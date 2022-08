Diese Gadgets sind echte Life-Hacks im Gaming Alltag

Ein Gadget ist ein technisches Werkzeug oder Gerät, das alltägliche Probleme löst, für die es bisher keine Lösung gab.

Entsprechend helfen Gaming-Gadgets einem Gamer dabei, seinem Hobby intensiver und störungsfrei nachzugehen. Und genau das ist es, was Gadgets so beliebt macht. Dabei kann das eine oder andere Gadget seinem Betrachter durchaus ein Schmunzeln entlocken. Die Redaktion von GamingGadgets.de hat jetzt ihre persönliche Top 5 unter den Gaming-Gadgets gewählt und stellt diese in den folgenden Absätzen vor.

Soundchair für echtes Gamer-Feeling

Ein Soundchair ist nicht einfach nur irgendein Sessel, sondern vielmehr ein echtes Hightech-Produkt. Der ergonomisch geformte Sessel verfügt über integrierte Soundboxen. Diese lassen sich mit dem Gaming-PC oder der Konsole verbinden und die Effekte direkt übertragen. Die Verbindung erfolgt je nach Modell wahlweise via Kabel oder per Bluetooth. Der Gamer fühlt sich mittendrin, statt nur dabei. Besonders empfehlenswert sind an dieser Stelle hochwertige Marken-Produkte, wobei von günstig bis preisintensiv alles möglich ist. Sehr zu empfehlen ist zum Beispiel der X Rocker Sentinel 4.1.

Der Sessel mit integriertem Entertainment-System kommt nicht nur mit hochwertigem Kunstle der daher, sondern verfügt obendrein über eine Vibrationsfunktion, die mit dem Sound gekoppelt ist. Spieler werden dadurch noch mehr in das Spielgeschehen hereingezogen. Alle wichtigen Einstellungen lassen sich direkt am Sessel vornehmen, da sich Steuerungsknöpfe für Vibration, Bass und Lautstärke für den Nutzer in greifbarer Nähe befinden. Die maximale Tragfähigkeit gibt der Hersteller mit 120 kg an.

Playstation-Licht für die passende Optik

Wer sich einen eigenen Gaming-Raum einrichten möchte oder einfach nur ein riesiger Fan von Sonys Playstation ist, für den ist das Playstation-Licht genau das Richtige. Auf einem schwarzen Standfuß wurden die Zeichen der berühmten vier Sony-Buttons verewigt. Der Clou: Die Zeichen lassen sich per Knopfdruck anschalten und als Lampe nutzen. Selbstverständlich leuchtet jedes Zeichen in seiner entsprechenden Farbe. Überdies werden diverse Leucht-Modi unterstützt.

So kann die Lampe durchgängig leuchten, stufenweise die Symbole aufleuchten lassen oder aber die Symbole zufällig schnell blinken lassen. Dabei macht die Lampe selbst im ausgeschalteten Zustand eine gute Figur. Die Stromversorgung erfolgt wahlweise via USB-Kabel oder Batterie. Mit den Maßen von 30 x 10 cm findet das Playstation-Licht an fast jedem Ort einen geeigneten Aufstellplatz.

KLIM Wind Laptop-Kühler für Notebook-Gamer

Neben dem klassischen Business-Notebook finden sich auf dem Markt auch immer mehr sogenannte Gaming-Notebooks. Dabei handelt es sich um leistungsstarke Geräte, die nicht nur über einen flotten Prozessor, sondern auch über einen Premium-Grafikchip verfügen. Einer der Nachteile dieser Geräte besteht in der kompakten Bauweise und der damit einhergehenden Hitzeentwicklung. Wird die Warmluft nicht zeitnah abgeführt, kann dies zu einer verringerten Lebensdauer der Geräte führen. Ein Weg, dieses Problem zu beheben, ist ein sogenannter Laptop-Kühler.

In der Redaktion sind wir besonders von dem KLIM Wind Laptop-Kühler begeistert. Dabei handelt es sich um einen Untersatz für Notebooks, der mit diversen Lüftern ausgestattet ist. Diese erzeugen einen Luftstrom, der die warme Luft an der Unterseite des Gerätes abführt und die Temperatur vom Innenleben deutlich senkt. Der KLIM Wind Laptop-Kühler ist für unter 35 Euro erhältlich.

Couchmaster zum Zocken auf dem heimischen Sofa

Wer gerne am Notebook spielt, der kennt das Problem: Sitzt man auf einem Stuhl ohne davor befindlichen Tisch, auf dem Sofa oder im Bett, dann wird das Gaming-Notebook auf dem Schoß schnell warm und so richtig bedienen kann man Tastatur und Maus auch nicht unbedingt. Eine sehr gute Lösung für dieses Problem sind die Produkte von Couchmaster. Couchmaster bietet sogenannte Lapdesks an. Ein Lapdesk ist ein mobiler Schreibtisch, den man in Sitzposition auf dem Schoß abstellen kann. In der Folge erhält man ergonomische Ablageflächen für das Notebook und die Arme.

Neben einem integrierten Mauspad sind zusätzlich entsprechende Lüfter-Auslässe verbaut, wodurch ein Wärmestau bei der Nutzung eines Laptops verhindert wird. Wir empfehlen immer gerne den Couchmaster CYBOT. Dieser stellt einen sehr guten Kompromiss zwischen Preis und Komfort dar. Zugleich ist er mit einem Preis von deutlich unter 170 Euro sehr erschwinglich. Tipp. Dieses Gadget ist nicht nur für Gamer interessant. Auch im Home-Office macht Couchmasters CYBOT eine sehr gute Figur.



Reinigungsmasse für das Sauberhalten von Tastatur und Co

Wer kennt das nicht? Wieder sind Tastatur und Maus vollgekrümelt und selbst in den kleinsten Ritzen befinden sich Staub und Essensreste. Das ist nicht nur optisch ein Ärgernis, sondern obendrein sehr unhygienisch. Eine praktikable Lösung für dieses Problem ist das Reinigungsgel von Cyber Clean. Die Klebemasse wird einfach in die Hand genommen und über den reinigenden Bereich gedrückt. Das Gel drückt sich in jede Ritze, hält aber ausreichend stark zusammen, damit keine Bestandteile abreißen.

Damit ist dieses Werkzeug wie gemacht für die Reinigung von Tastatur und Co. Die Handhabung ist simpel: Einfach die Masse aus der Verpackung nehmen, die Tastatur großflächig bearbeiten und im Anschluss abziehen. Das Ergebnis überzeugt und ist es ist alles sauber!