Dominik Nepp, geboren am 14. Februar 1982, ist ein österreichischer Politiker (FPÖ). Im April 2021 ist er zum Landesparteiobmann der FPÖ Wien gewählt worden.

Im Jahr 2000 maturiert er am Gymnasium Billrothstraße und hat in den Jahren 2013 bis 2017 an der FH Campus Wien den Masterlehrgang "Führung, Politik und Management" absolviert.