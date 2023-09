Die Nachfrage bezüglich kleiner Kredite nimmt zu

Trotz des stetig steigenden Zinsniveaus in Deutschland und Europa hat die Nachfrage nach Krediten in den vergangenen Monaten besonders in einem Bereich zugenommen.

Während umfassende Darlehen wie Autokredite oder Immobilienkredite eher rückläufig sind, fragen die Verbraucher bei den Banken und Kreditinstituten verstärkt für Kleinkredite unterschiedlichster Art an. Die steigende Beliebtheit von dieser Form der Konsumentenkredite ist auch auf das breitere Angebot zurückzuführen, das inzwischen besonders durch das Internet befördert wird. Kreditvergleiche und Testportale machen es für die Verbraucher deutlich einfacher, entsprechende Angebote zu finden. Allerdings ist auch bei der Suche nach einem Kleinkredit ein wenig Vorsicht nötig.

Steigende Nachfrage bei Kleinkrediten, Einbruch bei klassischen Finanzierungen

Es sind vor allem die hohen Zinsen, die derzeit für eine angespannte Situation auf dem Kreditmarkt sorgen. Steigende Zinsen haben vor allem bei den Immobilienkrediten und den langfristigen Finanzierungen für eine sinkende Nachfrage gesorgt. Die Verbraucher haben die Sorge, dass sie sich ein Darlehen in der gegenwärtigen Situation und mit den hohen Zinsen nicht leisten können und warten auf eine Entspannung auf dem Markt. Gleichzeitig sorgt die wirtschaftliche Situation dafür, dass Konsumentenkredite aus den verschiedensten Gründen bei vielen Verbrauchern gefragt sind. Dabei geht es nicht nur um Anschaffungen, sondern auch um Rechnungen, die bezahlt werden müssen.

Damit ist beim Thema der Kredite zudem eine komplette Umkehr des Trends der letzten Jahre zu bemerken. Noch während der Jahre der Pandemie haben beinahe alle Banken und Kreditinstitute festgestellt, dass die viele Verbraucher auf Konsumentenkredite verzichtet haben. Da der allgemeine Konsum in dieser Zeit zurückgegangen ist und die Leute eher gespart, dabei auf nicht unbedingt nötige Anschaffungen verzichtet haben, gab es einen deutlichen Einbruch bei der Nachfrage. Inzwischen ist das Interesse der Verbraucher an diesen Darlehen aber nicht nur auf dem Niveau von vor der Pandemie zurückgekehrt, sondern im Vergleich mit Jahren wie 2019 sogar noch weiter gestiegen.

Wofür werden die Konsumentenkredite vorwiegend genutzt?

Bei den Verwendungszwecken der Kleinkredite muss auf die Ergebnisse von Umfragen vertraut werden. Da ein deutlicher Vorteil dieser Form von Darlehen ist, dass es eben keine Zweckbindung für die Darlehen gibt, werden die Kleinkredite für unterschiedlichste private Zwecke eingesetzt. Dabei spielt der klassische Kredit für den Konsum derzeit nur eine untergeordnete Rolle. Darlehen für Anschaffungen, die nicht unbedingt notwendig sind, sind im angespannten wirtschaftlichen Klima eine Seltenheit.

Stattdessen wird der Kleinkredit in der Regel dafür genutzt, kurzfristige Engpässe bei der Liquidität abzudecken, wie unter anderem Finanzradar schreibt. Das könnte beispielsweise eine dringende Reparatur am Auto sein, aber auch die Anschaffung einer neuen Waschmaschine.

Dass der Kredit mit geringer Laufzeit und schneller Tilgung genutzt wird, hat auch oft damit zu tun, dass die Zinsen hier noch vergleichsweise gering sind. Besonders die kurze Laufzeit spielt dabei eine Rolle. Zudem wollen sich die Verbraucher in der Regel nicht mehr auf eine langfristige Tilgung einlassen, da die eigenen finanziellen Verhältnisse nicht sicher genug sind, um beispielsweise noch in einigen Jahren ein bestehendes Darlehen zu tilgen.

