaufen können.

Mit der neue Meme Coin mit Tamagotchi-Funktionen ist es den Usern über tamadoge.io oder buy.tamadoge.io möglich, virtuelle Haustiere zu versorgen und zu pflegen.

Polygon

Als Web3 Verfechter ist Polygon (MATIC) äußerst entwicklerfreundlich und bis heute sind weit über 50.000 dezentralisierte Apps mit Hilfe von Polygon erstellt worden.

Außerdem fördert Polygon bekannte Unternehmen, darunter Starbucks, Walt Disney oder Meta. Ziel von Polygon ist der Aufstieg in die Top 3 auf dem Kryptomarkt und bei einer frühzeitigen Investition könnte sich dies überaus positiv auf die Rendite auswirken.

Arweave Protocol

Auch diese Kryptowährung hat durchaus Potential. Das Arweave Protocol soll als hoch skalierbare Aufbewahrung von Daten dienen und arbeitet dabei permanent und dezentralisiert. Wollen die User Speicherplatz zur Verfügung stellen so sorgt das Arweave Protocol für eine Verbindung mit den Usern, die den Speicherplatz benötigen. So können On-Chain-Daten sicher aufbewahrt werden.

Vor einiger Zeit zeigte Meta großes Interesse an Arweave. Mit dem Arweave Protocol nutzt Meta die Möglichkeit, digitale Token langfristig bei Instagram zu speichern.

Chainlink

Für alle die im Web3 eine praktische Lösung sehen sind erweiterte Kryptowährungen zur Bereitstellung von nötigen Daten wichtig. Anwendungen, die dezentral arbeiten, liegen meist sogenannte Smart Contracts zu Grunde. Diese Smart Contracts, die wiederum externe Daten benötigen, damit eine automatische Ausführung erfolgen kann.

Im Gegensatz zu externen Datenflüssen umfasst die Blockchain-Technologie Daten, die sicher, transparent und unveränderlich sind. Externe Datenflüsse haben immer ein erhöhtes Risiko der Manipulation.

Trotz allem geht es aber nicht ganz ohne externe Daten. Sonst die Arbeitsweise der Smart Contracts nur kleine Anwendungsbereiche umfassen würde. Und das ist der Moment, in dem Chainlink seine Aufgabe übernimmt.

Chainlink erstellt als Oracle-Anwendung Daten und sendet diese beabsichtigt an die Blockchain. Die Blockchain verifiziert anschließend die dort befindlichen Smart Contracts.

Battle Infinity (IBAT)

Battle Infinity ist ein Blockchain-basiertes Online-Spiel bei dem die Spieler und Spielerinnen Schlachtfelder entwickeln können, um dort gegeneinander anzutreten.

Für die Leistungen erhalten die User dann Belohnungen.

Als neue Kryptowährung verspricht das Online-Game eine Revolution der Industrie für Online-Spiele.

Hinter dem Spielkonzept verbergen sich handelbare NFTs, mit denen das Spiel bedient und ausgestattet werden kann.

Neben dem eigentlichen Spiel ist es den Spielern und Spielerinnen auf https://battleinfinity.io/ auch möglich, über eine Social-Media-Funktion auf der Battle Infinity-Plattform miteinander zu kommunizieren und Erfahrungen auszutauschen.

Wie kann man Web3 Kryptos kaufen?

Web3 Kryptowährungen kauft man am besten während des Presales, also im Vorverkauf, denn hier sind die Coins am günstigsten.

Auch zum Beispiel Dash 2 Trade Coins können aktuell als neue Kryptowährung im Presale erworben werden. Dash 2 Trade wird als eine Kryptowährung gehandelt, die für 2023 vielversprechendes Potential besitzt.

Investoren haben mit dem Presale jetzt die Möglichkeit, besonders kostengünstig und rechtzeitig zu investieren. Im derzeitigen Vorverkauf können 650 Millionen Token erworben werden. Das entspricht circa 65% der gesamten Maximalversorgung.

Im Gegensatz zu anderen Kryptowährungen, bei denen zum Teil nur 20 oder 25% an User verkauft werden sind die 65% ein sehr hoher Anteil. Das wiederum wirkt sich am Ende positiv für die Investoren aus, denn sie können somit einen größeren Anteil erwerben.

Aktuell liegt der Preis für Dash 2 Trade in der ersten Vorverkaufsrunde bei 0,0476 US Dollar. Erreicht der Verkauf der Dash 2 Trade Token, was sicher in nächster Zeit geschehen wird, eine Höhe von 1,666 Millionen, wird der Preis auf 0,05 US Dollar ansteigen.

