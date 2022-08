Dr. Dominik Wlazny alias Marco Pogo

Der Wiener Arzt und Politiker Dominik Wlazny alias Marco Pogo, 35, wurde als Frontmann der Rockband Turbobier bekannt.

Macro Pogo, dessen bürgerlicher Name Dominic Wlazny lautet, wurde am 27. Dezember 1986 als Sohn eines Unternehmers und einer ärztlichen Assistentin in Wien geboren.

Ein Überblick

2005 schloss er am Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium Hollabrunn die Matura ab, danach studierte er an der Medizinischen Universität Wien und schloss sein Studium 2012 mit einer Diplomarbeit ab.

Seit 2014 ist er Sänger, Komponist und Konzeptionist der Punkrock-Band Turbobier, mit der er während seiner Zeit als Turnusarzt derart erfolgreich wurde, dass er beschloss, sich ganz der Musik zu widmen.

2015 gründete er die Bierpartei, mit der er bei der Wiener Gemeinderatswahl 2020 1,8 Prozent der Stimmen erhielt. Die Partei ist seitdem mit elf Mandaten auf Bezirksebene vertreten. Pogo selbst nahm ein Bezirksratsmandat in Simmering an.

Jüngster Präsidentschaftskandidat Österreichs

Am 19. August gab er bekannt, die 6000 nötigen Unterstützungserklärungen für die Präsidentschaftskandidatur gesammelt zu haben. Marco Pogo, der unter seinem bürgerlichen Namen Dominik Wlazny kandidiert, wurde damit der jüngste Präsidentschaftskandidat Österreichs (das Mindestalter für das Amt beträgt 35 Jahre).