Wer auf der Suche nach lukrativen Geldanlagen ist, wird unweigerlich auf Gold stoßen.

Beim Verkauf gibt es jedoch Einiges zu beachten: Kurswert, Händler & Co.



Die Zeiten zum Goldverkauf sind günstig



Der Frühjahrsputz vertreibt nicht nur Dreck und Staub aus dem Haus, sondern bringt oftmals auch ungeahnte Schätze zum Vorschein. Denn in vielen Haushalten versteckt sich ein kleines Vermögen. In Form von Medaillen, Schmuck, Pokalen, Münzen, Ansteckern und Co. schlummert das Gold oftmals Jahrzehnte, ohne entdeckt zu werden. Im Laufe der letzten Jahre hat sich der Kurs für Edelmetall allerdings kontinuierlich weiterentwickelt und verspricht den Goldbesitzern nun einen außergewöhnlich hohen Wert für ihre Schätze. Möchten auch Sie den Zeitpunkt nutzen und die Wertgegenstände in Bargeld umwandeln? Im folgenden Artikel zeigen wir Ihnen, worauf es beim Goldverkauf ankommt.

Gold als stabile Wertanlage



Gold erfreut sich heutzutage steigender Beliebtheit bei Investoren, da es sich um eine äußerst stabile Wertanlage handelt. Im Gegensatz zu Aktien, die am Produktivkapital beteiligt sind oder Unternehmen, die stets ein großes Verlustrisiko bergen, ist Gold eine sichere Angelegenheit. Es existieren keine laufenden Zinsen, weswegen man vom vollen Kaufpreis profitieren kann. Darüber hinaus nahm die Kaufkraft der Nuggets in den letzten Jahrzehnten sogar zu! Der aktuelle Kurs für Edelmetall befindet sich an seinem absoluten Höhepunkt und hat im Gegensatz zum Jahr 2001 eine 450 %-ige Steigerung durchlaufen! Wer sich also für einen Goldankauf bei der Simply Way GmbH oder einem anderen Anbieter entscheidet, kann sich sicher sein, dass sich die Investition auf lange Frist mehr als lohnt.



Große Unterschiede bei Gold



Dennoch ist nicht alles Gold, was glänzt! Bei Schmuckstücken und Wertgegenständen wird in der Regel zunächst der Feingoldgehalt analysiert, um den wahren Goldwert zu ermitteln. Bei Ringen, Medaillen und Co., die mit der Beschriftung 750er Gold ausgewiesen sind, kann man beispielsweise davon ausgehen, dass das Material zu 75 Prozent aus Gold besteht. 585er Gold besteht zu mehr als der Hälfte aus Gold, wohingegen 333er Gold nur noch einen Feingoldgehalt von einem Drittel aufweist. Es sollte darauf hingewiesen werden, dass Händler ausschließlich den Materialwert bezahlen, auch wenn es sich bei den Schmuckstücken um außergewöhnliche Designs oder antike Schätze handelt.

Nicht blind verkaufen



Weiterhin wird durch finanzielle Engpässe und Liquiditätsprobleme der Verkauf oftmals überstürzt. Das Gold wird dem ersten Interessenten verkauft, der ein Angebot abgibt. Tatsächlich existieren jedoch viele Händler, die nicht ganz aufrichtig mit ihren Kunden sind, um den Gesamtpreis drücken zu können. Aus diesem Grund empfiehlt es sich, nicht blind zu vertrauen, sondern sich mehrere Angebote einzuholen. Auch ein Blick auf die Waage kann sich durchaus lohnen! Denn da der Grammpreis nur selten umgangen werden kann, versuchen manche Käufer das Gewicht des Goldes zu mindern.



Guter Verkaufspreis durch Wissensvorsprung



Solchen Betrügern kann ganz leicht ein Strich durch die Rechnung gemacht werden. Bevor Sie sich auf den Weg zum Juwelier machen, können Sie sich einen Überblick über den aktuellen Marktpreis verschaffen. Durch dieses Vorgehen haben sie eine konkrete Vorstellung davon, wie viel Sie theoretisch erwarten können. Außerdem wird ebenfalls dazu geraten, den Händler genau unter die Lupe zu nehmen. Falls vorhanden, können Sie die firmeneigene Webseite auf Professionalität und Seriosität untersuchen. Aufschluss geben auch immer Rezensionen und Bewertungen anderer Kunden.

So wird der Goldpreis errechnet



Wie bereits angedeutet, kommt es bei der Preisermittlung nicht auf das Gesamtgewicht an. Vielmehr wird der Wert durch drei Faktoren ermittelt:

1. Goldanteil: Der Anteil des Goldes wird nach Feingehalt und Karat getrennt.

2. Gewicht

3. Goldkurs: Informationen zum aktuellen Goldpreis erhält man in Tageszeitungen oder im Internet auf den Webseiten von Edelmetallhändlern oder Finanzinstituten.

Das Gold seriös bewerten lassen



Hat man eine ungefähre Vorstellung davon, welchen Wert das zu verkaufende Gut besitzt, sollte man einen Goldhändler aufsuchen. Achten Sie darauf, dass der Ankäufer jedes einzelne Stück genau unter die Lupe nimmt, wiegt und sowohl Feingehalt als auch Karat feststellt. Eine Abweichung von fünf Prozent ist völlig normal, dennoch bietet es sich an, verschiedene Ankäufer, Edelmetallhändler und Juweliere aufzusuchen.