Auch mit dem Markteintritt anderer Coins wird es zu weiteren Preissteigerungen kommen, weshalb sich der Kauf so frühzeitig wie möglich doppelt lohnt.

Wird der Dash 2 Trade Coin bekannter ist ebenfalls davon ausgehen, dass Preise aus dem Presale nicht mehr erreicht werden und man mit einem höheren Dash 2 Trade, Kurs rechnen muss.

Wie aber kann man nun einen Dash 2 Trade Coin im Presale erwerben? Das soll die folgende Anleitung in wenigen Schritten verdeutlichen.

1. Download eines Wallet

Der Dash 2 Trade Coin wird noch nicht auf einer öffentlichen Bitcoin Börse gehandelt, da er sich noch in der Presale-Phase befindet. Daher ist es sinnvoll sich vor dem Kauf ein Wallet herunterzuladen.

Besonders geeignet ist in diesem Fall das Metamask Wallet als Browser-Erweiterung oder alternativ Wallet Connect als App für das Handy. Folgen Sie zur Einrichtung des Wallet einfach den Bildschirmanweisungen und achten Sie darauf, dass Sie das jeweilige Wallet von einer offiziellen Stelle downloaden.

Genauso sollten Sie sich den Sicherheitsschlüssel bestehend aus 12 oder 24 Wörtern mehrfach notieren und auch offline aufbewahren.

2. Wallet mit Coins aufladen

Um über das gewählte Wallet am Ende auch Dash 2 Trade Coins kaufen zu können muss dieses zunächst mit anderen Coins aufgeladen werden, wozu Sie ganz einfach erst einmal andere Kryptowährungen kaufen. Hierfür eignen sich am besten Ethereum oder USD Tether, denn diese können im weiteren Verlauf wieder gegen den Dash 2 Trade Coins getauscht werden.

Bevor Sie Kryptowährungen an das Wallet senden können muss die entsprechende Wallet Adresse und das richtige Netzwerk gewählt, diese kopiert und anschließend in das Transaktionsfeld beim sendenden Wallet kopiert werden.

3. Wallet mit der Dash 2 Trade Plattform verbinden

Nachdem nun die grundlegenden Schritte erledigt sind können Sie nun über die Dash 2 Trade Website dash2trade Ihr Wallet mit der Dash 2 Trade – Plattform verbinden. Dazu klicken Sie auf „Connect Wallet“ und folgen anschließend den Bildschirm-Anweisungen.

4. Dash 2 Trade Coins kaufen

Um anschließend von Ihrem eigenen Wallet letztendlich Dash 2 Trade Coins kaufen zu können gibt es drei Möglichkeiten:

mit Ethereum kaufen



mit USD Tether kaufen



mit Kreditkarte kaufen

Bei den ersten beiden Möglichkeiten können Sie wie bereits erwähnt die Kryptowährungen gegen Dash 2 Trade Coins tauschen. Wollen Sie mit Kreditkarte zahlen können Sie Transak nutzen.

Transak ist die Verknüpfung mit den Zahlungsdienstleistern und steht direkt auf der Dash 2 Trade – Website zur Verfügung. So können Sie mit Ihrer Kreditkarte zunächst Ethereum kaufen und diese im Anschluss gegen Dash 2 Trade Coins austauschen. In der Regel ist jedoch der direkte Kauf mit Kryptowährungen am günstigsten.

5. Dash 2 Trade Coins einlösen

Bevor die Token aus dem Presale auf die Wallet übertragen werden müssen zunächst erst alle zur Verfügung stehenden Token verkauft sein.

Ist der Presale beendet erhalten Sie eine E-Mail und können im Anschluss den Dash 2 Trade Token beanspruchen, auch „claimen“ genannt. So werden die Token am Ende auf Ihre eigene Wallet transferiert.

Fazit

Kryptowährungen werden heutzutage von mehr Menschen erworben, als es jemals zuvor der Fall war.

Sie sind eine ideale Möglichkeit zum Geld verdienen oder Renditen zu erhöhen. Schaut man sich als Beispiel nur mal die Entwicklung von Bitcoin an. Der Preis lag im Jahr 2009 noch unter 5 USD und ist bis heute auf einen Wert von über 40.000 Euro gestiegen.

Ähnlich hat es sich bei Ethereum entwickelt. So haben sich Kryptowährungen quasi aus dem Nichts heraus zu einer wertvollen Anlageklasse entwickelt.

Auch in Zukunft gibt es einige Kryptowährungen, die sehr viel Potential in sich tragen.

Vor allem in Bezug auf das zukünftige Web 3.0 lohnt es sich, ein Auge auf lohnenswerte Kryptowährungen zu werfen, die sich am Ende möglicherweise hoch auszahlen.