Die Vorteile von einem Kredit mit geringer Summe und Laufzeit

Dass diese Form von Kredit besonders beliebt ist, liegt vor allem an der Flexibilität. Kurze Laufzeiten und eine einfache Beantragung, spielen für die Verbraucher eine besonders wichtige Rolle. Gerade die Beantragung über das Internet läuft heute besonders nutzerfreundlich ab. Die Zeiten, in denen man für ein Darlehen lange auf die Antragsbearbeitung in der Bank warten musste, sind vorbei. Stattdessen können Verbraucher sich bequem im Internet nach verschiedenen Anbietern umsehen und die entsprechenden Angebote miteinander vergleichen. Gerade in Hinblick auf die Suche nach den besten Zinsen spielt das natürlich eine besonders wichtige Rolle.

Aber auch das Antragsverfahren selbst ist schnell und einfach erledigt. Wer ein passendes Angebot gefunden hat, kann den entsprechenden Antrag bequem über das Internet erreichen. Alle wichtigen Eckdaten werden eingegeben und in der Regel gibt es binnen von wenigen Minuten eine Zusage oder Absage für den eigenen Antrag. Das heißt für die Verbraucher auch, dass sie relativ flexibel einen solchen Kredit bekommen können, wenn sie ihn benötigen. Wenn beispielsweise eine drängende Rechnung kommt und nicht ausreichend Geld vorhanden ist, lässt sich das Kapital in der Regel binnen von wenigen Stunden organisieren.

Es bleibt am Ende aber natürlich vorrangig die schnelle und einfache Tilgung. Bei einem Kredit dieser Höhe - in der Regel zwischen 100 und 1000 Euro - sind die Raten und Laufzeiten gering und es wird nicht zu einer dauerhaften finanziellen Belastung. Damit ist der Kleinkredit genau richtig, wenn kurzfristige Engpässe bei der eigenen Liquidität korrigiert werden müssen.

Vorsicht vor fragwürdigen Anbietern und Angeboten auf dem Markt

Die gestiegene Beliebtheit dieser Kredite hat zu einer deutlichen Zunahme der Angebote, besonders im Internet, gesorgt. Während man zwar sagen kann, dass ein Großteil der Dienstleister in diesem Bereich seriös arbeitet und gute Angebote macht, gibt es auch einige schwarze Schafe, bei denen sich mitunter hohe Kosten im Kleingedruckten verstecken. Besonders jene Angebote, die damit werben, dass es keine größere Prüfung der Bonität gibt, sind mit besonderer Vorsicht zu betrachten. Oftmals verstecken sich hier Zusatzkosten für Servicegebühren, eine besonders schnelle Auszahlung oder eine Sondertilgung der Kredite.

Dazu kommt, dass die Zinsen bei diesen Anbietern stark schwanken können. Die geringfügige oder nicht vorhandene Prüfung der Bonität lassen sich unseriöse Anbieter durch hohe Zinssätze vergelten. Zwar ist es normal, dass Anbieter bei einem höheren Risiko auch einen höheren Zins verlangen, es gibt hier allerdings deutliche Unterschiede zwischen den seriösen Angeboten und den schwarzen Schafen der Branche. Daher ist es bei der Suche nach einem solchen Kredit wichtig, dass vorher eine umfassende Recherche erfolgt.

Den Kleinkredit über das Internet finden - wie klappt es?

Die Suche nach dem Kredit selbst ist heute einfach wie noch nie. Besonders durch die Recherche im Internet sollte es eine Leichtigkeit sein, die verschiedenen Anbieter in Hinblick auf die eigenen Ansprüche zu prüfen. Besonders die Vergleichsportale spielen hier eine wichtige Rolle. Verbraucher können mit einem Blick sehen, wie hoch die Zinsen bei den unterschiedlichen Angeboten sind und welche möglichen Gebühren oder Laufzeiten zu beachten sind. Mit einem Klick wird man auf die Seite der Anbieter weitergeleitet und kann hier das Antragsverfahren in die Wege leiten. Bei den meisten Angeboten sollte es in kürzester Zeit eine Zu- oder Absage für das eigene Anliegen geben. Die Formalitäten werden mittels einer Identitätsprüfung über das Internet erledigt und im besten Fall sollte das Geld binnen weniger Werktage auf dem eigenen Konto sein. Wer vorher die entsprechenden Ratgeberportale nutzt, kann sich zudem einen Überblick über die Meinungen von anderen Kunden verschaffen. So einfach kommt man also im Zweifel an einen Kredit mit geringer Höhe.