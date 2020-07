Die eigene Einfahrt selbst professionell pflastern

Wer die eigene Einfahrt selbst pflastern will, muss einiges beachten! Kleine Anleitung für versierte Handwerker! Jetzt informieren!

Einfahrt pflastern, wie geht das?

Mit hohem Anteil an Eigenarbeit lässt sich viel Geld sparen!

Materialien sich anbieten und wie viel die Genehmigungsfrage präsent. Hier versuchen wir, etwas Licht ins Dunkel zu bringen, wenn es darum geht, eine Einfahrt oder einen Stellplatz so zu pflastern, dass das Vorhaben allen Ansprüchen genügt. Sie möchten Ihre Einfahrt pflastern, wissen aber nicht genau, was die beste Vorgehensweise ist, welchesich anbieten und wie viel die Pflastersteine kosten ? Welchen Anteil kann man selbst bewältigen und wo ist es ratsam, eine Firma zu beauftragen? Zudem ist bei diesem Anliegen immer diepräsent. Hier versuchen wir, etwas Licht ins Dunkel zu bringen, wenn es darum geht, eine Einfahrt oder einen Stellplatz so zu pflastern, dass das Vorhaben allen Ansprüchen genügt.

Einfahrt mit Straßenanschluss dienlich ist, beim zuständigen Bauamt nachzufragen. Beim Pflastern einer Einfahrt wird Erdaushub geleistet und niemand kennt die Situation der untergründig verlegten Leitungen und Kabel besser als die zuständige Behörde. Ein zweiter Grund, mit dem Amt in Verbindung zu treten, ist die Entwässerung. War es früher nicht ungewöhnlich, seine Einfahrt einfach mit Beton zu versiegeln, haben Erkenntnisse bezüglich des Allgemein ist zu beachten, dass es bei einerdienlich ist, beim zuständigen Bauamt nachzufragen. Beim Pflastern einer Einfahrt wird Erdaushub geleistet und niemand kennt die Situation der untergründig verlegten Leitungen und Kabel besser als die zuständige Behörde. Ein zweiter Grund, mit dem Amt in Verbindung zu treten, ist die. War es früher nicht ungewöhnlich, seine Einfahrt einfach mit Beton zu versiegeln, haben Erkenntnisse bezüglich des Grundwasserspiegels hier Regelungen geschaffen, welche von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich sein können. Letztendlich sind bei denkmalgeschützten Gebäuden Sonderregelungen zu erfragen!

Da im Allgemeinen eine Einfahrt mit dem Auto befahren wird, ist eine stabile Tragschicht ein Muss, damit sich nicht über Fahrrinnen im Bodenbelag geärgert werden muss!

Wer seine Einfahrt selbst pflastern will, braucht etwas handwerkliches Verständnis!

Einfahrt Pflastern: Aushub, Unterbau und Schotter

Dieser Teil der Arbeiten ist der härteste und wird oft von Spezialfirmen erledigt, denn der Boden muss bis zur tragfähigen Schicht abgetragen werden. Wer sich Eigenregie zutraut, sollte die angedachte Fläche mit Holzpflöcken abstecken. In Höhe der Kantensteine wird eine Maurerschnur gespannt, an der die Tiefe des Aushubes abgemessen wird. Jetzt geht’s ans Graben. 50 cm sind dabei mindestens abzutragen und das spätere Gefälle inklusive Wasserablauf mit einzurechnen. Das Regenwasser sollte nicht in die Kanalisation gelangen, sondern ins Beet oder den Rasen geleitet werden. An der Hauswand ist eine Ablaufrinne zu berücksichtigen, damit sich da kein Wasser staut und das Fundament nässt. Zum Schluss dieser Phase sollte der Boden mit einem Rüttler festgestampft werden!

Der Unterbau besteht in der Regel aus zwei Schichten. Die unterste setzt sich aus gebrochenem Kies (z.B. 0/56 oder 0/63) zusammen, ist direkt auf den verdichteten Boden aufzutragen und ca. 25 cm mächtig. Jede 10 cm ist mit dem Rüttler ein Verfestigungsdurchgang einzuplanen. Daran schließt sich eine ca. 15 cm dicke Schicht aus grobkantigem Kies (0/45) oder alternativ Drainagebeton an. Als Verlegebett für die Pflastersteine ist eine ca. 5 cm mächtige Schicht aus einem Mix aus Kies und Sand aufzutragen. Alle Schichten verteilt man mit einem Rechen gleichmäßig!

Pflastersteine in Einfahrt auslegen

Jetzt ist es extrem wichtig, dass die Maurerschnüre exakt ausgerichtet sind. Für die Kantensteine wird nun eine 15 cm hohe und 30 cm breite Schicht aus erdfeuchtem Magerbeton ausgelegt. Mit Wasserwaage, Zollstock und Gummihammer wird sie ausgerichtet. Danach bekommen die Randsteine ein Stützkorsett aus Beton, der mit der Maurerkelle glatt zu streichen ist. Diese Konstruktion sollte eine Woche durchhärten, erst dann ist die oben beschriebene oberste Tragschicht einzufüllen und fest zu stampfen.