Während die Versorgung über die gesetzliche Krankenversicherung in Österreich als Pflichtversicherung mit fester Zuteilung der Gebietskrankenkasse keine Überlegungen von uns verlangt, kann die Entscheidung für eine private Versicherung umso schwieriger sein.

Hier erfahren Sie auf Kürze alles, was Sie über die private Zusatzversicherung wissen müssen.

Das Gesundheitssystem in Österreich (ÖGK) ist auf solidarischen Grundsätzen aufgebaut. Alle Bürger*innen sind verpflichtet, versichert zu sein. Die Beitragszahlungen, die so geleistet werden, helfen allen versicherten gleichermaßen. Damit die Krankenkassen untereinander keinen Wettbewerb eingehen, sind Leistungen und Prämien bei allen gesetzlichen Krankenkassen gleich. Anteile der Krankenversicherung werden von Arbeitgeber*innen und Arbeitnehmer*innen fast zu gleichen Teilen gezahlt.



Der Wohnort oder die Berufsgruppe entscheiden, welcher Krankenkasse man angehört. Davon gibt es für jedes Bundesland eine Gebietskrankenkasse. Selbstständige werden entsprechend ihrer Kammer bei der jeweils für sie zuständigen Stelle (SVS) versichert.



Abdeckung durch die gesetzliche Krankenversicherung



• Kostendeckung bei öffentlichen Spitälern und Rehas

• Kostenübernahme bei Ambulanzen und Ärzt*innen mit Kassenverträgen



Private Krankenversicherung



Eine vollständige private Krankenversicherung, wie wir sie aus Deutschland kennen, gibt es in Österreich nicht. Möchte man mehr Freiheit und bessere Versorgung, kann sich der Österreicher entscheiden eine private Zusatzversicherung abzuschließen.



Wer privat versichert ist, bekommt schnellere Termine bei Ärzt*innen und im Krankenhaus und kann sich diese Stellen jeweils frei aussuchen. Dazu gibt es eine Auswahl von Zusatzvorteilen und -versicherungen, je nach gewählter Versicherung und ihres Umfangs.



Dafür sind keine festen Gehälter oder Ähnliches vorgegeben. Jedem ist erlaubt, sich privat versichern zu lassen. Wer sich dafür entscheidet, muss aber gesund sein. Vorerkrankungen können die Aufnahme erschweren oder die Tarife sehr teuer machen.



Anbieter



Dies sind die sieben großen Anbieter von privaten Zusatzversicherungen in Österreich. Diese unterscheiden sich anhand ihrer Leistungen und je nach gebuchtem Sonderpaket. Wenn Sie Hilfe bei der Entscheidung brauchen, helfen Ihnen Berater wie krankenversichern.at die richtige Versicherung für Sie zu finden.



• Allianz Krankenversicherung

• Donau Versicherung

• Generali Krankenversicherung

• Merkur Krankenversicherung

• MuKi Krankenversicherung

• Uniqa Krankenversicherung

• Wiener Städtische Krankenversicherung



Umfang



Welche Vorteile man bei einer privaten Zusatzversicherung erhält, ist dem Versicherten selbst überlassen. Ganz nach Baukastenprinzip haben Sie hier Leistungen, die Sie hinzu- oder abbuchen können, um genau den passenden Versicherungsschutz für Sie zu finden. In den Grundpaketen dabei sind in der Regel Leistungen zum Krankenhausaufenthalt und der Auswahl von Wahlärzt*innen. Nehmen Sie Rücksicht auf Ihre Zähne oder reisen Sie viel, können Sie auch Leistungen wie Zahnzusatz- und Auslandsreisekrankenversicherungen hinzubuchen.



Mögliche Vor- & Nachteile



Vorteile



• freie, kostenlose Auswahl von Ärzt*innen und Krankenhaus (auch privat)

• Einzel- oder Zweibettzimmer während des Krankenhausaufenthalts

• kurze Wartezeiten bei Operationen

• Krankenhaustagegeld

• 2. Meinung von einem Fachärzt*innen einholbar

• weitgehende Kostenübernahme von Medikamenten

• Übernahme von Alternativmedizin, Brillenkostenrückerstattung & gesundheitsbezogene Hilfsmittel wie Krücken und Zahnersatz

• Vorbeugende Gesundheitsmaßnahmen (z. B. Schutzimpfungen,…)

• Zusatztarif für die Mitversicherung zukünftiger Kinder

• Zahnzusatzversicherung

• Auslandsreise¬krankenversicherung

• Fitness- & Wellnessangebote



Nachteile



• Wirtschaftlich orientiertes System: preiswert/zugänglich oft nur für junge, gesunde Menschen

• Ablehnungen, Beitragserhöhungen oder Risikoausschlüsse für kranke Menschen

• Sonderklasseversicherung teuer mit Tarifen startend bei 120 € monatlich

• Option der Sonderklasse nach Unfall mit Option auf Krankheit besteht als Alternative, hat aber Wartezeiten von 1 Monat - 1 Jahr



Weitere Gründe für eine private Zusatzversicherung



Die Anzahl der alten Menschen in unserer Gesellschaft wächst. Immer mehr behandlungsbedürftige Menschen belasten das Gesundheitssystem. Dabei ist die Anzahl an verfügbaren Kassenärzten in den letzten zwanzig Jahren fast gleichbleibend geblieben. Die Zahl der privaten Ärzt*innen steigt dafür immer mehr. Wenn man nicht in den immer mehr steigenden Wartezeiten und geringer Auswahl an Ärzt*innen des Vertrauens verbleiben möchte, ist eine private Zusatzversicherung die Möglichkeit freie und schneller behandelt zu werden.



Fazit



Eine private Krankenversicherung abzuschließen, ist durchaus ratsam. Dabei gibt es aber eine Vielzahl an Anbietern und bei diesen Basis, Comfort und Premiumtarife mit unterschiedlichem Versorgungs-Umfang. Da sie im Gegensatz zu gesetzlichen Krankenkassen nicht alle deckungsgleich sind, ist es deshalb wichtig, sich ausgiebig mit dem Vergleich der Optionen auseinanderzusetzen, um nicht nur die richtige Versorgung zu kriegen, sondern auch einen guten Preis. Für diese langfristige Entscheidung ist es empfehlenswert, sich von Spezialisten beraten zu lassen.